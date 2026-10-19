Tenhle kabát z ČSSR visel ve skříni skoro u každé babičky. Dnes je zase největší módní hit podzimu

Kdo trávil dětství o prázdninách u babičky, možná si vybaví těžký kus oblečení zavěšený v obalu úplně vzadu ve skříni. Dlouho působil jako památka na jinou dobu, kterou nikdo nenosí. Letos na podzim ho ale módní návrháři posílají zpátky do ulic a vrací se i do obchodů. O jaký kousek jde a jak ho nosit, aby vypadal moderně?
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Kožich je zpátky na přehlídkách
Řeč je o ovčím kožichu. V módním světě se mu dnes říká shearling, v obchodech často jednoduše beránek. Na přehlídkách pro podzim a zimu 2026 patřil k nejvýraznějším svrškům sezony a módní magazíny ho řadí mezi hlavní trendy.
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Ukázal ho například Ralph Lauren. Návrhářka Gabriela Hearst poslala na molo světle hnědý model s velkými kapsami a Balenciaga zase černý kus s mohutným límcem. Kabáty jsou letos objemné a jejich široké límce často zahřejí stejně dobře jako šála.
Foto: Magnific.com Proč ho znají hlavně naše babičky
Úplně v každé skříni asi nevisel, přesto patřily beránčí kožíšky v sedmdesátých letech k oblíbeným kouskům. Kožešnictví mělo u nás navíc silnou tradici. Jen v Hlinsku, kde sídlil podnik KARA, šilo v osmdesátých letech kožichy zhruba 800 lidí, i když velká část produkce mířila do zahraničí.
Co vlastně beránek je? Jde o vyčiněnou ovčí nebo jehněčí kůži, ze které se neostříhala vlna. Zevnitř hřeje hebký kudrnatý kožíšek, zvenku je semiš nebo hladká kůže. Staré kožichy dnes dostávají druhý život, protože je švadleny i návrháři přešívají do současných střihů.
Přečtěte si také: Nejhorší párky z českých supermarketů. Češi je dávají dětem k snídani a netuší, co v nich je Foto: Shutterstock.com Jak ho nosit, aby nepůsobil staromódně
Platí jednoduché pravidlo. Čím výraznější svršek, tím střídmější by měl být zbytek oblečení. K objemnému kožichu se proto hodí jednobarevný svetr, rovné džíny nebo kalhoty se širokými nohavicemi.
Nebojte se ani sportovnějších kombinací. „Kožich lze zkombinovat také s obyčejným svetrem a třeba i vhodnými keckami,“ uvedla pro Hospodářské noviny Tamara Suchá, zakladatelka značky Mink & Honey, která staré kožichy přešívá.
Barevně se nejvíc nosí přírodní tóny. Sáhnout můžete po koňakové, karamelové, krémové nebo klasické tmavě hnědé.
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Nové modely se od těch původních v lecčems liší. Bývají kratší, mají zvýrazněný pas a výrazné velké límce. Kromě dlouhých kabátů se tak objevují i krátké bundy, které sednou ke džínám i k sukni.
Pravou kůži navíc mít nemusíte. Obchody nabízejí spoustu imitací, které vypadají velmi podobně. Beránčí vzhled se často objevuje i jen na límci nebo podšívce běžné bundy, což je dobrá volba pro každého, kdo si chce trend vyzkoušet bez velké investice.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://zena-in.cz/clanek/10-bund-ktere-patri-mezi-hlavni-trendy-tohoto-podzimu-alespon-jedna-by-vam-nemela-chybet-v-satniku, https://www.volksstimme.de/leben/volumen-bitte-warum-jacken-diese-saison-zum-star-werden-4307112, https://www.whowhatwear.com/fashion/fall-winter-coat-trends-2026, https://facesmag.com/fashion-en/fall-winter-2026-27-coat-trends-the-8-must-have-coats-of-the-season/, https://vikend.hn.cz/c1-66424620-minulost-lze-presit-i-prelakovat-tradicni-vyrobky-jsou-opet-v-kurzu-druhy-zivot-dostavaji-kozichy-nabytek-i-smaltovane-nadobi, https://pardubice.rozhlas.cz/vzestupy-a-pady-kozesnickeho-remesla-driv-sil-kozesnik-luxusni-kozichy-z-norku-8714962, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-kozichy-se-vraceji-do-mody-40453794, https://www.prozeny.cz/clanek/modni-kousky-ze-70-80-a-90-let-ktere-si-nechat-a-jakych-se-zbavit-12598 Přečtěte si také: Nejhorší ovocné jogurty ze supermarketu. Češi je dávají i dětem a nevědí, co se do nich přidává