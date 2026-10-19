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Tenhle kabát z ČSSR visel ve skříni skoro u každé babičky. Dnes je zase největší módní hit podzimu

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Kdo trávil dětství o prázdninách u babičky, možná si vybaví těžký kus oblečení zavěšený v obalu úplně vzadu ve skříni. Dlouho působil jako památka na jinou dobu, kterou nikdo nenosí. Letos na podzim ho ale módní návrháři posílají zpátky do ulic a vrací se i do obchodů. O jaký kousek jde a jak ho nosit, aby vypadal moderně?
Tenhle kabát z ČSSR visel ve skříni skoro u každé babičky. Dnes je zase největší módní hit podzimu

Tenhle kabát z ČSSR visel ve skříni skoro u každé babičky. Dnes je zase největší módní hit podzimu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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