Jednoduché „hříšné“ řezy vypadají jako pracný zákusek, jejich domácí příprava však není nijak složitá

V některých rodinách se tyhle řezy vytahují hlavně o Vánocích. Upřímně ale nevidím důvod čekat celý rok, když se dají upéct i v obyčejnou sobotu ke kávě. Rychlovka to není, s tím je lepší počítat hned na začátku. Jenže ta kombinace za to stojí: , pořádná vrstva medové pláty pudinkového krému a nahoře čokoláda s ořechy. Nejlepší jsou stejně až po pár dnech v lednici, když pláty změknou a všechno se propojí. Proto je nedělám na poslední chvíli.
Patří mezi poctivé
sváteční řezy, trochu pracnější, žádná z jedné mísy. U nás se pekly roky a vždycky s rumem, ne jen symbolicky „na ovonění“. Když se krém dobře dochutí a blesková buchta zůstane v chladu do pátku nebo do víkendu, chutná úplně jinak než hned po upečení. Pláty povolí, krém se do nich moučník lehce vsákne a celá chuť se zklidní.
Můj tip: Pláty si klidně upečte už den předem. Rozdělíte si práci a druhý den se řezy skládají mnohem líp. Krém tolik neutíká do stran a člověk u plechu nestráví půl odpoledne vztekáním. Proč se hříšné řezy vyplatí péct dopředu
Hříšné řezy mívají v každé domácnosti trochu jinou podobu. Základ ale zůstává dost podobný:
několik pečených plátů, vanilkový krém a nakonec čokoládová vrstva. Někdo dává přednost křehčímu těstu, jinde se drží medových plátů. v nich bývá často, protože dodá tu typickou Rum sváteční chuť, kterou člověk pozná dřív, než si stihne vzít druhý kousek. Podobný princip najdete i v receptech a videích: tři vrstvy těsta, pudinkový krém a navrch ořechy. Recept na domácí hříšné řezy s rumem
Připravte si větší plech a počítejte s moučníkem, který se hodí hlavně na svátky nebo na víkend, kdy chcete mít něco hotového dopředu. Na tácu se neztratí, tohle je taková sázka na jistotu.
Doba přípravy: asi 60 minut + odležení Doba pečení plátů: přibližně 10 minut každý plát Počet porcí: zhruba 20 až 24 řezů Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 600 g hladké mouky 200 g cukru krupice 200 g másla 3 ks vejce 2 lžíce medu 3 lžíce mléka 1,5 lžičky jedlé sody 1 až 2 lžíce kakaa do jednoho dílu těsta
Náplň: 1 litr mléka 4 balení vanilkového pudinku 2 ks másla 2 ks žloutky 250 g moučkového cukru rum podle chuti
Zdobení: 100 až 150 g čokolády na vaření 2 až 3 lžíce mletých ořechů Postup přípravy rumových hříšných řezů
1. Do větší mísy dejte
hladkou mouku, přisypte cukr, přidejte na kousky nakrájenou Heru, vejce, med, mléko a jedlou sodu. Rukama nebo v robotu vypracujte hladké těsto, které drží pohromadě. Mělo by být vláčné. Ne rozbředlé a lepivé, ale ani tvrdé jako kámen.
2. Těsto rozdělte na
3 stejné díly. Do jednoho z nich zapracujte kakao, z něj pak bude tmavý prostřední plát. Na řezu to vypadá hezky a chuťově se tím moučník trochu zvedne.
3. Každý díl rozválejte na obdélník podle velikosti plechu. Nejlépe se to dělá mezi dvěma archy pečicího papíru. Těsto se méně trhá, nelepí se tolik na váleček a přenášení na plech je o poznání klidnější práce.
Troubu předehřejte na 180 °C
4. Pláty pečte postupně, každý asi
10 minut, jen lehce dozlatova. Hlídejte je, protože přesušené těsto potom měkne déle a při krájení umí udělat neplechu.
Perníkové řezy s kakaovým těstem a jemnou polevou: Vůně skořice a hřebíčku, která k podzimu prostě patří
5. Upečené pláty nechte úplně vychladnout. Když to vyjde, schovejte je
do druhého dne. U těchto řezů to není zbytečný krok navíc. Pláty se zpevní, odpočinou si a při skládání se s nimi pracuje líp.
6. Na krém uvařte z
1 litru mléka a 4 vanilkových pudinků hustý pudink. Během chladnutí ho občas promíchejte. Případně na povrch přitiskněte fólii, aby se neudělal škraloup. Ten se pak v krému honí dost špatně.
7. V jiné míse vyšlehejte
Heru, žloutky a moučkový cukr do hladkého základu. Přilijte rum. U nás se na něm moc nešetřilo, ale bezpečnější je dát nejdřív méně, ochutnat a případně přidat.
8. Vychladlý
pudink zašlehávejte do tukového základu postupně, ne najednou. Krém má být hladký, bez hrudek a má se dobře roztírat. Když se zdá příliš tuhý, většinou stačí ho ještě krátce prošlehat.
9. Na tác nebo plech položte první
světlý plát a potřete ho polovinou krému. Přiklopte tmavým plátem, rozetřete zbytek krému a nahoru položte poslední světlý plát. Přitlačte jen lehce. Když se do toho opřete moc, krém vyjede ven a budete ho stírat ze stran.
10. Ve vodní lázni, případně opravdu opatrně v kastrůlku, rozpusťte
čokoládu na vaření a rozetřete ji na horní plát. Než poleva ztuhne, posypte ji mletými ořechy. Chuťově k těmto řezům sedí a povrch pak nevypadá tak prázdně.
11. Hotové řezy uložte do chladu alespoň na
2 až 3 dny. Teprve potom je krájejte ostrým nožem na menší kousky a podávejte ke kávě nebo mezi vánoční cukroví. V lednici vydrží několik dní; nejlepší bývají zhruba druhý až čtvrtý den. Foto: Cooky.cz, Hotové řezy nechte odstát v chladu 2-3 dny. Rady: Med, rum a čas v chladu udělají svoje Jemnější krém se podaří hlavně tehdy, když pudink necháte opravdu vychladnout. Teplý pudink by tukový základ zbytečně povolil. Řezy se krájí líp, když je z lednice vytáhnete asi 15 minut před podáváním. Na svátky je krájím spíš na menší kousky. Jsou dost syté a na tácu pak vypadají úhledněji. U medových řezů nestačí jen odvážit správné suroviny a všechno smíchat. Potřebují i čas, i když to zní obyčejně. Med pomáhá plátům po odležení změknout a dodá jim tu sváteční chuť. Rum vytáhne krém z běžné pudinkové chuti a dodá mu výraznější tón. Na pečení večer před návštěvou tohle moc není. Spíš recept, který se udělá s předstihem a pak si v klidu čeká v lednici. Někde se místo medového těsta dělá těsto křehké, jinde se do polevy sypou hrubě nasekané ořechy nebo mandle. Já zůstávám u téhle verze. Je hutnější, poctivá a k Vánocům mi prostě sedí. Navíc má praktickou výhodu: dá se připravit dopředu a další dny je ještě lepší.
Citronové řezy s lehce nakyslou chutí: Křehké těsto, svěží citronový krém a čokoládová poleva v jednom řezu
Jahodové kostky nejsou jen hezké na pohled, každá vrstva přidá jinou texturu a má i vlastní chuť