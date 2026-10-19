Show Jana Krause: Vignerová s Kolečkem promluvili o svém manželství. Zavedli řeč na vynechávání jména

Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima
Do oblíbené Show Jana Krause usedne známý manželský pár. Režisér Petr Kolečko a modelka Aneta Vignerová představí divákům zákulisí svého společného života. Kromě nich si moderátor Jan Kraus pozval i nekompromisní porotkyni ze soutěže StarDance nebo experta na moderní technologie. Diváci se tak mohou těšit na pestrou sestavu hostů. Ztracené příjmení a vaření před kamerou
Aneta Vignerová a Petr Kolečko nedávno spojili své životy a objevili se jako první hosté na známé červené sedačce. Téma hovoru se rychle stočilo k občanským průkazům a profesní prezentaci. „Jsem rád, že Anetka přijala za své moje jméno, je tedy pravda, že teď dělala nějaký seriál, tam to nenapsali. Na kuchařku, kterou vám chce dát, také ne. Nevím, proč to tak je, v občance má mě, ale jinak to dost vynechávají,“ posteskl si s úsměvem Kolečko v pořadu Show Jana Krause.
Od jména se diskuse plynule přesunula do kuchyně. Vignerová v poslední době zásobuje sociální sítě videi svých kulinářských výtvorů. Vše přitom začalo velkou náhodou. Podle svých slov jednou zkrátka zapomněla mobilní telefon na parapetu, pořízené záběry následně sestříhala a nový formát byl na světě.
Manžel její výtvory doma ochotně testuje. Kolečko celou situaci glosoval tvrzením, že u nich doma se vždy hodně vařilo a rodina perfektně splňuje rovnici modelky u plotny.
Ostrý zrak taneční porotkyně
Další místo v křesle pro hosty obsadila Jana Burkiewiczová. Známá choreografka si hned v úvodu musela s moderátorem ujasnit správnou výslovnost svého příjmení. „Ale čtěte si to, jak potřebujete,“ reagovala smířlivě na snahu o přesnou artikulaci. Burkiewiczová aktuálně působí v roli porotkyně populární taneční soutěže StarDance a hodnocení výkonů ji podle jejích slov velmi naplňuje.
„Odmalička jsem normální, představivost mám živou a představa, jak vás postavím mezi tanečníky a říkám vám, co máte dělat, ta mě pobavila, fakt mě to tu začíná bavit,“ dodala s nadsázkou na Krausovu adresu. Sama má ráda, když tvůrci na parketu najdou specifický pohled na věc.
Výkon ji dokáže oslnit hlavně tehdy, pokud má představení energii a nechybí v něm humor vyjádřený pohybem. Kraus se při té příležitosti naopak svěřil se svými dřívějšími neúspěšnými zkouškami na baletní konzervatoř.
Budoucnost plná technologií a robotů
Závěr večera patřil expertovi na umělou inteligenci. Marek Bartoš se narovinu označil za člověka, o kterém by jeho tatínek řekl, že je tak trochu tlučhuba. Rád si povídá s lidmi a snaží se zprostředkovat poměrně složitá témata poutavou formou. Do studia přinesl osmdesát let starou knihu od autora Isaaca Asimova.
„V té knize frajer napsal úplně všechno. Když to přečtete do konce, víte, co se bude dít za deset let,“ vysvětlil Bartoš fascinovaně. Divákům se navíc snažil poradit, jak mohou svou profesi přizpůsobit tak, aby za ně velkou část agendy převzala technika. Nebezpečí chytrých přístrojů ovšem zmínil už sám hostitel v samotném úvodu celého dílu. Zmínil případ z Koreje, kde rozčílený manžel využil kamerový systém v chytrém vysavači k usvědčení své nevěrné ženy u soudu.
Premiérový díl Show Jana Krause můžete zhlédnout na
Primě v úterý 20. října a již nyní na prima+. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).