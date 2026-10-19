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Show Jana Krause: Vignerová s Kolečkem promluvili o svém manželství. Zavedli řeč na vynechávání jména

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Do Show Jana Krause zavítali manželé Petr Kolečko a Aneta Vignerová. Řeč padla na ztracené příjmení i kariéru. Ostrým zrakem nešetřila ani porotkyně StarDance.
Show Jana Krause

Show Jana Krause

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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