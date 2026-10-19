Tradiční vepřovka ve vlastní šťávě s kmínem. Domácí masová pochoutka podle starých receptů

Mít ve špajzu nebo v chladničce pár sklenic poctivého
je pro mě zavařeného vepřového masa absolutní výhra a jistota pro dny, kdy vůbec nestíhám vařit. Koupit si v obchodě je sice snadné, ale když si ji připravíte doma z vepřovku čerstvé vepřové kýty, získáte nesrovnatelně lepší pamlsek. Žádné rozemleté náhražky nebo přemíra vody, jen čisté, šťavnaté maso ochucené kmínem a solí, které se po upečení v páře doslova rozpadá na jazyku. Největší radost mám z té voňavé rosolovité šťávy na dně a jemné bílé vrstvy sádla nahoře, která maso dokonale uzavře.
Příprava domácí vepřovky je překvapivě jednoduchá a zvládne ji naprosto každý. Maso nakrájíte na kostičky, pořádně ho propracujete s ledovou vodou, aby vstřebalo vlhkost, a naskládáte do čistých sklenic. Dvojitá během dvou dnů vám zajistí, že maso bude dokonale sterilace křehké a sklenice vydrží v chladu celé měsíce. Je to skvělý pomocník na dovolenou, kempování nebo pro , když maso z vyklopené sklenice jen ohřejete na pánvičce a podáváte s chlebem a kyselou okurkou. rychlou večeři
Můj tip zní: Sklenice po uvaření a vytažení z hrnce nikdy neotáčejte dnem vzhůru, ale nechte je chladnout ve svislé poloze, aby roztavené sádlo zůstalo na hladině a vytvořilo neprostupný tukový špunt chránící maso před zkažením. Recept na domácí zavařené vepřové maso ve vlastní šťávě se sádlovým uzávěrem
Celkový čas přípravy včetně odležení a sterilací: 28 hodin 5 minut Ingredience potřebné k přípravě 5 kg vepřové kýty 1 l ledové vody 90 g jedlé soli 2 lžíce celého kmínu 200 g vepřového sádla (nakrájeného na kostičky) Postup při přípravě domácí vepřovky
1. Čerstvou vepřovou kýtu očistěte, osušte papírovou utěrkou a
nakrájejte na stejně velké kostičky o velikosti přibližně jednoho centimetru.
2. Nakrájené maso přemístěte do velké mísy, přilijte ledovou vodu, přisypte jedlou sůl i celý kmín a
vše rukama poctivě propracovávejte po dobu přibližně 10 minut, dokud maso veškerou tekutinu pevně nevstřebá.
3. Mísu s namíchaným masem zakryjte fólií a
dejte na minimálně 60 minut odpočinout do chladničky, aby sůl i kmín do masa důkladně pronikly.
4. Mezitím si připravte čisté zavařovací sklenice i víčka, které
důkladně vymyjte a vypláchněte horkou vodou.
5. Vychlazenou masovou směs postupně pěchujte do sklenic a
plňte je jen kousíček pod horní okraj, aby zůstal dostatek místa pro uvolněnou šťávu.
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6. Na samý vrch masa v každé sklenici
položte čtvereček nakrájeného vepřového sádla, které po uvaření vytvoří ochrannou tukovou vrstvu.
7. Hrdla sklenic pečlivě otřete utěrkou a
víčka pevně utáhněte.
8. Sklenice naskládejte do velkého hrnce na utěrku,
zalijte je studenou vodou až po samý okraj víček a přiklopte poklicí.
9. Hrnec přiveďte k varu a
vařte na mírném ohni 90 minut při teplotě 100 stupňů.
10. Po uplynutí času sklenice opatrně vytáhněte na utěrku,
ponechte je ve svislé poloze bez otáčení dnem vzhůru a nechte je při pokojové teplotě chladnout.
11. Po
24 hodinách vložte sklenice znovu do hrnce s vodou a podrobte je druhé sterilaci na 100 stupňů po dobu dalších 90 minut.
12. Hotovou vepřovku vytáhněte z hrnce,
nechte zcela vychladnout ve svislé poloze na lince a po ztuhnutí sádlového uzávěru přemístěte do temna a chladu. Foto: Cooky.cz, parádní vepřovka Tipy redakce: Význam druhotné sterilace: Dvojí zavařování s pauzou 24 hodin spolehlivě zničí všechny odolné spory klobásovaného jedu a zabrání kazivosti materiálu při dlouhodobém skladování ve spíži. Nikdy neotáčejte sklenice dnem vzhůru: Na rozdil od džemů nechávejte masové konzervy chladnout výhradně ve svislé poloze, aby se roztavené sádlo usadilo na hladině a vytvořilo dokonalý sterilní špunt. Důkladné zapracování ledové vody: Poctivé hnětení masa s ledovou vodou způsobí, že bílkoviny uvolní lepkavou složku, voda se vsákne do svaloviny a maso bude po uvaření neuvěřitelně šťavnaté. Příprava pro rychlé vaření: Vepřovku můžete z vyklopené sklenice rovnou studenou namazat na chléb nebo ji jen krátce prohřát na pánvičce s cibulí a podávat s vařeným bramborem či těstovinami. Kombinace s tučnějším masem: Pokud chcete mít vepřovku ještě šťavnatější, nahraďte třetinu vepřové kýty tučnějším vepřovým bůčkem nebo krkovičkou.
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