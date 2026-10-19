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Tradiční vepřovka ve vlastní šťávě s kmínem. Domácí masová pochoutka podle starých receptů

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Připravte si poctivou domácí vepřovku ve vlastní šťávě se sádlovou peřinkou. Šťavnaté zavařené vepřové maso bez chemie s dvoufázovou sterilací uvařené za 90 minut.
Obrázek k receptu na vepřovku

Obrázek k receptu na vepřovku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na vepřovku
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 08:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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