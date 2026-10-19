Jedna polévková lžíce močoviny pod jahody v září a příští rok sklidíte o 30 % víc. Ale přesypat dávku znamená zničit celý záhon

Sezóna jahod se chýlí ke konci a je čas zaměřit se na přípravu budoucí sklizně. Tato příprava se netýká jen zalévání a hnojení, ale také zajištění zdravotního stavu jahodníků, které mohou být náchylné k různým chorobám, včetně padlí a skvrnitosti listů.
Začněte řezem starých listů
Zkušení zahrádkáři často začínají pozdní péči o jahody řezem listů během 2 až 3 týdnů po skončení sezóny plození. Pokud je rostlina silně zasažena chorobou, odstraňte všechny její listy. Ovšem je-li napadení jen částečné, pak seřezávejte jen ty postižené.
Dalším krokem je sběr ořezaných listů, který rovněž pomáhá odstranit mnoho škůdců. Ošetření rostlin proti chorobám a škůdcům však není jediným zásadním aspektem; musíte také zajistit, aby bezpečně přežily zimu, což je nezbytné pro velkou sklizeň v příštím roce. Podzimní hnojení jahod močovinou
Po této proceduře je nezbytné rostliny pohnojit. Stačí si vzít k ruce
močovinu – aplikujte jednu polévkovou lžíci na 10 litrů vody a tento roztok použijte jako zálivku. Péče o jahodníky – šlahouny
Mnozí nováčci se také ptají na to, zda je nutné zastřihávat šlahouny u jahodníku. Pokud nechcete množit nové rostliny, můžete je bez obav odstranit. Pokud však chcete svůj jahodový záhon rozšířit, ponechte na každé rostlině 2 až 3 a zbytek odstraňte, abyste mateřskou rostlinu nevyčerpali.
Zdroj fotografie: Depositphotos Aby byly vaše jahody i během příští sezóny plné síly, musíte jim dát během září tu správnou výživu Hnojení draslíkem koncem srpna nebo v září
Koncem srpna nebo začátkem září je čas na draselné hnojení. Lze použít síran draselný v dávce 20 gramů na 10 litrů vody nebo jeho ekvivalent. Tento minerál pomáhá rostlinám lépe odolávat zimním podmínkám a zvyšuje jejich odolnost vůči různým chorobám. A
pomůže vám i popel a pár kapek jódu. Pravidelná zálivka až do začátku podzimu
Nakonec nezapomeňte na pravidelnou zálivku až do začátku podzimu. Pokud bude léto i nadále horké, zvažte zvýšení frekvence zalévání. Tím zajistíte zdraví a produktivitu jahodníků pro následující rok.
Výsadba nových rostlin jahodníku v srpnu a září
Načasování výsadby nabízí jedinečné výhody: podzimní výsadba umožňuje sklizeň v následujícím roce, zatímco jarní výsadba je
příznivější pro rozvoj kořenového systému. Před výsadbou je třeba připravit záhon odstraněním plevele, zrytím půdy a přidáním hnojiv. Na každý metr čtvereční můžete použít 20 až 25 gramů draselné soli, 35 až 40 gramů superfosfátu a 25 gramů močoviny. Zdroj fotografie: Plant Chicago / Creative Commons / CC BY-NC-ND 2.0. Jahodníkům svědčí docela obyčejná močovina, která je před uložením k zimnímu spánku zásobí opravdu vším potřebným
Pro ty, kteří dávají přednost organickým hnojivům, může být výbornou volbou také použití jednoho kbelíku kompostu,
1 až 2 šálků dřevěného popela a jednoho kbelíku hnoje na metr čtvereční. Pro výsadbu můžete použít šlahouny ze stávajících rostlin, které připravujete na zimu. Rozhodující je zajistit, aby se srdéčko sazenic nacházelo na úrovni povrchu půdy, jinak může dojít k úhynu nebo uhnívání rostliny. Po výsadbě nezapomeňte na zálivku a další hnojení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři