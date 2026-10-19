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Ruská velvyslankyně v Česku: Měla bych sem asi pozvat naše vojenské experty

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Dennívýzva
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V pražském sídle KSČM v ulici Politických vězňů se minulý týden odehrálo setkání tuzemských obdivovatelů Vladimira Putina s novou ruskou velvyslankyní v Praze. Ta postupně naplňuje svou snahu působit v českém veřejném prostoru mnohem aktivněji, než její předchůdce. S tím se pojí i varování ředitele BIS Michala Koudelky o budoucí ruské snaze výrazně navýšit v
Ponomarevová

Ponomarevová

Zdroj: Nová ruská velvyslankyně v ČR Anna Ponomarevová předala 26. června své pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi. Foto: Zuzana Bönisch / KPR / se svolením KPR
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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