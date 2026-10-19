Ruská velvyslankyně v Česku: Měla bych sem asi pozvat naše vojenské experty

V pražském sídle KSČM v ulici Politických vězňů se minulý týden odehrálo setkání tuzemských obdivovatelů Vladimira Putina s novou ruskou velvyslankyní v Praze. Ta postupně naplňuje svou snahu působit v českém veřejném prostoru mnohem aktivněji, než její předchůdce. S tím se pojí i varování ředitele BIS Michala Koudelky o budoucí ruské snaze výrazně navýšit v Česku své diplomatické, respektive zpravodajské zastoupení.
Krátké záběry, které se ze setkání s ruskou velvyslankyní objevily na sociálních sítích, ukazují sérii servilních vystoupení českých občanů včetně předání daru s žádostí o jeho doručení ruskému prezidentu Putinovi.
Jeden z dotazů na téma války na Ukrajině vedl velvyslankyni Annu Ponomarjovovou i k poznámce, že by „sem měla pro vysvětlení specifických věcí pozvat na nějakou akci naše vojenské experty“.
Včerejší šaráda naší páté kolony s ruskou velvyslankyní v ČR Annou Pononomarjovovou. Naložit kolaboranty a šup do milovaného Ruska. Krátký sestřih. https://t.co/7CgM80QQQ8
— Kožený Jiří 🇨🇿🇪🇺 (@1250cc03004c44e) October 13, 2026
Ponomarjovová se vyjádřila i k tomu, jak vnímá válku Ruska proti Ukrajině:
„Jak říká i náš pan prezident Putin, Rusko neválčí s ukrajinským lidem. Tím se vysvětluje velice specifický charakter této války, tedy speciální vojenské operace. Rusko na Ukrajině od samého počátku postupovalo velice opatrně s přihlédnutím k obyvatelům této země,“ prohlásila velvyslankyně ve zjevném rozporu s realitou.
Zprávy z Ukrajiny totiž dlouhodobě potvrzují pravidelné ruské útoky na civilní cíle, včetně nemocnic a škol.
Velvyslankyně, která na akci seděla vedle komunisty Josefa Skály (v červnu 2023 mu pražský Městský soud potvrdil podmíněný trest za popírání, zpochybňování, schvalování nebo snahu o ospravedlnění genocidia a válečných zločinů), nedávno komentovala postoj Česka k Rusku a Ukrajině v rozhovoru pro ruskou státní agenturu RIA Novosti.
Prahu v něm obvinila z provokací, rusofobie a podpory Ukrajiny, která je podle ní nacistická.
Velvyslankyně zpochybnila Vrbětice
Ponomarjovová se oficiálně stala velvyslankyní Ruské federace v Česku letos v červnu, kdy vystřídala Alexandra Zmejevského, který v Praze strávil více než deset let.
Místní reálie a společnost zná nová velvyslankyně dobře už z dřívějška. Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, plynně ovládá český jazyk a na ruské ambasádě v ČR již působila – v době, kdy měla ambasáda hodně přes stovku akreditovaných diplomatů, respektive pracovníků ruských zpravodajských složek s diplomatickým krytím.
V letech 2012–2016 zde byla na pozici rada-vyslanec, angažovala se hlavně v kulturně-diplomatických a paměťových akcích v Ruském středisku vědy a kultury, které je tradičním nástrojem ruské propagandy a měkké síly.
Rusové budou operovat tím, že máme paritu, že můžeme stejný počet diplomatů poslat do Moskvy. My sto diplomatů do Moskvy nepošleme, ale oni jich sem sto klidně pošlou a z nich sedmdesát bude zpravodajců.
Jedním z odhadovaných úkolů, s nímž do Prahy přijela, je snaha pokusit se obnovit kontakty s veřejností a být více vidět, případně připravit politickou půdu pro možné obnovení diplomatických vztahů s výrazně vyšším personálním obsazením ambasády.
Ještě počátkem roku 2021 na ruském velvyslanectví a dvou konzulátech působilo 135 lidí s diplomatickým či služebním pasem. Drtivá většina z nich byla vyhoštěna v důsledku vyšetřování výbuchů ve Vrběticích, který spáchali příslušníci vojenské rozvědky GRU.
Velvyslankyně mimochodem o akci, při níž zemřeli dva čeští občané v rozhovoru pro RIA Novosti mluvila jako „o provokaci, kdy se v Praze rozhodli obvinit Rusko z účasti na výbuších v českých muničních skladech, k nimž došlo v roce 2014“.
Nyní oficiální diplomatická listina eviduje na velvyslanectví Ruské federace šest diplomatů. Na ambasádě pak může být až 25 administrativně technických pracovníků.
Aktuální seznam ruských diplomatů v ČR
[caption id="attachment_151029" align="aligncenter" width="599"] ZDROJ: Diplomatická listina MZV ČR[/caption]
Nepřijedou diplomaté, ale zpravodajci
Povolené maximum je sedm diplomatů, stejně jako pro počet českých diplomatů v Moskvě, těch je nyní v Rusku pět.
Ředitel Bezpečnostní informační služby Michala Koudelka na semináři Aktuální bezpečnostní hrozby pořádané na půdě Poslanecké sněmovny – v reakci na dotaz HlídacíPes.org – varoval před budoucí snahou Ruska své diplomatické zastoupení v Česku opět navýšit.
„Jsem naprosto přesvědčený, že jakmile skončí válka na Ukrajině, budeme čelit ruskému tlaku na to, aby se u nás opět navýšil počet ruských diplomatů. Ten tlak bude veliký, bude se schovávat za různá vysvětlení o ekonomické diplomacii, dělání tlustých čar, budování mostů a tak dále,“ řekl ředitel BIS Koudelka s tím, že „ti, co by sem přišli, by z velké části nebyli ruští diplomaté, nýbrž ruští zpravodajci“.
Ruská strana bude podle něj tlačit na to, aby se personálně situace vrátila do stavu před Vrběticemi a před začátkem války na Ukrajině.
„Rusové budou operovat tím, že máme paritu, že můžeme stejný počet diplomatů poslat do Moskvy. My sto diplomatů do Moskvy nepošleme, ale oni jich sem sto klidně pošlou a z nich sedmdesát bude zpravodajců. Taková je realita a na to musíme být politicky připraveni a čelit tomu, až ty snahy přijdou,“ zdůraznil Koudelka.