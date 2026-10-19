Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 290 Kč. Tenhle šlehač měl doma skoro každý

Kovové tělo, dvě metly a nahoře malá klička. Kdo vyrůstal v sedmdesátých letech, pozná ho na první pohled, protože u babičky ani u maminky nesměl chybět, když se dělal sníh na piškot nebo šlehačka na nedělní dort. Dnes se po něm shánějí lidé, kteří mají rádi kuchyňské retro, a starý kus ze šuplíku tak může mít vyšší cenu, než by jeho majitel odhadoval.
Cenovka, která překvapí
Internetový obchod s retro zbožím má u zachovalého ručního šlehače dlouhého 32 centimetrů cenovku 290 Kč a momentálně ho vede jako nedostupný. Na bazarech bývají podobné kusy o něco levnější. Na Bazoši se v říjnu objevil šlehač za 130 korun a plně funkční kousek za 220 korun.
Samotné stáří přitom cenu nevyhání. Starší skleněný šlehač z dob první republiky, kterému už zatuhla mechanika, tam prodávající nabízí za 200 korun, tedy levněji než zmíněný funkční kus.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kde se prodává Co se nabízí Cena internetový obchod s retro zbožím zachovalý ruční šlehač, 32 cm 290 Kč Bazoš (říjen) šlehač 130 Kč Bazoš (říjen) plně funkční šlehač 220 Kč Bazoš starší skleněný šlehač z dob první republiky, zatuhlá mechanika 200 Kč
Podle aktuálních inzerátů se u tohohle typu o tisícových částkách mluvit nedá. Vzhledem k tomu, kolik šlehač kdysi stál v obchodě, je to ale velmi slušné zhodnocení.
Kolik za něj lidé dali za normalizace
Cenovka na pultu domácích potřeb ukazovala v sedmdesátých letech přibližně 30 Kčs. Průměrná hrubá mzda v roce 1975 činila podle statistiků 2 313 Kčs. Šlehač tedy spolkl něco přes jedno procento měsíčního výdělku, což byla položka, kterou si mohla dovolit prakticky každá domácnost.
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Dnešní nabídka 290 Kč je v číslech na cenovce skoro desetkrát víc. Koruny tehdy a dnes se samozřejmě přímo srovnávat nedají, ale rozdíl ukazuje, že obyčejná kuchyňská pomůcka získala sběratelskou hodnotu.
Proč nechyběl v žádné kuchyni
Na šlehači nebylo skoro co pokazit. Ozubená kolečka v kovovém těle snesla léta každodenního točení a celý nástroj zmizel v šuplíku mezi vařečkami. Poháněla ho ruka a zvládl pár bílků na pusinky stejně jako šlehačku na dort pro celou rodinu.
Elektřina přitom byla v domácnostech běžná už od roku 1960, kdy se dokončila elektrifikace země. Cesta elektrického mixéru do domácností ale nebyla hladká. Pragomix Special od ETA, který se u nás jako první prodával ve velkém, zůstával v padesátých letech většinou neprodaný, protože ženy nevěděly, k čemu se jim při vaření hodí. Zájem o něj probudila až rozsáhlá reklama v létě 1958. Během šedesátých let se pak mixéry začaly šířit do bytů a v roce 1976, kdy na trh přišel mimo jiné model ETA 012, už je měla většina domácností. Levný ruční šlehač ale vedle nich dál sloužil jako pomocník, kterého nebylo nutné zapojovat do zásuvky.
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Přístroj s klikou si spousta lidí spojuje s dobou ČSSR, jeho kořeny jsou však mnohem starší. Mechanické šlehače s převodem začali vymýšlet Američané už v 19. století. Američtí kuchaři ve 20. století sahali po šlehači s klikou častěji než po obyčejné drátěné metle. Do českých kuchyní tedy dorazil hotový a osvědčený nápad, který tu jen dostal podobu levného výrobku pro masový trh.
Než ho vytáhnete na bazar
Pokud najdete šlehač po rodičích, zkuste nejprve, jestli se klička otáčí lehce a metly se točí bez drhnutí. Prodávající na bazarech funkčnost v inzerátech výslovně uvádějí, takže se ji vyplatí ověřit dřív, než šlehač nafotíte.
Když mechanika zatuhla a nejde rozhýbat, nevyhazujte šlehač. I takový kus se na bazarech nabízí jako dekorace do kuchyně nebo na poličku k ostatním retro kouskům.
Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani chemie. Zapečená trouba bude zase čistá díky 1 věci, kterou máte ve spíži I šlehač se zatuhlou mechanikou může na bazaru najít nového majitele jako dekorace do retro kuchyně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zvažte ale i to, jestli si ho nenechat. Hodí se třeba na piknik nebo na zahradní oslavu, kde není po ruce zásuvka, a když ho jednou za čas roztočíte, mechanika nezatuhne.
Zdroje: https://www.retro-antik-bazar.cz/retro-slehac-rucni-slehac.html, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/ru%C4%8Dn%C3%AD-%C5%A1leha%C4%8D/, https://www.mesec.cz/clanky/mzdy-a-ceny-vcera-a-dnes/, https://www.eta.cz/tadyjedoma/retro/kde-se-vzal-v-cechach-mixer-tady-je-jeho-historie/, https://www.denik.cz/listopad-89-kazdodenni-zivot/tak-jde-cas-cim-jste-mixovali-za-sociku-20191007.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Whisk, https://www.toprecepty.cz/clanky/3443-retro-okenko-rychloslehac-na-smetanu-staval-kdysi-15-kcs-slehac-s-metlickami-30-kcs-a-praci-zvladly-oba-za-par-minut/