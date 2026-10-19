Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 290 Kč. Tenhle šlehač měl doma skoro každý

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kovové tělo, dvě metly a nahoře malá klička. Kdo vyrůstal v sedmdesátých letech, pozná ho na první pohled, protože u babičky ani u maminky nesměl chybět, když se dělal sníh...
Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 290 Kč. Tenhle šlehač měl doma skoro každý

Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 290 Kč. Tenhle šlehač měl doma skoro každý

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:30

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Češi přestávají kupovat kečup. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a chutná jako domácí
Češi přestávají kupovat kečup. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a chutná jako domácí
Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji touto chytrou vychytávkou, která je křupavější, levnější a nenasaje tolik tuku
Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji touto chytrou vychytávkou, která je křupavější, levnější a nenasaje tolik tuku

Obalovaný řízek patří k nedělnímu obědu stejně samozřejmě jako bramborový salát. Poslední vrstva trojobalu...

Řezník radí Čechům: vepřovou pečeni nikdy nekrájejte hned z trouby. Zůstane šťavnatá díky 1 jednoduchému kroku
Řezník radí Čechům: vepřovou pečeni nikdy nekrájejte hned z trouby. Zůstane šťavnatá díky 1 jednoduchému kroku

Pečeně je hotová, kůrka zlátne a celým bytem voní kmín. Právě v téhle chvíli dělá spousta lidí drobnou...

Za totality stál v každé kredenci, po revoluci putoval na půdu. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 3 000 Kč
Za totality stál v každé kredenci, po revoluci putoval na půdu. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 3 000 Kč

Dortový talíř posetý drobnými klínovými zářezy, podnos zdobený velkými skleněnými čočkami nebo žardiniéra...

Češi přestávají kupovat instantní polévky. Nahrazují je touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a hotová za 5 minut
Češi přestávají kupovat instantní polévky. Nahrazují je touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a hotová za 5 minut

Sáček s práškem, kelímek se suchými nudlemi a konvice. Takový oběd zná skoro každý, kdo někdy jedl v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.