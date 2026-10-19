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Zpověď Františka Ringo Čecha o nemocném Novotném: Držím ho v milosrdné lži!

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Petr Novotný (79) byl na začátku tisíciletí považovaný za krále televizní zábavy. Lidé z celého Česka ho milovali a nemohli se odtrhnout od obrazovek. Jeho pořady jako Dobroty nebo Novoty doslova trhaly rekordy ve sledovanosti. Pak ale přišla mozková příhoda, která vše změnila. Nyní jeho nejbližší přítel František Ringo Čech (83) odhalil detaily o jeho aktuálním zdravotním stavu.
Petr Novotný

Petr Novotný

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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