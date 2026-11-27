Zaměstnanec, který má vedle hlavní práce dvě brigády na dohodu o provedení práce po 10 000 Kč měsíčně u dvou různých firem, si sice vydělá 20 000 Kč, ale do důchodu z toho nemá nic, ani den, ani korunu. Kdyby obě dohody měl u stejné firmy, počítaly by se. Dvě práce najednou totiž nepřidají ani dva roky pojištění, protože jeden rok má pro důchod nejvýš 365 dní. Výdělky ze všech prací, ze kterých se platí důchodové pojištění, se ale sčítají a zvednou průměr, ze kterého se budoucí penze počítá.
Jeden rok přinese nejvýš 365 dní pojištění
Prodavačka, která k hlavnímu úvazku na pokladně přidá víkendové směny na dohodu, nebo účetní, který po večerech podniká na živnost, si odpracované roky do důchodu nezdvojnásobí. Jeden kalendářní rok se totiž do celkové doby pojištění započítá vždy jen jednou. Za dvanáct měsíců práce ve dvou zaměstnáních tak člověk nasbírá pořád jen 365 dní pojištění, nikoli 730.
Stejné pravidlo platí i tehdy, když se práce překrývá s náhradní dobou pojištění. Rodič, který pečuje o malé dítě a zároveň si přivydělává v zaměstnání, získá za celý rok opět nejvýš 365 dní. Kombinace úvazků ani střídání smluv na tom nic nezmění.
V tom se skrývá zásadní omezení pro lidi před penzí. Kdo nemá odpracovaný potřebný počet let pro vznik nároku na starobní důchod, ten je druhou prací rychleji nedohoní. Souběh zaměstnání zkrátka dobu pojištění nikdy nezkrátí.
Souběžné výdělky zvedají průměr pro penzi
Práce navíc přesto nepřijde nazmar. I když druhý úvazek nepřidá do statistik ani jeden den pojištění, na výsledné částce penze se projeví. Výdělky ze všech souběžných prací, ze kterých se platí důchodové pojištění, se totiž v daném roce sečtou a zvednou celkový průměr pro výpočet důchodu.
Do tohoto součtu vstupují příjmy v takzvaném rozhodném období. To začíná nejdříve kalendářním rokem po roce, kdy člověk dosáhl osmnácti let, a končí kalendářním rokem před rokem přiznání důchodu. Výdělky před rokem 1986 se do rozhodného období nezahrnují. Doba pojištění před tímto rokem ale nepropadá, protože se počítá do celkového součtu let a uplatní se i při samotném výpočtu výše penze, takže důchod kvůli tomu nižší není.
Přivýdělek musí překročit měsíční hranici
Aby druhá práce budoucí důchod vůbec zvedla, musí z ní vznikat účast na důchodovém pojištění. U pracovní smlouvy, zkráceného úvazku a dohody o pracovní činnosti stačí dosáhnout příjmu alespoň 4 500 Kč měsíčně. Rozhoduje domluvená částka, a teprve když je sjednaná nižší odměna nebo výše příjmu domluvená není, posuzuje se skutečně vyplacená suma.
U dohody o provedení práce je hranice vyšší a záleží čistě na vyplacených penězích. Pojištění vzniká až v měsíci, kdy výdělek dosáhne alespoň 12 000 Kč. Právě tady leží past pro lidi s více brigádami.
Když člověk pracuje na více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, příjmy z nich se v daném měsíci sčítají. Dvě brigády po 10 000 Kč u stejné firmy tak dají dohromady 20 000 Kč, hranici 12 000 Kč s přehledem překročí a výdělek se do důchodu započte. Jenže u různých zaměstnavatelů se příjmy z dohod o provedení práce nesčítají. Dvě desetitisícové brigády ve dvou rozdílných firmách proto zůstanou každá zvlášť pod limitem a k lepšímu důchodu nepomohou.
Podnikání při zaměstnání má vlastní roční limit
Podobná brzda čeká i na zaměstnance, kteří si po práci přivydělávají podnikáním na živnost. U podnikatelů se totiž do výpočtu důchodu počítají jen ty výdělky, ze kterých pojistné skutečně zaplatili. Podnikání při zaměstnání spadá pod vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, u které povinnost platit důchodové pojištění vzniká až po překročení roční hranice příjmu.
U zisku za rok 2025 činil tento limit 117 521 Kč. Podnikatel, který tuto částku nepřekročil, pojistné platit nemusel, jenže pak z takové živnosti nemá pro budoucí důchod nic. Teprve odvedené pojistné zajistí, že se příjmy z podnikání přičtou k výdělkům ze zaměstnání.
U samotných zaměstnanců je pravidlo podstatně mírnější než u živnostníků. Doba zaměstnání se jim totiž započte i v případě, že zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení za své pracovníky neodvedl. Které roky a výdělky má člověk skutečně zapsané, ukáže výpis dob pojištění, který si jednou ročně může zdarma vyžádat od ČSSZ.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ochrance, cssz.gov).