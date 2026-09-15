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Slovan vyhrál ve Vlašimi 2:0 a v domácím poháru postupuje do osmifinále

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Liberečtí fotbalisté se ve třetím kole MOL Cupu představili na hřišti druholigové Vlašimi. A čekalo se, jak se jim povede, vždyť v minulých dvou ročnících právě ve třetím kole s outsidery vypadli. Tentokrát ale nezaváhali a po dvou gólech v první půli postupují do osmifinále.
Slovan vyhrál ve Vlašimi 2:0 a v domácím poháru postupuje do osmifinále

Slovan vyhrál ve Vlašimi 2:0 a v domácím poháru postupuje do osmifinále

Zdroj: Slovan Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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