Volejbalisté zaskočili Italy v Modeně a vyhráli set. Pak domácí vytáhli esa a ukázali, proč jsou mistři světa

Stav 25:23 v prvním setu vypadal jako začátek senzace. Česko útočilo s osmdesátiprocentní úspěšností, vedlo 8:6, 16:15 i 21:16 a domácí publikum (4 487 diváků, desetinásobek oproti českým skupinovým zápasům) ztichlo. Jenže od druhé sady se Itálie probudila tam, kde ji soupeři nedokážou napodobit: na servisu. Čtrnáct es proti dvěma českým. Právě v tomhle čísle leží celý příběh večera. Češi dokázali favorita zaskočit, ale ne ho udržet pod tlakem přes celý zápas. Porážka 1:3 na sety (25:23, 16:25, 20:25, 20:25) ovšem není katastrofa, je to vstupenka do středečního rozhodujícího duelu se Slovinskem.
Jak se rodila senzace prvního setu
Češi vstoupili do zápasu s jasným plánem: držet tempo výměn, nenechat Italy rozjet servisní karusel a tlačit přes smečaře Patrika Indru a Lukáše Vašinu. Fungovalo to. V prvním setu český tým nasbíral 16 bodů útokem při 80% úspěšnosti, číslo, které by v tu chvíli záviděla i italská lavička. Průběžná vedení 8:6 a 21:16 ukazovala, že nejde o náhodu, ale o systematicky odehranou sadu.
Klíčem byl side-out. Češi přijímali čistě, nahrávač distribuoval míče do šířky a Itálie nestíhala blokovat. Sada skončila 25:23 a na chvíli se zdálo, že outsider může pomýšlet na víc.
Servisní zeď, kterou Češi nepřelezli
Od druhého setu se zápas změnil. Itálie přepnula na agresivní servis a výsledek byl drtivý: vedení 8:2 v úvodu druhé sady, 86% úspěšnost v útoku a české přihrávky padající pod 40 % pozitivního příjmu. Hrozba nepřicházela z jednoho postu. Yuri Romano napálil pět es, Mattia Bottolo čtyři, Daniele Lavia dvě, další tři hráči přidali po jednom. Rozprostřená servisní hrozba z celé rotace dělá příjem prakticky nečitelným.
„Rozhodl servis,“ shrnul po zápase trenér Jiří Novák. Potvrdil to i kapitán Jan Pavlíček. Čísla jim dávají za pravdu, poměr 14:2 na esa je statistika, která sama o sobě vysvětluje výsledek.
Bodová produkce italského křídelního dua to podtrhuje:
- Romano: 24 bodů, 5 es
- Bottolo: 22 bodů, 4 esa
- Lavia: 15 bodů, 2 esa
Česká nejlepší dvojice Indra a Vašina dala dohromady 24 bodů. Tolik co sám Romano. Celkově Itálie vyhrála bodový součet 98:81 a v útoku si držela 69% úspěšnost.
Co se změnilo oproti předchozím zápasům
Proti Řecku (3:1) měli Češi tři hráče nad 14 body. Proti Švédsku (3:2) Vašina sám nasbíral 19. Proti Slovensku (3:0) tým zaznamenal 7 es a 7 bloků při 72% útočné úspěšnosti. Proti Itálii poprvé nikdo nepřekonal 12 bodů, servis spadl na pouhá 2 esa a útok klesl na 61 %.
Zajímavý je i kontext prostředí. Česko hrálo úvodní zápas s Řeckem před 280 diváky, se Švédskem před 797, se Slovenskem před 414. Proti Itálii najednou 4 487 lidí, domácí atmosféra, která umí přidat decibely právě ve chvílích, kdy host potřebuje klid na příjem.
Novák navíc ve čtvrtém setu pozměnil sestavu. Přímé potvrzení, že šlo o vědomé šetření sil před Slovinskem, v oficiálních vyjádřeních nezaznělo. Ale kontext mluví jasně: Češi měli postup do osmifinále jistý už po pondělní výhře nad Slovinskem a sám Novák po tom zápase řekl, že teď se role obrací a Češi mohou „zkusit zlobit“. Střídání ve 4. setu a nasazení Jiřího Bendy (7 bodů, 88% útok) vypadá spíš jako řízení zátěže než kapitulace.
Středeční Slovinsko rozhodne o druhém místě
Tabulka skupiny A po čtyřech českých zápasech vypadá takto: Itálie vede s plným počtem výher, Česko je druhé s 8 body a bilancí 3:1, za ním Slovinsko se 6 body ze tří zápasů a Řecko rovněž se 6 body, ale ze čtyř odehraných utkání.
Aritmetika je jednoduchá. Výhra nad Slovinskem ve středu 16. září od 21:00 dá Česku jisté druhé místo, čtyři výhry by nemohl nikdo další dorovnat. Porážka vrací tým do boje o 2. až 4. příčku, kde by rozhodovaly vzájemné zápasy a setový poměr.
Fyzická zátěž bude faktor. Češi odehráli Slovensko v pondělí od 16:00 (79 minut), Itálii v úterý od 21:05 (107 minut) a Slovinsko je čeká zhruba 22 hodin po konci italského zápasu. Před tím vším absolvovali i 138minutový pětisetový maraton se Švédskem. Regenerační okno je úzké.
Podle nás ale právě italský zápas ukázal, že český tým má na to favorita zaskočit, minimálně na jeden set, minimálně na jednu fázi hry. Slovinsko není Itálie. Nemá 14 es v jednom zápase. A Češi vědí, že tentokrát nejde o to „zkusit zlobit“, ale o to vyhrát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta