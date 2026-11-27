V hledišti kodaňského Královského divadla sedí pivovarník Carl Jacobsen a sleduje balet Malá mořská víla (Den lille Havfrue). Titulní roli tančí Ellen Priceová a Jacobsena představení uchvátí natolik, že se rozhodne nechat mořskou vílu odlít do bronzu. Socha měla stát u vjezdu do kodaňského přístavu. Zakázku dostal sochař Edvard Eriksen a s ní i nečekaný problém. Balerína, jejíž půvab celou objednávku spustil, odmítla stát modelem bez šatů. Podobu sochy proto složily dvě ženy. Jedna patřila jevišti, druhá sochařově domácnosti. Oficiální turistický portál VisitCopenhagen to uvádí bez okolků: tvář inspirovala Priceová, tělo modelovala Eline Eriksenová. Od odhalení 23. srpna 1913 uplynulo letos 113 let a víla za tu dobu prošla dobrodružstvími, jaká by Andersen nevymyslel.
Pivovarník, balet a objednávka pro kodaňský přístav
Jacobsen nebyl obyčejný továrník s penězi navíc. Skupina Carlsberg ho popisuje jako jediného syna zakladatelů pivovaru J. C. a Laury Jacobsenových, sběratele umění a mecenáše, který se považoval za člověka „ve službě umění“. Jeho jméno dodnes nese kodaňská galerie Ny Carlsberg Glyptotek. Socha mořské víly zapadá do řady jeho velkorysých gest vůči městu, které chtěl obdarovat.
Podle archivu jeho korespondence, který spravuje nadace Ny Carlsbergfondet, objednal Jacobsen sochu právě po zhlédnutí baletu s Ellen Priceovou, v archivu uváděnou jako Ellen Price de Plane. Městská evidence památek dodává barvitější detail. Mecenáše měl okouzlit tanečnicin „plachý srdečný pohled“ a „důvěřivě oduševnělá postava“. Ten popis pochází z pozdějšího městského textu, Jacobsen sám ho nenapsal. Dobře ale vystihuje, co si od díla sliboval: zachytit kouzlo jevištní postavy natrvalo.
O umístění se mecenáš s umělcem neshodli. Jacobsen si podle městských podkladů představoval vílu v nádrži obklopené květinovou výzdobou. Eriksen prosazoval kámen přímo u vody. Prosadil se sochař a víla dodnes sedí kousek od břehu na Langelinie.
Obličej z jeviště, postava z ložnice: jak vznikla podoba víly
Rozdělení modelů je doložené pevněji, než bývá u slavných soch zvykem. Městský informační text i turistický portál se shodují, že Eline Eriksenová pro sochu pózovala. VisitCopenhagen upřesňuje, že dala soše tělo, zatímco rysy obličeje vycházejí z Priceové.
Proč balerína nahé pózování odmítla, prameny nerozvádějí. Lze jen odhadovat, že šlo o osobní nebo profesní hranici v době, kdy se slavná tanečnice nahá v sochařském ateliéru neukazovala. Doložen je pouze samotný fakt odmítnutí. Stejně tak nejsou známa žádná vyjádření obou žen o tom, jak spolupráci vnímaly. O roztržce se nic nedochovalo. Všechno nasvědčuje spíš praktickému řešení, jaké si sochař našel ve vlastní rodině.
Podle nás dává právě tohle rozdělení turisticky obehrané atrakci překvapivě intimní rozměr. Veřejně obdivovaná hvězda baletu propůjčila soše výraz, který lidé fotografují z promenády. Žena, kterou znalo jen sochařovo okolí, nesla zbytek. Výsledná figura je tak tichou dohodou čtyř lidí: mecenáše s vizí, sochaře s řemeslem a dvou žen, jejichž podoby se slily v jediný městský symbol.
Pro srovnání stojí za zmínku Socha svobody. Populární tradice přisuzuje její obličej matce sochaře Bartholdiho, americká Správa národních parků ale upozorňuje, že pro to chybí pevné důkazy. Kodaňská víla má v tomto ohledu oporu v oficiálních městských i turistických pramenech.
Technické parametry jsou střídmé. Figura z bronzu měří podle městské evidence 165 centimetrů, celek se žulovým podstavcem zhruba 310 × 200 × 200 centimetrů. Odlila ji bronzárna Lauritze Rasmussena. Samotná instalace se podle webu H.C. Andersen Information obešla bez velké slávy. Socha prý přijela na vozíku převrácená vzhůru nohama, aby bylo vidět, že je dutá, a vážila asi 100 kilogramů.
Useknutá hlava, barvy i výbuch: víla jako oblíbený terč vandalů
Klidné posezení na kameni skončilo v roce 1961. Tehdy neznámí recesisté vílu poprvé poznamenali: nabarvili jí vlasy a oblékli ji do spodního prádla. Město reagovalo instalací reflektorů. Šlo o předzvěst. Městský dokument, který sám uvádí, že jeho výčet nemusí být úplný, eviduje do března 2007 nejméně 19 incidentů.
Nejznámější útoky:
- 1964: někdo soše usekl hlavu,
- 1984: víla přišla o ruku,
- 1990: nezdařený pokus o další dekapitaci,
- 1998: hlava zmizela podruhé,
- 2003: výbuch shodil sochu z kamene do vody,
- 2007: sochu někdo polil růžovou barvou.
K tomu se přidávaly opakované nátěry barvami s politickým i recesistickým podtextem. Víla patří k nejfotografovanějším místům Dánska, a kdo chce, aby jeho gesto obletělo svět, vybírá si právě ji.
Opravy umožnil původní sádrový model. Po roce 1964 vznikla nová hlava podle originálu, jak uvádí městský dokument. Model podle H.C. Andersen Information ležel až do Eriksenovy smrti v roce 1963 v domě manželů Eriksenových, po vandalských útocích ho přestěhovali na tajné místo. Po výbuchu v roce 2003 restaurátoři metodou ztraceného vosku odlili nová kolena, nos a rty. Hlavu vyrovnali a většinu figury znovu patinovali.
V roce 2006 radnice zvažovala, že sochu posune o několik metrů dál od břehu do hlubší vody. Tehdejší městský představitel Jon Pape si podle ČTK stěžoval, že lidé na sochu lezou a provádějí s ní „podivné věci“. Jens Peter Munk, který měl na starosti kodaňské památky, jako hlavní cíl jmenoval omezení vandalismu. Trvalý přesun však dostupné prameny nedokládají. Ochranu dnes zajišťují hlavně pravidla a dohled, městský text výslovně zakazuje na sochu lézt.
Z Prahy na Langelinie: cesta za vílou a české stopy pohádky
Socha stojí na promenádě Langelinie, adresa 2100 København Ø. Je přístupná nepřetržitě a zdarma, od stanice Østerport k ní dojdete asi za čtvrt hodiny. Počítejte s davy u břehu, zvlášť v létě a kolem poledne. Klidnější atmosféra panuje brzy ráno.
Z Prahy je Kodaň na dosah. Přímý let na vzdálenost zhruba 625 kilometrů trvá přibližně hodinu a 25 minut, linku obsluhují SAS, Norwegian a Ryanair, letové řády se ale mění. Pohodlnější alternativa vede po kolejích: České dráhy od 14. června 2026 provozují přímé spojení z Prahy do Kodaně přes Ústí nad Labem, Drážďany, Berlín a Hamburk, až třikrát denně.
Veřejnou kopii kodaňské víly v Česku nenajdete, Andersenova látka u nás ovšem zakořenila hluboko. Karel Kachyňa natočil v roce 1976 Malou mořskou vílu, kterou Národní filmový archiv řadí k výrazným adaptacím pohádky a upozorňuje na odlišný závěr. Pražské Divadlo Minor uvádělo hudební inscenaci téhož názvu od března 2024 do května 2026.
Kdo zná Andersenův text, pozná i rozdíl oproti bronzové figuře. Pohádka je temná a bolestivá. Víla touží po lidské duši, vzdá se hlasu, riskuje ztrátu rodiny i cesty zpátky do moře a celou naději vkládá do princovy lásky. Eriksen z toho dramatu vybral jediný tichý okamžik. Sedící dívka hledí k pevnině a mlčí, jako by rozhodnutí teprve zvažovala.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková