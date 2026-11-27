Matthew Henson dorazil do tábora, který později dostal jméno Camp Jesup, zhruba o tři čtvrtě hodiny dřív než jeho velitel. Pearymu prý řekl, že je patrně prvním člověkem na vrcholu světa. Peary pak rozvinul vlajku s hvězdami a pruhy, nechal se vyfotografovat s Hensonem a čtyřmi Inuity a do záznamu vepsal větu, kterou dodnes citují zastánci i odpůrci. Expedice podle něj dosáhla pólu, protože to „ukazují jeho pozorování“. Celá stoletá při se točí kolem tohoto slovesa. Vlajka zachytila přesvědčení šesti mužů, že stojí na 90° severní šířky. O tom, zda tam skutečně stáli, rozhodují čísla ze sextantu, hodinky, směr pochodu a rychlost posledních dní. Právě tyto podklady vypovídají tak nejasně, že se o Pearyho prvenství přou historici, navigátoři i polárníci už 117 let.
Pól na pohyblivé kře: proč místo nejde trvale označit
Severní pól leží uprostřed Severního ledového oceánu. Žádná skála ani ostrov, jen matematický průsečík zemské osy s povrchem, nad nímž se posouvá mořský led. Podle amerického Národního centra pro data o sněhu a ledu (NSIDC) led neustále unášejí větry a proudy. Při volném driftu putuje orientačně rychlostí kolem dvou procent rychlosti větru a fyzika mořské ledové pokrývky ho navíc stáčí do strany.
Kra, na které Peary zapíchl žerď, se tedy od bodu 90° vzdalovala už v hodinách, kdy expedice tábořila. Z toho plyne jednoduchý závěr: hmatatelnou stopu v terénu po sobě nemohl zanechat nikdo. Žádný kámen s nápisem, žádná mohyla, k níž by se dalo později dojít. Jediným dokladem zůstává poloha zjištěná v přesný okamžik a zapsaná tak, aby ji šlo zkontrolovat. Peary přivezl obraz vítězství. Prvenství ovšem stojí na papíru.
Sextant, hodinky a odhad: kde se ztrácely kilometry
V roce 1909 se poloha v Arktidě určovala astronomicky. Navigátor sextantem změřil výšku Slunce nad obzorem, a protože skutečný horizont v ledové pustině chyběl, používal umělý, nejčastěji misku se rtutí. K výpočtu potřeboval přesný čas a námořní almanach. Mezi jednotlivými měřeními se postup odhadoval takzvaným výpočtem z kurzu a vzdálenosti: z posledního ověřeného bodu, zvoleného směru a předpokládané ušlé dráhy. Americká navigační příručka Bowditch upozorňuje, že nejistota takového odhadu s každým kilometrem roste. Kompas se mýlí, vítr odnáší, rychlost se jen tipuje.
Ručně psané výpočty z 6. dubna, které dnes vystavuje Návštěvnické centrum Kapitolu, uvádějí šířku 89°57′11″. Vychází to na necelých šest kilometrů od cíle. Tatáž instituce však připojuje dvě výhrady: přesnost měření nemohl nikdo potvrdit a pozdější odborníci zpochybnili tempo závěrečného úseku. Peary totiž poslal zpět posledního člena výpravy schopného nezávisle počítat polohu a k pólu pokračoval jen s Hensonem a Inuity. Na denní rychlosti, jakou si pak zapisoval, se zastavovali skeptici už tehdy.
Pochybnosti vznikly dříve, než si většina lidí myslí. Už 16. února 1911 zazněla v americké Sněmovně reprezentantů podrobná kritika, kterou zachycuje Congressional Record z roku 1911. Řečník rozebíral, že bez spolehlivé znalosti místního času a skutečného poledníku nemohly sluneční výšky polohu potvrdit. Výsledná chyba podle něj klidně mohla činit 80 až 160 kilometrů. Chyběla měření zeměpisné délky, směr se nekontroloval a led se mezitím hýbal. Každá z těch nepřesností byla sama o sobě drobná, dohromady však stačily, aby se tábor ocitl mimo cíl, aniž by si toho kdokoli na místě všiml.
Herbert, Rawlins a Avery: kolik kilometrů mohlo chybět
Nejvlivnější pozdější verdikt vyslovil britský polárník Wally Herbert, sám zkušený přemožitel arktického ledu. Pro National Geographic prostudoval Pearyho nově zpřístupněné záznamy a dospěl k názoru, že Peary minul pól přibližně o 96 kilometrů. Zpočátku přitom netvrdil, že by Američan vědomě lhal, spíš že prostě nedošel. Ostřeji se vymezil astronom a historik Dennis Rawlins. Z rozboru fotografií a navigačních údajů vyvodil odchylku kolem 160 kilometrů a mluvil o úmyslu. Opačný tábor reprezentovala analýza Navigační nadace, podle níž stíny na fotografiích nároku odpovídaly. Deník Washington Post v roce 1991 shrnul tento spor jako případ, kde se tytéž stíny a čísla čtou trojím způsobem.
Argument o nemožném tempu chtěl roku 2005 vyvrátit britský dobrodruh Tom Avery. Se čtyřmi společníky, šestnácti psy a replikami dobových saní vyrazil 21. března z mysu Columbia, Pearyho trasu napodobil včetně čtyř doplnění zásob a pól zdolal 26. dubna. Guinnessova kniha rekordů mu připsala 36 dní, 22 hodin a 11 minut, tedy o několik hodin méně, než uváděl Peary. Avery prohlásil, že výkon z roku 1909 považuje za uskutečnitelný. Podle nás tím oslabil nejtvrdší tvrzení, že takové tempo nemohl nikdo zvládnout. Měl ovšem moderní logistiku a GPS v kapse. Dokázal, co lze ujít. Kde přesně tehdy Peary stál, jeho cesta neřeší.
Tvrdil, byl poctěn, nebyl prokázán: tři stupně jednoho prvenství
V debatě o Pearym se snadno slévají tři rozdílné věci. První: Peary tvrdil, že na pólu byl. To je doložené jeho knihou, deníkem i výpočty. Druhá: byl oficiálně poctěn. Zákon ze 4. března 1911 ho povýšil a Kongres mu poděkoval za „arktické průzkumy vedoucí k dosažení severního pólu“. Šlo o politické a symbolické uznání služby, žádné vědecké ověření souřadnic. Třetí rovina, nezávislé prokázání, chybí dodnes.
Obrátit se k Fredericku Cookovi nepomůže. Ten tvrdil, že pól pokořil už 21. dubna 1908, jenže velkou část dokumentů nechal v Grónsku a komise Kodaňské univerzity jeho podklady odbyla verdiktem „neprokázáno“. Cookův nárok je ještě chatrnější než Pearyho.
Zvláštní místo v příběhu patří Hensonovi. Afroamerický polárník, bez něhož by výprava sotva přežila, dorazil do posledního tábora první. Pokud Pearyho skupina na pólu skutečně byla, náleží prvenství spíš jemu. Jenže Hensonův náskok řeší pořadí uvnitř týmu, nikoli otázku, zda tábor ležel na 90° severní šířky.
Kdo stanul na pólu prokazatelně a jak se to dokládá dnes
První ověřený přelet nad pólem zvládla 12. května 1926 vzducholoď Norge s Roaldem Amundsenem, Umbertem Nobilem a Lincolnem Ellsworthem. Podle National Geographic poprvé prokazatelně vstoupila na led v bodě 90° sovětská letecká posádka v roce 1948. Nezpochybněnou pozemní cestu po mořském ledu dokončil Ralph Plaisted se třemi společníky 19. dubna 1968 po 42 dnech na sněžných skútrech.
Česká stopa vede přes Františka Běhounka. Fyzik se v roce 1928 účastnil výpravy vzducholodi Italia, měřil kosmické záření a atmosférickou elektřinu a 24. května s posádkou dosáhl pólu. Při návratu stroj havaroval a Běhounek přežil týdny na ledové kře. Prvním Čechem, který k pólu došel po svých, se 10. května 1993 stal Miroslav Jakeš z expedice North Pole Light.
Dnešní výpravy prokazují úspěch úplně jinak. Polární klasifikační systém PECS doporučuje doložit cestu záznamem GPS, neupravenými průjezdními body, polohami alespoň všech denních táborů včetně startu a cíle, fotografiemi a deníkem. Podle takových standardů by Pearyho výpravu nejspíš neuznali. V českých školách se spor zatím objevuje jen okrajově: rámcový vzdělávací program konkrétní jména nepředepisuje, některé novější výukové materiály už ale Pearyho prvenství označují za sporné.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková