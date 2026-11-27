Konec listopadu je čas, kdy domácnostem chodí oznámení o cenách energií na příští rok. U ČEZ se v minulých letech v lednu zlevňovalo, a tak mnoho zákazníků čeká stejnou zprávu i letos. Kdo nemá sjednanou fixaci, najde v ceníku vyšší čísla a na rozhodnutí mu zbývá jen pár týdnů.
Lednová sleva letos nepřijde
Od 1. ledna 2027 zdražuje ČEZ produkt Elektřina na dobu neurčitou. V sazbách D01d a D02d stoupne cena silové elektřiny s DPH z 3 860 na 4 190 Kč za MWh, tedy o 330 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu. Distribuce a další regulované platby v této ceně nejsou.
Podle našeho orientačního modelového výpočtu, který nezahrnuje regulovanou část účtu, zaplatí domácnost v sazbě D02d se spotřebou 2,8 MWh od ledna 2027 za samotnou silovou elektřinu zhruba o 924 Kč ročně víc. Stálá měsíční platba zůstává stejná a dráž bude jen odebraná energie.
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ČEZ zdražení vysvětluje prudkým růstem velkoobchodních cen elektřiny a plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. „[…] situace na trzích se bohužel neuklidňuje a nevypadá, že by se měla uklidnit […],“ uvedl koncem října 2026 pro ČTK Ondřej Svoboda, mluvčí ČEZ.
Dráž bude i ohřev vody, topení a plyn
Vyšší ceny čekají také domácnosti, které elektřinou ohřívají vodu nebo topí, a odběratele plynu. Všechny částky jsou s DPH, platí od 1. ledna 2027 a jde jen o silovou elektřinu nebo dodávku plynu bez distribuce a dalších regulovaných plateb.
Sazba na dobu neurčitou Dosud Od 1. 1. 2027 D01d a D02d 3 860 Kč/MWh 4 190 Kč/MWh D25d, vysoký tarif 3 960 Kč/MWh 4 300 Kč/MWh D25d, nízký tarif 3 700 Kč/MWh 4 030 Kč/MWh D45d, D56d, D57d, vysoký tarif 4 140 Kč/MWh 4 480 Kč/MWh D45d, D56d, D57d, nízký tarif 4 020 Kč/MWh 4 350 Kč/MWh Plyn, dodávka 1 560 Kč/MWh 1 740 Kč/MWh Přečtěte si také: Přitápíte elektřinou? Pozor, přímotop 2 hodiny denně vás za zimu může stát až 2 400 Kč navíc
U plynu jde o 180 Kč za MWh. Podle našeho orientačního modelového výpočtu bez regulované části zaplatí domácnost s roční spotřebou 9 MWh od ledna 2027 za dodávku plynu zhruba o 1 620 Kč víc.
Odběratelům plynu od ČEZ bez fixace stoupne od ledna cena dodávky o 180 Kč za MWh. Ilustrační foto. Zdroj: Myko Makh / Unsplash. Smlouvy bez pevné ceny
Změna se dotkne zhruba 1,6 milionu zákazníků ČEZ bez fixace, stávajících i nových. Zdražení se nevyhne ani starším produktům, které z ceníku na dobu neurčitou vycházejí. O něco mírněji zdražují zvláštní ceníky pro držitele průkazu ZTP. Nový ceník se uplatní automaticky a nic se nepodepisuje ani nepotvrzuje.
Kdo má cenu zafixovanou, platí do konce sjednaného období dál původní částku. Na nové ceny narazí, až mu fixace skončí a bude vybírat další nabídku. Jestli máte produkt bez fixace a v jaké sazbě, zjistíte v aplikaci MŮJ ČEZ. Stačí otevřít odběrné místo a sekci Smlouva a další služby. Sazbu najdete i na první stránce vyúčtování.
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Velkou část faktury dodavatel neurčuje. Poplatky za používání sítě stanovuje Energetický regulační úřad a jejich změny se dotknou každé domácnosti, i té, která má cenu pevně sjednanou. Fixace se týká jen ceny od dodavatele.
Podle návrhu cenových výměrů ERÚ z října 2026 regulovaná složka pro rok 2027 mírně poroste, distribuce zdraží a systémové služby zlevní. Konečné ceny má úřad vydat koncem listopadu 2026. Poplatek na podporu obnovitelných zdrojů domácnosti nemají platit ani v roce 2027. Vládní návrh rozpočtu počítá s tím, že ho dál uhradí stát, a návrh ERÚ počítá s nulovým poplatkem. Definitivní to bude až po schválení rozpočtu a vydání konečného výměru ERÚ.
Do 22. prosince můžete odejít bez postihu
Podle § 11a odst. 6 energetického zákona smí spotřebitel při zvýšení ceny vypovědět smlouvu bez postihu nejpozději 10. den před tím, než nová cena začne platit. U lednového zdražení je to do 22. prosince 2026 a lhůtu splníte už odesláním výpovědi. Ta nabude účinnosti den před zdražením, takže za vyšší cenu už neodebíráte.
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Dodavatel musí zdražení předem oznámit způsobem podle smlouvy a poučit vás o právu vypovědět. Bez řádného oznámení zvýšení nemá účinky, pokud se ho zákazník sám nedovolá. Právo odejít naopak nevzniká, když cenu zvedne jen regulovaná složka, daně, poplatky nebo změna předpisu.
Než se rozhodnete, přečtěte si oznámení od ČEZ a porovnejte nabídky. Ceny zvedají i další velcí dodavatelé, hlavně u nově sjednávaných fixací, a roste zájem o dvouleté a tříleté fixace. Jak si v cenách stojí jednotliví dodavatelé, uvádějí zdroje pod článkem.
Zdroje: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/2026/10/ceniky_noveceny_domacnosti/elektrina_doba_neurcita_domacnost.pdf, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/319315, https://energozrouti.cz/clanek/od-ledna-zdrazi-elektrina-dodavatele-oznamili-vyssi-ceny-pro-domacnosti, https://energozrouti.cz/clanek/predni-dodavatel-energii-od-ledna-zdrazi-elektrinu-i-plyn, https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/30585-cez-oznamil-nove-ceny-elektriny-a-plynu-pro-zakazniky-bez-fixace-ceny-podivejte-se-na-srovnani, https://www.expats.cz/czech-news/article/cez-to-raise-electricity-and-gas-prices-for-1-6-million-customers-in-january, https://ekonomickydenik.cz/platby-za-site-vzrostou-3-procenta/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458, https://www.cez.cz/cs/zlevnujeme
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