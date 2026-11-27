Konica Minolta ve svých termálních kamerách nabízí vyspělou videoanalytiku, která dokáže rozpoznat narůstající teplota třeba u výrobního stroje nebo začínajícího ohniska požáru. V
druhé části našeho rozhovoru s Michalem Šotkem, ředitelem divize Video Solution Services společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, jsme se zaměřili na elektromobilitu a technologické výzvy, které přináší výrobcům kamer.
Požáry elektromobilů jsou často spojovány s tzv. tepelným únikem baterie. Jak může kamerový systém nebo lépe kamerový systém s AI pomoci odhalit problém ještě před vznikem otevřeného požáru?
Naše kamery lze kombinovat s termálními senzory. Takto vybavené systémy dokážou vyhodnotit i situace, které jsou běžným okem nerozpoznatelné. To může být například právě
narůstající teplota třeba u výrobního stroje nebo začínajícího ohniska požáru. Jako jediní na světě jsme pro naše řešení získali dokonce certifikaci pro požární hlásič (EN 54-10). Ve srovnání s tradičními kouřovými senzory dokáže upozornit na nárůst teploty sledovaného místa, což až o desítky vteřin dříve, tedy mnohdy ve chvíli, kdy se oheň či kouř ještě ani neobjevily. MOBOTIX Thermal Solutions, Konica Minolta Business Solutions Czech
Díky tomu jsou tyto hlásiče vhodné nejen pro zabezpečení protipožární ochrany například ve výrobních a průmyslových halách, skládkách odpadů, datacentrech či veřejných budovách, ale i v rámci ochrany baterií a dohledu nad dobíjením rovněž v energetických bateriových centrech,
dobíjecích hubech elektromobilů, dopravních podnicích nebo logistických parcích, které využívají vlastní flotilu elektrovozidel a stanice k jejich dobíjení.
Je možné pomocí kombinace termokamery a AI rozpoznat nestandardní nárůst teploty konkrétního vozidla nebo části bateriového systému?
V případě aplikace AI nad termálním obrazem jde zejména o eliminaci falešných poplachů. V případě monitorování statické scény (dobíjecí stanice, odpadové hospodářství apod.) dokážeme eliminovat pohyblivé objekty které mohou mít části které dosahují hraniční/poplachové teploty (např. výfuky, pneumatiky apod.).
Můžeme hlídat teplotu například jen u vozidel v levém horním rohu sledované oblasti. Můžeme také naopak vyčlenit nějaký prostor, kde k zahřívání dochází, ale není nebezpečné a
zabrání se tak falešným poplachům. V praxi jsme takto řešili například podlahu, která se v jednom z míst sledované haly rozehřívala na vyšší stupně vlivem dopadu slunečního záření ze střešního okna, nebo horké výfuky projíždějících nákladních vozů v logistickém parku. MOBOTIX M73 IoT camera, Konica Minolta Business Solutions Czech
Jak rychle může systém reagovat na detekovanou anomálii? Dokáže například automaticky upozornit obsluhu?
Ano, v případě detekce rostoucí teploty lze nastavit celou řadu automatických opatření. Těmi může být rozeslání varovných SMS, uvědomění ostrahy, operátora,
zastavení přehřívajícího se stroje, spuštění alarmu, evakuace budovy a samozřejmě přivolání hasičů. To vše v řádech vteřin.
Jak spolehlivá je termální detekce a existují limity, kdy kamera jednoduše nemůže problém zachytit? S čím zákazníkům při instalaci nejčastěji radíte a co doporučujete?
Detekce požárů termální kamerou se řídí fyzikálními zákony. V praxi toto znamená že je nezbytné vidět danou zónu/předměty apod., to může být komplikované například
ve skladových prostorech, kde je regálový systém. Další konzultovanou problematikou se zákazníky je vzdálenost mezi kamerou a danou zónou. Vše je vždy řešitelné, je ale nutné detaily projít na místě s odpovědnými osobami zákazníka.
Jak vidíte budoucnost zabezpečení elektromobilů na parkovištích, v servisech nebo podzemních garážích? Bude běžné monitorovat teplotu jednotlivých vozidel pomocí AI a termokamer? BEV v nabíječce, Gerd Altmann, Free for use under the Pixabay Content License
Jestli to bude běžné, to je otázka na developery a provozovatele dobíjecích hubů. Za Konica Minolta můžeme říct, že termální kamerové technologie jsou na to již připraveny a dokážou již v současnosti proces a prostor dobíjení velice efektivně zabezpečit.
Děkujeme za rozhovor.
Autor/Licence fotografie: Michal Šotek, ředitel divize Video Solution Services společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech,
Konica Minolta Business Solutions Czech