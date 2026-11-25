Zasněžená vesnice, andílek u stromečku nebo svíčka vedle smrkové větvičky. Vánoční pohlednice se doma často schovávají mezi dopisy a rodinnými fotografiemi. Než je při úklidu ale odložíte stranou, zkuste si je prohlédnout z obou stran. Mohou potěšit sběratele, ale také připomenout lidi a příběhy, o kterých už se v rodině mnoho neví.
Stáří ani známé jméno výtvarníka přitom vysokou cenu nezaručují. Při dohledávání dokončených aukcí jsem našla vánoční pohlednice za desítky korun i zdobené přání za několik stovek. Pro rozumné srovnání potřebujete vědět, jaké vydání máte před sebou, v jakém je stavu a zda nabízíte jednotlivou pohlednici, nebo celý soubor.
Nejdřív si přečtěte i zadní stranu
Na obrázku poznáme námět, na rubu ale mohou být údaje potřebné k dalšímu pátrání. Hledejte jméno vydavatele, tiskárny, autora předlohy nebo označení série. Poznamenejte si také rozměry a
vyfoťte všechny čitelné nápisy. Samotný obrázek k určení stáří pohlednice nestačí. Při pátrání po konkrétním vydání pomohou údaje o vydavateli a tiskárně na zadní straně. Foto: Magnific
Datum na poštovním razítku berte jako
údaj o odeslání, nikoli automaticky jako rok vydání. Pohlednice mohla nějakou dobu čekat v zásuvce. Stejně tak datum vzniku kresby nemusí odpovídat době, kdy byl vytištěn konkrétní exemplář.
Ani
rukopis přes obrázek nemusí znamenat pozdější poškození. Matěj Bekera, kurátor filokartistické sbírky, při popisu pohlednice z roku 1898 pro Český rozhlas Pardubice řekl:
„Ta pohlednice má na lícové straně zároveň prostor pro text, protože tehdy se ještě text psal na přední stranu.“
Pokud tedy najdete pozdrav kolem anděla nebo pod zasněženými domky, nejdřív si prohlédněte
celé uspořádání pohlednice. Andělé, zlacení i kapr, který mrká
Podle Východočeského muzea v Pardubicích spadá zlatá éra pohlednic přibližně od 90. let 19. století do začátku první světové války. Tehdejší vánoční přání mohla být barevnými litografiemi se zlacením, stříbřením nebo doplňky z peří a korálků. Objevovalo se také plastické prolamování papíru.
Vedle Ježíška a andělů byly oblíbené kostely,
zimní krajina a zvířata. Výzdoba tak pomáhá popsat konkrétní předmět, sama ale ještě nedokazuje jeho vzácnost ani cenu.
K českým vánočním pohlednicím patří také ilustrace Marie Fischerové-Kvěchové nebo
Josefa Lady. Český rozhlas připomíná i mrkací přání ze 70. a 80. let. Na jednom z roku 1970 od Evy Havlíčkové například kapr mrká z vany na kočku.
Při třídění proto dává smysl všímat si nejen stáří, ale i
autora a způsobu zpracování. Jednoduchá tištěná kartička a prostorové či pohyblivé přání jsou pro porovnávání dva zcela odlišné předměty. Co ukazují skutečné výsledky aukcí
Cenu bych nehledala jen v nejdražším aktivním inzerátu. Ten ukazuje požadavek prodávajícího. Pro lepší představu jsem vybrala
pět dokončených aukcí na Aukru, které už mají svého vítěze.
Nabízená pohlednice Podrobnosti podle nabídky Dosažená cena Datum ukončení aukce Vánoční pozdrav s anděly Nabízen jako litografie se zlatými tlačenými obrysy; podle prodejce prošlý poštou v roce 1912, mírně opotřebené růžky 375 Kč 14. 1. 2026 Vánoce, Marie Fischerová-Kvěchová Prodejcem datována rokem 1929, bez podrobnějšího popisu zachovalosti 52 Kč 18. 5. 2026 Dvě vánoční pohlednice Karla Slavíka Podle názvu nabídky 90. léta, motivy Prahy a Brna 55 Kč za obě 5. 7. 2026 Zimní vesnice s motivem Josefe Lady Pohlednice s kolorovanou kresbou; v popisu uvedeny také nápisy a kód na rubu 33 Kč 10. 4. 2026 Vánoční pohlednice nabízená pod jménem Vojtěcha Kubašty Rozměr 150 × 100 mm, podle prodejce dobrý stav 17 Kč 5. 9. 2025 Příklady ukončených aukcí na Aukro.cz. Starý obrázek nemusí znamenat starý výtisk
Vzhled dávných Vánoc lze použít i na nově vydané pohlednici. Proto bych stáří neurčovala jen podle secesního andílka nebo kresby zasněžené chalupy.
Při prohlížení pohlednic zkontrolujte také okraje. Natržení, přehyby a skvrny patří k podrobnostem, které by v popisu pro sběratele neměly chybět. Foto: Aukro.cz
Pardubické muzeum například v roce 2024 vydalo pohlednici, která spojovala fotografii zimního zámku se starší litografií dětí u stromečku.
Podle kurátora Bekery vycházel tento motiv z tradičních pohlednic přelomu 10. a 20. let 20. století.
Při porovnávání se proto zaměřte i na vydavatele, tisk a
údaje na zadní straně. Když přesné vydání neznáte, je lepší nejistotu přiznat než odhadnutý letopočet bez vysvětlení převzít z podobné nabídky. Zkontrolujte růžky, přehyby a stopy po albu
Pohlednice může z dálky působit zachovale, zatímco zblízka uvidíte natržený okraj, přehyb přes obrázek nebo místo po lepení. Prohlédněte obě strany v běžném světle a
případné vady vyfoťte.
Do popisu napište, zda chybí část papíru, jsou na něm skvrny nebo zbytky připevnění do alba. Právě takové podrobnosti mohou při srovnávání dvou podobných kusů rozhodovat. Vážně poškozený nález bych před jakýmkoli zásahem
ukázala konzervátorovi papíru. Lepicí pásku a slunný parapet raději vynechte
Knihovna Kongresu ve svých doporučeních pro péči o papírové dokumenty
upozorňuje na nevhodnost lepicích pásek, lepidel, gumiček a kancelářských sponek. Doporučuje stabilní prostředí, omezené osvětlení a ochranné obaly z vhodných materiálů. Staré vánoční přání může připomenout člověka, na kterého už se v rodině téměř zapomnělo. Osobní pozdrav tak někdy znamená víc než částka, kterou by za pohlednici nabídl sběratel. Foto: Magnific
Pro domácí uložení se proto hodí
několik jednoduchých zásad: pracujte na čisté, suché ploše a pohlednice berte čistýma rukama natržená místa nespravujte běžnou lepicí páskou volte archivní obálky nebo krabice určené pro papírové sbírky chraňte přání před přímým sluncem, vlhkostí a teplem radiátoru vlastní poznámky pište na obal, ne přes původní text
U fotografických pohlednic vybírejte
materiály vhodné také pro fotografie. Časté otázky
Je každá pohlednice starší než sto let drahá?
Není. Stáří je jen jeden z údajů. Pro srovnání potřebujete znát konkrétní vydání, motiv, zachovalost a výsledky prodejů podobných kusů.
Mám před oceněním odstranit známku nebo vyčistit skvrny?
Nejdřív ponechte pohlednici v dochovaném stavu a zdokumentujte ji. Známka i razítko patří k informacím o jejím použití. Čištění a opravu cennějšího kusu proberte s konzervátorem.
Je lepší prodávat pohlednice jednotlivě, nebo jako soubor?
Záleží na tom, co tvoří celek. Než rozdělíte album po jednom člověku nebo ucelenou sérii, vyfoťte původní uspořádání.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, pardubice.rozhlas.cz, vcm.cz, loc.gov