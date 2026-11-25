Slavia čeká na vítězství v Lize mistrů už 23 zápasů. Proti Villarrealu může ukončit sérii, kterou už drží s historickým rekordmanem
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Článek byl publikován 25.11.2026 08:45
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