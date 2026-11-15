Ježíšek i letos vsadí na obálky. Peníze chce darovat téměř polovina Čechů

Hlavním důvodem není snaha ušetřit si hledání konkrétního dárku, ale možnost nechat na obdarovaném, aby si sám vybral, co si přeje nebo skutečně potřebuje.
Peníze patří mezi tradiční vánoční dárky a ani letos jejich obliba neklesá. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu plánuje finanční dárek věnovat 45 % respondentů. Z těch, kteří jej plánují, chce 67 % předat hotovost, například v obálce.
Možnost vybrat si podle vlastních potřeb
Darování peněz přitom většinou není projevem neochoty vybírat konkrétní dárky. Pro osm z deseti dárců je hlavní motivací možnost, aby si obdarovaný sám zvolil, co potřebuje nebo po čem touží. Pouze 13 % respondentů uvádí, že peníze volí proto, že je jejich darování jednodušší než hledání věcného dárku.
Preference se výrazně liší také podle věku. Zatímco mezi dárci ve věku 54 až 65 let plánuje věnovat hotovost 86 %, ve skupině od 36 do 44 let je to jen 49 %. Další oblíbenou možností jsou poukázky, které plánuje darovat 24 % respondentů. Převod na běžný účet plánuje 13 % dárců.
Peníze putují nejčastěji k dětem
Nejčastějšími příjemci finančních dárků jsou vlastní děti. Peníze jim chce věnovat 48 % dárců. Čtvrtina respondentů naopak plánuje obdarovat své rodiče. Finanční dárky tak směřují napříč generacemi a mohou představovat podporu jak pro děti, tak pro jejich rodiče.
Pokud obdarovaný peníze neutratí okamžitě, může je uložit například na spořicí účet, termínovaný vklad nebo stavební spoření. Vklady u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen jsou ze zákona pojištěny do výše odpovídající 100 tisícům eur na jednoho klienta u jedné instituce. Pojištění vzniká automaticky a klient za něj nic neplatí.
„Pokud chtějí rodiče nebo prarodiče darovat dětem peníze, které využijí až v dospělosti, mohou jim například založit stavební spoření, spořicí účet nebo termínovaný vklad. Tyto úspory jsou ze zákona pojištěné, a to až do výše odpovídající 100 tisícům eur, tedy přibližně 2,5 milionu korun. Důležité je přitom vědět, na koho je účet vedený. Pokud je jeho majitelem dítě, má vlastní limit pojištění, i když mají rodiče nebo prarodiče ve stejné bance další úspory. Pokud je však účet vedený na rodiče nebo prarodiče, započítávají se do limitu všechny vklady daného klienta u jedné instituce včetně úroků,“ uzavírá Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.