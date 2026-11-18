České domácnosti dluží přes 4,5 bilionu, spotřebitelský dluh roste rekordním tempem
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
České domácnosti dluží přes 4,5 bilionu, spotřebitelský dluh roste rekordním tempemZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 18.11.2026 11:45
Potravinové banky a jejich partnerské organizace rozdělí dary z podzimní Sbírky potravin mezi lidi v...
Finská vláda během jednoho týdne předložila parlamentu dva návrhy zákonů z oblasti obrany. První by umožnil...
Ceny zemědělských výrobců se v říjnu po deseti měsících poklesu opět meziročně zvýšily, a to o 0,8 %. Vývoj...
Litevská armáda převzala další protitankové granátomety Carl-Gustaf od švédské zbrojovky Saab. Dodávkou...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →