Netanjahu a Babiš jednali v Jeruzalémě o spolupráci a obraně
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Netanjahu a Babiš jednali v Jeruzalémě o spolupráci a obraněZdroj: Vláda ČR
Článek byl publikován 18.11.2026 07:59
Finská vláda během jednoho týdne předložila parlamentu dva návrhy zákonů z oblasti obrany. První by umožnil...
Ceny zemědělských výrobců se v říjnu po deseti měsících poklesu opět meziročně zvýšily, a to o 0,8 %. Vývoj...
Litevská armáda převzala další protitankové granátomety Carl-Gustaf od švédské zbrojovky Saab. Dodávkou...
České zbrojařské a letecké společnosti by mohly rozšířit své aktivity v Ugandě. Východoafrická země má...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →