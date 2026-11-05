Mravenci v paneláku neznamenají špínu, ale díru ve zdi nebo trubku od sousedů. Dokud ji nenajdete, žádný jed nepomůže

Večer otevřete skříňku pod dřezem a uvidíte tenkou živou čárku, která míří od odpadní trubky k zapomenuté lžičce od medu. Druhý den linku vydrhnete, třetí den se průvod vrátí. Pocit viny je v té chvíli silný, jenže v panelovém domě mívá mravenčí návštěva technickou příčinu. Hmyz může vylézat z půdy u základů, z dutin ve zdivu, ze dřeva, anebo celoročně obývat vytápěný interiér. Podle českého přehledu na webu
mravenci.info o původu víc prozradí směr stezky a roční období než to, jak se leskne kuchyňská deska. Úklid tedy potíž zmenší. Úplně ji ale odstraní teprve nalezení cesty, kterou se mravenci do bytu dostávají. Stoupačky a instalační šachty: skrytá cesta mezi byty
Panelák má proti rodinnému domu jedno specifikum. Byty v něm propojuje společná technika. Studie Vysokého učení technického v Brně popisuje, že poloha bytového jádra bývá vázaná na instalační šachtu. Tou prochází stoupací vedení vody, kanalizace a plynu a také vzduchotechnika pro koupelnu a záchod (digestoř má vlastní odtah). Všechny tyto trasy vedou svisle přes několik podlaží, uvnitř bývá teplo a často i vlhko. Pro mravence jde o ideální prostředí.
Ze zákona tyto rozvody nepatří jen vám.
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. řadí domovní potrubí odpadních vod, rozvody elektřiny a plynu i společnou vzduchotechniku mezi společné části domu, a to až po místo napojení do jednotlivé jednotky. Za stoupačkou tedy končí vaše soukromí a začíná prostor, který spravuje celý dům.
Podle nás právě tady leží jádro celé věci. Mravence na lince setřete hadrem za vteřinu. Rozhodující je bod, kde se jejich řada noří do zdi, k trubce nebo k revizním dvířkům. Odtud pokračuje dál, třeba k sousedům o patro níž.
Kde hledat vstup do bytu a jak číst směr mravenčí stezky
Bez prohlídky nikdo neurčí přesný otvor ve vaší zdi. Některá místa se ale v panelových bytech opakují:
spáry u soklových lišt a pod prahy dveří, prostupy potrubí pod dřezem a za kuchyňskou linkou, okolí stoupaček v koupelně a na WC, revizní dvířka bytového jádra a větrací mřížky, prostupy kabelů a praskliny v obkladu, rámy oken a balkonových dveří.
Stezku sledujte oběma směry, k potravě i od ní. Čára, která mizí ve spáře, ještě neprozrazuje, že hnízdo sedí hned za ní. Mravenci umějí putovat dutinami na překvapivou vzdálenost.
Napoví i to, kde se trasa objevuje:
Kudy mravenci chodí Pravděpodobný původ od okna, balkonu nebo obvodové stěny, za teplých dnů sezonní návštěva zvenku od vchodových dveří, prahu, z chodby společné prostory domu nebo sklep u bytového jádra, ventilace a trubek v koupelně či kuchyni společné rozvody, případně sousední byty
Silným vodítkem je situace, kdy se mravenci drží výhradně místností napojených na jádro a trasa nikdy nesměřuje k oknu. Pokud navíc přetrvávají i mimo letní měsíce, opatrně se zeptejte sousedů nad sebou a pod sebou, ideálně těch na stejné stoupačce. Formulujte to jako ověření společného problému, nikoli jako obvinění. Z výskytu u vás totiž nelze určit, kdo je „na vině“. Jedna kolonie navíc může obývat několik propojených dutin současně.
Okřídlení mravenci, kteří se objeví na jaře a v létě 2026, jsou samostatnou kapitolou. Jde o samce a mladé královny vyrážející na svatební let. Jednorázový roj u otevřeného okna obvykle přilétá z okolí. Když ale okřídlení jedinci opakovaně vylézají ze stejné škvíry, hnízdo bude blízko. Termín rojení posouvá teplota i nadmořská výška. U mravence obecného připadá podle londýnského Přírodovědného muzea typicky na červenec a srpen, nejčastěji za horkého a vlhkého počasí.
Mravenec faraon: drobný obyvatel teplých dutin kolem rozvodů
Většina mravenců v českých domácnostech patří k rodu
Lasius, typicky jde o mravence obecného, který do bytu zavítá zvenku. Jiný případ představuje mravenec faraon ( Monomorium pharaonis). Je drobný, světle nažloutlý a v Česku žije hlavně ve vytápěných budovách. Hnízdí v teplých vlhčích dutinách kolem rozvodů vody a topení, pod podlahou nebo v příčkách. Časopis Živa Akademie věd ho výslovně spojuje s panelovými sídlišti. Zdroj fotografie: Needpix
Faraona prozrazuje celoroční aktivita, výskyt v několika místnostech i na různých podlažích a vazba na teplé trubky. U něj hrozí, že se problém rozšíří po domě, protože kolonie využívá víc propojených míst. Faraon si navíc vybírá potravu jinak než domácí druhy a standardní sladké návnady, které zabírají na rod
Lasius, u něj mohou selhat.
Zdravotní riziko v běžném bytě je především hygienické. Mravenci znečišťují potraviny, a proto je ukládejte do uzavřených nádob. Vážnější obavy se týkají nemocnic. Světová zdravotnická organizace uvádí, že z faraonů odchycených v devíti nemocnicích vědci izolovali mimo jiné bakterie rodů
Salmonella, Staphylococcus a Klebsiella. Při podezření na tento druh proto volejte odborníky. Proč sprej mravence na lince zabije, ale hnízdo přežije
Prvotní reflex bývá postříkat celou trasu. Univerzita v Minnesotě upozorňuje, že spreje mají na mravence obvykle jen dočasný účinek a s hnízdem téměř nic nezmohou. Těch pár desítek kusů na lince tvoří zlomek kolonie. Většinou jde o sběračky, zatímco královna a plod zůstávají v úkrytu.
Kolonii zasáhne pomalu působící nástraha. Dělnice ji pozřou, odnesou do hnízda a nakrmí ostatní. Musí ovšem stihnout návrat, proto nesmí účinkovat okamžitě. Etiketa profesionálního gelu Maxforce Quantum s imidaklopridem (0,3 g na kilogram) popisuje právě zanášení do hnízda a účinek na larvy i královny, přípravek je určený pro mravence obecného i faraona. Z běžného prodeje má podobný princip například gelová nástraha BROS v uzavřené stanici, kterou děti ani zvířata neotevřou.
Postup, který dává smysl:
Nestříkejte hned, nejprve sledujte, odkud a kam mravenci putují. Odstraňte dostupné sladké a bílkovinné zbytky i kapky vody. Na aktivní stezku položte gel nebo nástrahovou stanici podle etikety. Vedle nástrahy nepoužívejte sprej ani čisticí prostředek, odradí dělnice. Mýdlovou vodou smývejte pachovou stopu jen tam, kudy mravence mít nechcete. Jakmile aktivita opadne, utěsněte vstup.
Na spáry u soklů a oken poslouží akrylátový tmel, kolem sanitárních prostupů silikon, u potrubí těsnicí manžety. Stoupačky, požární prostupy a společné rozvody ale svévolně nezaplňujte, jde o majetek celého domu.
Borax a kyselinu boritou doporučuje kanadské ministerstvo zdravotnictví (Health Canada) dávat výhradně tam, kam děti a mazlíčci nedosáhnou, nejlépe do uzavřených stanic. Domácí míchání v otevřených víčkách se do bytu s batoletem nebo kočkou nehodí. Sahejte po povolených biocidech, jejichž seznam a účinné látky lze ověřit přes databázi, na kterou odkazuje
Státní zdravotní ústav. Lidové triky s prosem, droždím nebo jedlou sodou postrádají v odborných zdrojích srovnatelnou oporu. Zásuvkové ultrazvukové plašiče na tom nejsou lépe: americká Federální obchodní komise (FTC) už varovala výrobce před neprokázanými sliby a Kalifornská univerzita připomíná, že zvuk slábne se vzdáleností a za překážky nepronikne.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková