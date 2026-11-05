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Slovenský vědec našel v Jižní Americe chodící palmy. Pro domorodce jsou životně důležité

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V deštných pralesích Jižní Ameriky roste strom s podivnýma nohama. Místo běžných kořenů má dlouhé chůdovité výběžky a dokáže se za rok posunout o desítky metrů. Pro místní je každá část tohoto organismu pokladem.
Slovenský vědec našel v Jižní Americe chodící palmy. Pro domorodce jsou životně důležité

Slovenský vědec našel v Jižní Americe chodící palmy. Pro domorodce jsou životně důležité

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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