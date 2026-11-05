Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Televizní a rozhlasové poplatky stojí 2 460 Kč ročně. Někteří Češi ale nemusí platit ani korunu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dvě pravidelné platby, které dohromady ukrojí z domácího rozpočtu 205 korun měsíčně. Za rok už jde o 2 460 korun. Při pročítání podmínek jsem se proto zaměřila hlavně na výjimky: komu mohou peníze zůstat doma a co musí vyřídit, aby mu mezitím nevznikal dluh.
Televizní a rozhlasové poplatky vyjdou na 2 460 Kč ročně. Někteří Češi je ale platit nemusí

Televizní a rozhlasové poplatky vyjdou na 2 460 Kč ročně. Někteří Češi je ale platit nemusí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:00

Reklama
Další články z Kapitalio
Šetříte na topení a méně větráte? V bytě se může objevit plíseň. Odborníci radí hlídat důležitou hodnotu
Šetříte na topení a méně větráte? V bytě se může objevit plíseň. Odborníci radí hlídat důležitou hodnotu
Máte doma starou barevnou vázu? Sběratelé je kupují i za 8 000 Kč. Rozhodují detaily, kterých si málokdo všimne
Máte doma starou barevnou vázu? Sběratelé je kupují i za 8 000 Kč. Rozhodují detaily, kterých si málokdo všimne

Modrá, růžová nebo jantarová váza může v obýváku stát desítky let, aniž bychom o ní věděli něco víc. Přitom...

Slovenské lázně lákají Čechy na předvánoční pobyty. Druhá osoba získá slevu 50 %
Slovenské lázně lákají Čechy na předvánoční pobyty. Druhá osoba získá slevu 50 %

Několik dní strávených v lázních může přijít vhod i před Vánoci. Trenčianske Teplice lákají dvojice na...

Konečně uvidíte Mléčnou dráhu. Rakousko vyhlásilo obří rezervaci, kde přísně chrání tmu
Konečně uvidíte Mléčnou dráhu. Rakousko vyhlásilo obří rezervaci, kde přísně chrání tmu

Za jasných nocí, kdy oblohu nepřesvětluje Měsíc, můžete nad rakouskou oblastí Eisenwurzen pozorovat Mléčnou...

Sicílie bez letních davů: Z Prahy se nově létá přímo do Palerma i v zimě
Sicílie bez letních davů: Z Prahy se nově létá přímo do Palerma i v zimě

Sicílie nemusí být jen cílem letní dovolené u moře. Díky novému přímému spojení z Prahy se mohou Češi vydat...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

Web nabízí pestrý obsah z různých oblastí běžného života – od cestování a gastroprůvodců přes recenze a nakupování až po bydlení, recepty, finance a zajímavosti. Čtenáři zde najdou praktické tipy, doporučení i inspiraci, která pomáhá lépe se orientovat v každodenních rozhodnutích.Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Kapitalio
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.