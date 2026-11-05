Televizní a rozhlasové poplatky stojí 2 460 Kč ročně. Někteří Češi ale nemusí platit ani korunu

Dvě pravidelné platby, které dohromady ukrojí z domácího rozpočtu 205 korun měsíčně. Za rok už jde o 2 460 korun. Při pročítání podmínek jsem se proto zaměřila hlavně na výjimky: komu mohou peníze zůstat doma a co musí vyřídit, aby mu mezitím nevznikal dluh.
U pravidelných výdajů se snadno stane, že je člověk odesílá ze zvyku a moc nad nimi nepřemýšlí. Zvlášť při poklesu příjmů nebo změně společného bydlení bych ale tyto platby znovu zkontrolovala. Nárok na úlevu totiž může vzniknout i tomu, kdo ještě před časem žádnou výjimku nesplňoval.
Jedna domácnost platí jednou, i když má několik obrazovek
Televizní poplatek činí 150 korun měsíčně, rozhlasový 55 korun. Za celý rok tedy domácnost, které se týkají obě povinnosti, zaplatí 1 800 korun České televizi a 660 korun Českému rozhlasu.
Součet je stejný pro člověka žijícího o samotě i pro rodinu s několika dětmi. Počet přijímačů ho nezvyšuje. Rozhlasový poplatek se může týkat i domácnosti bez klasického rádia. Přijímačem může být také chytrý telefon nebo počítač schopný přehrávat rozhlasové vysílání. Foto: Magnific
Nejdřív bych proto zkontrolovala, kdo už za domácnost platí. Pokud se k sobě nastěhují dva lidé a začnou společně hospodařit,
nemusí každý dál hradit vlastní televizní i rozhlasový poplatek. Je ale potřeba upravit evidenci u obou institucí. Samotné zrušení trvalého příkazu odhlášku nenahradí. Naopak spolubydlící, kteří hospodaří odděleně, nemusí tvořit jednu domácnost jen proto, že mají stejnou adresu. Nízké příjmy mohou znamenat osvobození
Zákon počítá
s úlevou pro jednotlivce i domácnosti s nízkými příjmy. Rozhoduje čistý započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí, který musí být nižší než stanovená hranice odvozená od 2,15násobku životního minima. Ve vícečlenné domácnosti se posuzují příjmy jejích členů společně.
Pro běžné porovnání lze pracovat s průměrným měsíčním příjmem za celé čtvrtletí. Pokud vyplňujete formulář s čtvrtletními částkami, násobí se měsíční životní minimum třemi a potom
koeficientem 2,15. Jedna slabší výplata tedy sama o sobě ještě nemusí stačit.
Do příjmů se zahrnuje například mzda, důchod nebo
podpora v nezaměstnanosti. Některé jiné platby, například příspěvek na péči či příspěvek na mobilitu, se nezapočítávají. Při kontrole bych se proto držela seznamu započitatelných příjmů, nikoliv součtu všech příchozích plateb na účtu. A pozor: neporovnává se částka, která vám zbude po zaplacení nájmu a energií. Od října platí nové částky životního minima
Při výpočtu záleží
na počtu dospělých a věku dětí. Životní minimum samostatně posuzovaného člověka činí od 1. října letošního roku 5 500 korun měsíčně. Ve vícečlenné domácnosti se za prvního dospělého počítá 5 000 korun, za dalšího dospělého 3 750 korun a za děti částky podle věku. Nové hodnoty se promítají také do výpočtu superdávky. Za společnou domácnost se hradí jeden televizní a jeden rozhlasový poplatek. Počet členů rodiny ani přijímačů výslednou částku nezvyšuje. Foto: Magnific
Pro představu jsem přepočítala čtyři běžné situace:
Složení domácnosti Měsíční životní minimum Hranice průměrného měsíčního čistého příjmu Jeden dospělý žijící sám 5 500 Kč 11 825 Kč Dva dospělí 8 750 Kč 18 812,50 Kč Jeden dospělý a dítě ve věku 5 let 7 480 Kč 16 082 Kč Dva dospělí a děti ve věku 5 a 10 let 14 280 Kč 30 702 Kč Vlastní výpočty z částek životního minima účinných od 1. října 2026.
Samostatně žijící člověk, který měl po celé předchozí čtvrtletí započitatelný příjem 11 000 korun měsíčně a žádný další příjem, tak příjmovou podmínku splňuje. Při pravidelném příjmu 12 000 korun už se nad hranici dostane.
Samotný průkaz ZTP nestačí
Zdravotní osvobození se týká
přesně vymezených situací: úplné nebo praktické slepoty obou očí a oboustranné úplné nebo praktické hluchoty. Samotné přiznání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP z jiného důvodu nárok nezakládá.
Záleží také
na společném bydlení. Osvobození se vztahuje na lidi s uvedeným postižením, kteří žijí sami, případně společně s dalšími osobami splňujícími tuto zdravotní podmínku. Pokud s nimi žije další člověk, který je poplatníkem a podmínky zdravotního osvobození nesplňuje, povinnost tím nezmizí. Česká televize při posuzování domácnosti uvádí výjimku pro nezletilé či nezaopatřené děti.
Zákon osvobozuje také
cizince, kterým v Česku nebylo uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu. Samotné zahraniční občanství tedy nestačí, rozhodující je i pobytový status. Žádost potřebuje televize i rozhlas
Právě administrativu považuji za část, kterou je nejsnazší podcenit. Člověk si spočítá, že podmínky splňuje, ale ještě
musí vyřídit dvě evidence. Osvobození oznámené České televizi se automaticky nepřenese k Českému rozhlasu. Rozhlasový poplatek vychází na 55 korun měsíčně, tedy 660 korun za celý rok. Foto: Magnific
Mluvčí České televize Radek Konečný v květnu 2025
pro server Publico vysvětlil:
„K osvobození je zapotřebí se přihlásit do evidence poplatníka a tuto skutečnost následně doložit.“
U osvobození kvůli nízkým příjmům bych postupovala takto: připravte si příjmy za poslední kalendářní čtvrtletí a údaje o složení domácnosti vyplňte příslušný formulář pro každou instituci zvlášť: oznámení pro Českou televizi a formulář Českého rozhlasu. odešlete podepsané podklady uschovejte si doklad o odeslání a ověřte si zaevidování osvobození. Šest měsíců uteče rychle, obnovení je potřeba si hlídat
Příjmové osvobození není trvalé. Podle zákona začíná nově uplatněné sociální osvobození prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatník oznámí okolnosti odůvodňující nárok. Trvá
nejvýše šest kalendářních měsíců, případně skončí dříve, pokud podmínky přestanete splňovat. Zánik důvodu pro osvobození je potřeba oznámit do 15 dnů.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, ceskatelevize.cz, publico.cz, rozhlas.cz, mpsv.gov.cz, e-sbirka.gov.cz