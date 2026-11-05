Svetr plný žmolků nevyhazujte. Zubní kartáček a lžíce octa vrátí i starému pletenému kusu původní vzhled za pár korun

Podzim 2026 dorazil a ze skříní se vynořují loňské svetry. Na loktech mají šedivé kuličky, v podpaží chomáčky a na bocích chlupatý povlak, který z oblíbeného kusu dělá hadr na doma. Než ho odsoudíte, vezměte si starý zubní kartáček. U lehce zasaženého úpletu stačí pár opatrných tahů a následný slabý octový oplach. Spočítali jsme, že celá kúra vyjde zhruba na korunu až dvě a půl, pokud kartáček máte v koupelně. Strojek na žmolky přitom stojí v českých obchodech nejméně 249 Kč. Rozdíl je v tom, kdy která pomůcka dává smysl, a hlavně v tom, jak poznat svetr, který se ještě zachránit dá.
Proč svetr žmolkuje a kdy ho ještě zachráníte
Žmolky jsou uvolněná vlákna, která se třením vytáhnou na povrch, zamotají a sbalí do drobných uzlíků. Proto se objevují tam, kde se látka nejvíc odírá. The Woolmark Company, organizace sdružující australské producenty vlny, jmenuje lokty, podpaží, rukávy, břicho a boky, kudy paže při každém pohybu přejíždějí po trupu. K tomu přičtěte manžety otírající se o desku stolu nebo popruh tašky na rameni.
Nejvíc trpí volnější pleteniny a kratší vlákna. Výrobce praček Maytag mezi náchylné materiály řadí bavlnu, vlnu, fleece, polyester i ostatní syntetiku, zatímco len a hedvábí s delšími vlákny drží pohromadě lépe. Časopis Vogue upozorňuje na zrádnost směsí: pevnější syntetické vlákno drží žmolek přichycený na povrchu, místo aby se sám odlomil. A podle návrhářky Sue Stemp, kterou Vogue cituje, žmolkuje i kvalitní kašmír. Kuličky na rukávu tedy nutně neprozrazují levný kus.
Pro záchranu je klíčové rozlišit tři stupně opotřebení:
Lehké chlupacení: povrch je načechraný, drobné chloupky drží volně. Ideální terén pro kartáček. Pevné žmolky: tvrdší kuličky pevně ukotvené v přízi, často na směsových materiálech. Kartáček tu pracuje pomalu, rychlejší bývá hřeben nebo strojek. Poškozená pletenina: díry, záseky, utržená oka nebo zplstěná, ztvrdlá látka. Sem domácí trik nepatří.
Sdružení textilních výrobců ACT uvádí, že žmolkování a chlupacení jsou především estetická vada a odolnost ani funkčnost tkaniny ovlivňovat nemusejí. Svetr s kuličkami na lokti tedy pořád hřeje stejně jako v den koupě.
Zubní kartáček na žmolky: krátké tahy jedním směrem
Postup, který popisuje Vogue, vyžaduje trpělivost víc než sílu. Kartáček musí být měkký, čistý a hlavně suchý. Stejně tak svetr.
Rozložte svetr na pevnou rovnou plochu, nejlépe stůl. Nejdřív vyzkoušejte pár tahů na vnitřní straně nebo u spodního lemu. Volnou rukou látku lehce napněte, aby se oka nekroutila. Veďte krátké tahy jedním směrem přes zasažené místo. Bez kroužení, bez drhnutí a bez přitlačování. Uvolněné chomáčky průběžně smetejte dlaní nebo lepicím válečkem.
Krouživý pohyb a tlak jsou největší nepřátelé úpletu. Štětinky pak snadno zachytí smyčku a vytáhnou ji. Tvrdý kartáč na boty nebo drátěný kartáč na zvířata proto nechte stranou.
Nejlépe metoda zabírá u načechraných pletenin a fleecu, tedy právě tam, kde by žiletka nebo strojek mohly odnést i kus zdravého vlákna. U mohéru či kašmíru s delším chlupem je kartáček rozumnější volbou než čepel, i tady však jemně a po zkoušce na skrytém místě.
Octový oplach za korunu a půl
Ocet v tomto receptu hraje doprovodnou roli. Pevný žmolek neodřízne ani nerozpustí, hlavní práci odvede kartáček. Oplach přichází na řadu až po mechanickém očištění, typicky při ručním praní. Vogue uvádí, že ocet stejně jako aviváž může pomoci snížit tření, a menší odírání znamená pomalejší návrat žmolků. Několik zásad:
neředěný ocet na pleteninu nikdy nelijte, roztok nejdřív vyzkoušejte na vnitřním švu, svetr nechte v oplachu jen krátce, poté ho důkladně vymáchejte v čisté vodě.
Na zkoušku na skrytém místě a pořádné propláchnutí klade důraz i Maytag ve svém návodu k octu v prádle. Pozor na jeden paradox: Woolmark varuje, že příliš mnoho změkčovadla v posledním máchání může usnadnit putování vláken k povrchu a podpořit nové žmolkování. I s octem proto platí, že méně znamená víc.
Kdy kartáček odložit a sáhnout po strojku
Kartáček je šetrný, ale pomalý. Na jeden jemný svetr s lehkým chlupacením plně postačí. Pokud doma máte víc svetrů, mikin a kabátů se zatvrdlými kuličkami, vyplatí se investice do elektrického odžmolkovače. Woolmark ho popisuje jako levný a obecně velmi účinný nástroj, který svetru vrátí téměř nový vzhled.
V nabídce
Alzy jsme našli tyto ceny:
Pomůcka Cena Kdy dává smysl Zubní kartáček + ocet cca 1 až 3 Kč (ocet) lehké chlupacení, fleece, načechrané úplety Odžmolkovač Orion 249 Kč občasné použití, menší plochy Odžmolkovač Xiaomi 399 Kč pevné žmolky, větší plochy Odžmolkovač Philips 419 Kč pevné žmolky, větší plochy Odžmolkovač Tefal 699 Kč časté použití, víc kusů oblečení Odžmolkovač Steamery 1 690 Kč prémiová volba pro velký šatník
Ostatní domácí metody se liší mírou rizika. Lepicí váleček sebere volné chloupky, žmolky však neodstraní. Hřeben si poradí s menší plochou, Woolmark ale nabádá k velmi opatrnému zacházení, jinak hrozí díry. Žiletka nebo jednorázové holítko, které doporučuje i Český rozhlas, pracuje rychle, jenže Vogue varuje před proříznutím samotné látky. Jemný smirkový papír pak patří jen na hrubší materiály, na tenký svetr rozhodně ne.
Profesionálům svěřte kusy se štítkem „pouze chemické čištění“, historické a drahé svetry nebo pleteniny s dírami. Těžce zplstěný svetr po nepovedeném praní už podle Woolmarku obvykle nezachrání nikdo.
Praní naruby a sušení naplocho: jak žmolky udržet na uzdě
Žmolky se dřív či později vrátí, protože tření při nošení nezmizí. Zbavování kuliček proto patří k běžné údržbě a Woolmark ho doporučuje provádět pravidelně, jakmile se objeví. Interval mezi zásahy ale ovlivníte praním a sušením. Podrobný manuál nabízí Woolmark ve svém průvodci péčí o svetry:
před praním si přečtěte štítek, svetr obraťte naruby, perte ručně ve vlažné vodě kolem 30 °C s jemným pracím prostředkem, nechte ho asi deset minut odmočit a pak důkladně vymáchejte, neždímejte a příliš nemačkejte, sušte naplocho na světlém ručníku, mimo přímé slunce a radiátor.
Maytag doplňuje třídění prádla podle typu tkaniny. Svetr praný s džínami nebo ručníky se odírá mnohem víc. Ramínko při sušení vynechte: mokrý úplet se pod vlastní vahou natáhne a na ramenou mu vyrostou boule, které už nevyžehlíte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková