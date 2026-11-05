Horoskop na dnešní den: čtvrtek 5. listopadu 2026

Retrográdní Merkur ve Štíru stále vrací starší témata. Něco, co jsme včera pochopili, dnes můžeme začít opravdu zpracovávat. Večer si ale dejme trochu pozor na vlastní představivost. Měsíc se dostává do napětí s Neptunem a snadno můžeme slyšet ve větě něco, co v ní vůbec nebylo, nebo se nadchnout pro myšlenku, která po ranní kávě nebude vypadat tak fantasticky. Naštěstí se později večer atmosféra zpevní a může přijít překvapivě dobrý nápad nebo nové řešení.
Heslo dne: Dopoledne opravujte věci, odpoledne vztahy. Večer raději nic nedramatizujte.
Dnešní praktická drobnost: Teče vám kohoutek nějak líně? Podívejte se na sítko
Když začne voda z kuchyňské nebo koupelnové baterie téct slaběji, nepravidelně nebo stříká do stran, nemusí být problém v tlaku vody. Často je zanesený perlátor – malé sítko na konci kohoutku. Zkuste ho opatrně odšroubovat. Uvnitř mohou být drobné usazeniny a vodní kámen. Sítko opláchněte a případné nečistoty odstraňte měkkým kartáčkem. Pokud je zanesené vodním kamenem, můžete ho podle materiálu a doporučení výrobce nechat krátce odmočit v prostředku určeném k odstranění vodního kamene, potom dobře opláchnout a vrátit zpět.
Malý trik: Jestli perlátor nejde povolit rukou, nepoužívejte kleště přímo na chromovanou baterii. Mohli byste ji poškrábat. Pomůže hadřík nebo vhodný klíč. Celá práce může zabrat pár minut — a někdy máte pocit, že jste právě pořídili novou baterii. A pokud proud vody teče normálně, nic nerozebírejte. I domácí kutilství má krásnou zásadu: co funguje, nemusí se ve čtvrtek opravovat.
Beran
Ráno vás čekají spíš praktické záležitosti. Něco dokončit, někam zavolat, vyřešit domácnost nebo věc, která se poslední dny připomíná pokaždé, když kolem ní projdete.
Není to část dne plná velkých dobrodružství, ale může být velmi uspokojivá. Zvlášť když si vyberete jednu věc a skutečně ji dotáhnete.
Odpoledne se situace mění. Měsíc vstupuje do Vah — přímo proti vašemu znamení — a pozornost se přesouvá k partnerovi a druhým lidem.
Někdo může chtít, abyste trochu ustoupili, něco prodiskutovali nebo se přizpůsobili. Vaše první reakce možná nebude nadšená.
Zkuste ale neposuzovat kompromis jako porážku.
Večer pozor na domněnky. Když partner odpoví jednoslovně, nemusí to být začátek vztahové krize. Možná jen sleduje televizi.
Čtvrteční rada Beranům: Než dnes řeknete „já přesně vím, co tím myslíš“, zkuste se zeptat. Mohli byste být překvapeni.
Býk
Dopoledne bude příjemnější, než by pracovní čtvrtek napovídal. Měsíc v Panně podporuje tvořivost, koníčky, děti, vnoučata a vůbec věci, které člověka baví.
Pokud máte možnost, udělejte si během dne místo i pro něco, co nemá žádný praktický účel.
Odpoledne už se ozvou běžné povinnosti. Něco bude potřeba zařídit, zorganizovat nebo upravit ve vašem každodenním režimu.
Venuše je stále retrográdní a můžete začít přemýšlet, zda některé své zvyky držíte proto, že vám vyhovují — nebo jen proto, že je děláte už patnáct let.
Večer nic velkého nerozhodujte jen podle nálady. Únava někdy dokáže z malé nepříjemnosti vyrobit velmi přesvědčivou tragédii.
Čtvrteční rada Býkům: Pokud dnes zjistíte, že něco doma děláte zbytečně složitě, změňte postup. Tradice je krásná věc, ale není nutné tradičně bojovat s něčím, co jde jednodušeji.
Blíženci
Ráno vás může zaměstnat domácnost nebo rodina. Možná něco najdete, opravíte nebo konečně vyřešíte drobnost, kolem které už chodíte déle, než jste ochotni přiznat.
Retrográdní Merkur stále vytahuje starší praktické záležitosti. Něco se může vrátit na stůl ne proto, aby vás to obtěžovalo, ale protože to tentokrát můžete vyřešit lépe.
Odpoledne se ovšem nálada výrazně zlepší. Měsíc ve Vahách je pro vás příjemný a přeje zábavě, společnosti, kultuře, humoru i lehkému flirtu.
Ano, flirt. Datum narození na občanském průkazu tuto činnost automaticky nevypíná.
Večer ale dávejte pozor na příliš krásně znějící plány. Nemusí být špatné. Jen je není nutné během půl hodiny proměnit v rezervaci.
Čtvrteční rada Blížencům: Když vám dnes někdo nabídne zajímavou akci, řekněte klidně ano. Když po vás chce zároveň číslo karty, dejte si ještě noc na rozmyšlenou.
Rak
Dopoledne přeje vyřizování, telefonátům a menším cestám. Pokud potřebujete něco zjistit, objednat, domluvit nebo se někoho zeptat, udělejte to spíš dřív.
Budete schopni formulovat věci konkrétněji a méně obcházet kolem tématu.
Odpoledne se vaše pozornost přesune k domovu a rodině. Můžete zatoužit po klidu, známém prostředí nebo po tom, aby se kolem vás alespoň na chvíli nic neřešilo.
Jenže někdo z rodiny může mít jiný plán.
Venuše ve Vahách navíc vrací starší domácí nebo vztahové otázky. Možná se znovu začne debatovat o věci, kterou jste už považovali za vyřešenou.
Večer neberte každou poznámku příliš osobně. Měsíc s Neptunem umí zesílit citlivost a člověk pak slyší kritiku i v otázce „bude ještě polévka?“.
Čtvrteční rada Rakům: Než dnes někoho začnete uklidňovat, zjistěte, zda je vůbec rozrušený. Někdy jsme o emocích ostatních informováni hlavně vlastní představivostí.
Lev
Dopoledne přinese praktičtější pohled na peníze. Můžete něco zaplatit, objednat, srovnat nebo zjistit, že věc, kterou jste chtěli koupit, vlastně nepotřebujete.
To poslední může být při Jupiteru a Marsu ve vašem znamení poměrně cenné zjištění.
Odpoledne se rozjede komunikace. Měsíc ve Vahách vám přeje v rozhovorech, schůzkách a kratších cestách. Dobrá chvíle někoho navštívit nebo konečně zavolat člověku, s nímž se už tři týdny domlouváte stylem „určitě se ozveme“.
Vaše společenská energie je stále výrazná a dnes může fungovat velmi dobře.
Večer však není ideální na rozhodování podle prvního dojmu. Pokud vám někdo něco vypráví, může nevědomky trochu přikrášlovat.
A vy možná také.
Čtvrteční rada Lvům: Dobrá historka snese trochu barvy. Bankovní převod už méně.
Panna
Dopoledne je Měsíc stále ve vašem znamení a můžete ještě využít chuť věci organizovat, dokončovat a dávat do pořádku.
Něco vám dnes půjde překvapivě hladce právě proto, že jste si všimli detailu, který ostatním utekl.
Ale odpoledne Měsíc odchází do Vah a vaše pozornost se přesune k penězům a hodnotě věcí.
Možná budete řešit nákup, rozpočet nebo se jednoduše podíváte na věc, kterou vlastníte, a položíte si otázku: potřebuji to ještě?
Venuše s Jupiterem stále vytvářejí příznivou atmosféru, takže není nutné šetřit za každou cenu. Jen utrácejte za to, co vám skutečně něco přinese.
Večer si dejte pozor na finanční nabídky nebo tvrzení typu „tohle se určitě vyplatí“. Dnes si raději vyžádejte čas.
Čtvrteční rada Pannám: Když vám někdo tvrdí, že nabídka platí pouze dnes, můžete překvapivě dobře zjistit, že podobná nabídka bude platit také zítra.
Váhy
Dopoledne možná budete chtít být trochu stranou. Nechte ostatní chvíli běžet jejich tempem a dopřejte si prostor na vlastní myšlenky.
Odpoledne se ale všechno mění.
Měsíc přichází do vašeho znamení a vy se můžete cítit živější, společenskější a víc sami sebou. Zároveň je ve Vahách retrográdní Venuše, takže se mohou vracet otázky kolem vzhledu, vztahů nebo toho, co vám dělá radost.
Možná dostanete chuť změnit něco na sobě nebo kolem sebe. Než koupíte nový nábytek, účes nebo kabát, zkuste nejprve zjistit, zda opravdu chcete změnu — nebo jen změnu nálady.
Večer bude citlivější a romantická představivost se může rozběhnout.
To může být krásné.
Jen pokud někoho znáte tři dny, není ještě nutné plánovat, kde budete společně trávit Vánoce 2031.
Čtvrteční rada Vahám: Udělejte dnes něco, co se líbí vám. Nemusíte kvůli tomu pořádat referendum mezi příbuznými.
Štír
Slunce a retrográdní Merkur jsou stále ve vašem znamení a včerejší setkání obou planet ještě silně působí.
Něco jste možná pochopili. Dnes tomu dejte čas.
Dopoledne vám mohou prospět přátelé nebo někdo, kdo se na vaši situaci dokáže podívat z odstupu. Nemusíte mu vyprávět celý příběh od roku 1994. Možná bude stačit jádro problému.
Odpoledne se Měsíc přesouvá do klidnější části vašeho horoskopu. Energie se obrací dovnitř a můžete mít větší potřebu být chvíli sami.
Poslechněte ji.
Večer není ideální na pátrání po skrytých významech. Napětí Měsíce s Neptunem může způsobit, že i nevinné chování druhého člověka začne připomínat zápletku severské detektivky.
Čtvrteční rada Štírům: Když vám dnes něco nesedí, zapamatujte si to. Vyšetřování ale klidně odložte do rána.
Střelec
Dopoledne budete mít chuť něco dokončit nebo ukázat výsledek. Měsíc na konci Panny stále zdůrazňuje vaše cíle a povinnosti.
Uděláte-li důležitou věc dopoledne, odpoledne už může být podstatně příjemnější.
Měsíc totiž vstupuje do Vah a otevírá oblast přátel, společnosti a společných plánů. Dobrá chvíle někoho pozvat, něco domluvit nebo začít připravovat výlet či akci na další týdny.
Venuše se retrográdně pohybuje stejnou oblastí, a tak se může ozvat starý známý nebo se vrátit plán, který kdysi nevyšel.
Dejte mu druhou šanci, pokud vás pořád láká.
Večer však nepřehánějte optimismus. Jupiter ve Lvu vám rád vysvětlí, že všechno bude skvělé. Neptun dodá, že ještě skvělejší.
Realitu zkontrolujte ráno.
Čtvrteční rada Střelcům: „To nějak dopadne“ je skvělá životní filozofie. O něco slabší je jako informace o čase odjezdu autobusu.
Kozoroh
Dopoledne vám může prospět něco zjistit, nastudovat nebo vyřešit záležitost, která potřebuje větší nadhled.
Pokud plánujete cestu, jednání nebo něco složitějšího, dejte si práci s fakty.
Odpoledne Měsíc přejde do části vašeho horoskopu spojené s cíli a tím, jak vás vidí ostatní. Můžete dostat chuť něco předvést, dokončit nebo se znovu pustit do věci, která vám dává smysl.
Venuše se právě touto oblastí vrací zpět a může připomenout starý projekt nebo kontakt.
Možná jste si kdysi řekli, že už se k němu vracet nebudete. Dnes ale může situace vypadat jinak.
Jen se večer vyhněte slibům, které znějí lépe než jejich praktické provedení.
Čtvrteční rada Kozorohům: Pokud dnes někdo nabídne zajímavý projekt, nemusíte mít do večera vypracovaný rozpočet na tři roky. Ale alespoň zjistěte, kdo by ho měl platit.
Vodnář
Ráno se ještě mohou řešit peníze, společné závazky nebo něco praktického, co sdílíte s druhým člověkem.
Dnes bude nejlepší mluvit konkrétně.
Odpoledne se ale atmosféra výrazně rozšíří. Měsíc ve Vahách podporuje cestování, poznávání, kulturu a nové pohledy. Může vás zaujmout místo, přednáška, kniha nebo téma, o němž jste dosud mnoho nevěděli.
Následujte zvědavost.
Retrográdní Venuše může také vrátit plán na cestu, kterou jste kdysi odložili. Možná už nastal lepší čas.
Večer bude fantazie silná. Výborné pro cestovatelské snění, méně vhodné pro bezhlavé rezervování.
Čtvrteční rada Vodnářům: Když si dnes vyhlédnete nádherný hotel za podezřele nízkou cenu, než ho objednáte, podívejte se také, kde přesně leží. „Pět minut od centra“ má na internetu velmi pružnou definici.
Ryby
Dopoledne je stále zaměřené na vztahy. Měsíc v Panně může přivést partnera nebo někoho blízkého s velmi praktickým návrhem.
Poslechněte ho. Nemusí být romantický, ale může být užitečný.
Odpoledne se pozornost přesouvá ke společným penězům, důvěře a věcem, které sdílíte s druhými.
Není to nutně dramatické téma. Možná jen zjistíte, že by bylo dobré vědět, kde je určitý dokument, kdo co platí nebo jak je něco domluvené.
Večer ale bude pro vás citlivější než pro většinu znamení. Měsíc ve Vahách se dostává proti vašemu vládci Neptunu a hranice mezi pocitem a skutečností může být tenčí.
Pokud vám někdo řekne něco zvláštního, nechte to do rána.
A stejně postupujte s internetovými nákupy.
Čtvrteční rada Rybám: Intuice je cenná. Ale pokud vám intuice večer řekne, že potřebujete nový kuchyňský robot za devět tisíc, nechte si poradit ještě od pátečního rána.