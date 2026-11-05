Z obyčejného tvarohu vykouzlíte 7 moučníků. Ten nejlínější zvládne i začátečník

Nedělní odpoledne, venku prší a člověk dostane chuť na něco sladkého. V lednici je kostka tvarohu, jenže zadělávat těsto, válet ho a čekat, až vykyne, se nikomu nechce. Z tvarohu přitom vznikne dobrý moučník i tehdy, když s pečením teprve začínáte a doma nemáte ani kuchyňskou váhu.
Sypaný koláč upeče i úplný začátečník
Nejlínějším z tvarohových moučníků je sypaný koláč. Nic se nehněte, neválí ani netvaruje. Na plech nasypete suchou směs z mouky, cukru a kypřicího prášku, rozlijete na ni tekutou tvarohovou náplň a zasypete ji zbytkem směsi. Úplně nakonec přidáte máslo.
O hnětení se tu postará trouba: mouka s cukrem pod náplní i nad ní během pečení pozvolna nabírá vlhkost z tvarohu, až se z ní stane soudržné těsto. Proto má být náplň řidší a do tvarohu se přimíchává mléko. Suroviny se odměřují hrnkem, takže váhu nepotřebujete. Koláč krájejte až po vychladnutí.
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Podobně snadné jsou líné tvarohové knedlíky. Těsto z tvarohu a krupice, případně s vejcem, nabíráte lžící rovnou do vroucí osolené vody a celé to zabere kolem 20 minut. Podávají se s máslem, smetanou nebo ovocem.
Líné tvarohové knedlíky se nabírají lžící rovnou do vroucí vody a hotové jsou zhruba za 20 minut. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Trouba, hrnec, nebo lednice?
Ostatní moučníky chtějí trochu víc času nebo jiné vybavení. Některým stačí hrnec s vodou, jiným lednice a jedna noc čekání.
Moučník Kde vzniká Náročnost Sypaný koláč trouba velmi snadné Líné knedlíky hrnec velmi snadné Nepečený dort lednice snadné, ale přes noc Taštičky z listového těsta trouba snadné Syrniki pánev snadné Ovocné knedlíky hrnec s trochou práce Tvarohová bábovka trouba s trochou práce Knedlíky a placky chtějí hutný tvaroh Přečtěte si také: Ani olej, ani máslo. Smažené řízky nebudou nasáklé, když do obalu přidáte 1 věc ze spíže
Ovocné knedlíky mají stejné těsto jako líné, jen do něj zabalíte celé ovoce tak, aby nikde nevyčuhovalo. Kynout nemusí, stačí ho chvíli nechat odležet, aby krupice nabobtnala. Knedlíky potřebují v hrnci prostor, takže vezměte velký hrnec s hodně vodou a vařte je po menších dávkách, při velké várce by voda vychladla. Jakmile vyplavou, nechte je ve vodě jen chvilku, delším varem se srazí.
Syrniki jsou smažené tvarohové placky z východoslovanské kuchyně. Tvaroh smícháte s vejci, cukrem a trochou mouky, vytvarujete placky a smažíte je z obou stran dozlatova. Podávají se se zakysanou smetanou, džemem nebo ovocem.
Tvarohové placky syrniki se smaží dozlatova a nejčastěji k nim patří zakysaná smetana nebo ovoce. Ilustrační foto. Zdroj: Yulia Ilina / Pexels.
Do knedlíků i placek se hodí spíš tvaroh v kostce. Příliš vlhký tvaroh si vyžádá víc mouky nebo krupice a těsto pak ztěžkne. Když máte doma jen vaničku, nechte tvaroh nejdřív vykapat nebo ho vymačkejte přes plátno či čistou utěrku.
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Základem nepečeného dortu jsou rozdrcené sušenky promíchané s rozpuštěným máslem. Směs pevně upěchujte na dno formy a dejte ji do chladu. Navrch rozetřete tvarohový krém. Zpevní ho želatina, nebo máslo vyšlehané s cukrem a tvarohem, které v lednici ztuhne. Dort nechte tuhnout nejlépe přes noc.
Na taštičky stačí kupované listové těsto. Plát nakrájejte na čtverce, doprostřed dejte tvaroh s cukrem a vanilkou, rohy přehněte ke středu, potřete vejcem a upečte dozlatova. Náplně dávejte méně a z hustšího tvarohu, protože řídká by v troubě vytekla. Zahustit ji můžete vanilkovým pudinkovým práškem nebo dětskou krupičkou, která potřebuje chvíli nabobtnat. Škrob přidávejte opatrně, po troškách, protože při velké dávce náplň po upečení příliš ztuhne a ucítíte ho i v chuti. Ochucený pudink nepoužívejte, náplň by obarvil i ochutil.
Tvarohová bábovka zůstane vláčná i několik dní po upečení, protože tvaroh udržuje v těstě vlhkost. Tvaroh, vejce i tuk vyndejte z lednice s předstihem. Když se v míse potká studený tvaroh s teplým tukem, směs se snadno srazí a bábovka se pak uprostřed propeče jinak než po krajích.
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Na obalu najdete druh nebo skupinu tvarohu, obsah sušiny a obsah tuku nebo tuku v sušině. Slovo „měkký“ se v receptech používá volně, ale na obalu podle vyhlášky č. 397/2016 Sb. platné v listopadu 2026 označuje stejnou skupinu jako odtučněný, tedy nejvýš 5 % tuku v sušině. Tučný tvaroh má v sušině tuku nejméně 38 %. Kdo chce do moučníku tučnější tvaroh, ať se řídí údajem o tuku v sušině.
Pro konzistenci pak platí jednoduché pravidlo: na hutné těsto kostku, na nalévanou náplň vaničku. Tvaroh v kostce zabalený v alobalu je sušší a hutnější, vaničkový řidší a vlhčí, a proto poslouží třeba v sypaném koláči, jehož náplň má být řidší.
Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/tvaroh-rychlodort/, https://forbes.cz/tvarohove-knedliky-co-nejdou-zkazit-jsou-jen-ze-3-surovin-a-hotove-do-20-minut/, https://forbes.cz/syrniki-tvarohove-livance-s-minimem-mouky-pripravou-do-20-minut/, https://cooky.cz/wprm_print/recept-na-line-tvarohove-knedliky-2, https://cooky.cz/listove-tasticky-s-tvarohem-a-povidly-rychly-moucnik-ktery-zvladnete-bez-dlouheho-chystani/, https://www.rohlik.cz/tema/vlacna-babovka-s-tvarohem, https://www.rohlik.cz/tema/co-upecete-z-listoveho-testa-recepty, https://www.toprecepty.cz/recept/25709-rychly-sypany-tvarohovy-kolac/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11999-jak-na-vlacnou-tvarohovou-babovku-bez-nedopeceneho-stredu/, https://www.apetitonline.cz/recept/sypany-kolac-s-tvarohem, https://fresh.iprima.cz/recepty/nepeceny-tvarohovy-dort-s-jahodami-a-zelatinou, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-ovocne-knedliky-hrisne-dobre-ale-kaloricke-96307, https://en.wikipedia.org/wiki/Syrniki, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-397, https://www.denik.cz/gastronomie/tvaroh-zahusteni-tipy.html