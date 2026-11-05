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Atomové hodiny v letadle tikají pomaleji než na zemi. Einstein to předpověděl, ale mechanismus za tím není rychlost, nýbrž entropie

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Čtyři cesiové hodiny v říjnu 1971 obletěly Zemi na východ a vrátily se o 59 miliardtin sekundy pozadu. Einstein ten skluz předpověděl o 66 let dřív.
Atomové hodiny v letadle tikají pomaleji než na zemi. Einstein to předpověděl, ale mechanismus za tím není rychlost, nýbrž entropie

Atomové hodiny v letadle tikají pomaleji než na zemi. Einstein to předpověděl, ale mechanismus za tím není rychlost, nýbrž entropie

Zdroj: @DrGarcia / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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