Až zítra v koloně naskočí zelená, nerozjíždějte se hned. Řidiči si myslí, že na zelenou smí vždy, zákon to vidí jinak

Ranní kolona, na semaforu naskočí zelená a auta před vámi se pohnou. Za křižovatkou ale stojí další kolona a místo pro vaše auto tam není. V takové chvíli do křižovatky vjet nesmíte, i když vám svítí zelená. Zelená totiž podle zákona dává jen možnost jet, ne nárok na průjezd. Redakce AutoŽivě prošla zákon o silničním provozu v aktuálním znění a sepsala, kdy do křižovatky vjet smíte, kdy ne a co za to hrozí. Na místě je to pokuta do 1 500 Kč, ve správním řízení 2 000 až 5 000 Kč, body ne. Výjimky jsou jen dvě: čekání při odbočování vlevo a zastavení před přechodem pro chodce.
Situace Smíte vjet? Co říká zákon Svítí zelená a za křižovatkou je místo pro celé vaše auto Ano Zelená „Volno“ dává možnost pokračovat v jízdě Svítí zelená, ale za křižovatkou stojí kolona a museli byste zastavit v křižovatce Ne Do křižovatky nesmíte, když v ní a za ní nemůžete pokračovat v jízdě Jedete po hlavní silnici bez semaforu, ale za křižovatkou stojí kolona Ne Zákaz platí na každé křižovatce, i když máte přednost Odbočujete vlevo a v křižovatce čekáte, až projedou protijedoucí Ano Výjimka pro odbočování vlevo V křižovatce zastavíte před přechodem, protože před ním zastavují i auta jedoucí stejným směrem Ano Výjimka pro zastavení před přechodem pro chodce Přehled redakce AutoŽivě podle § 5, 21, 22 a 70 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2026. Zelená znamená možnost jet, ne povel k jízdě
Zákon o silničním provozu nazývá signál se zeleným světlem „Volno“ a dává mu jediný význam:
„možnost pokračovat v jízdě“. Neříká, že řidič musí jet, ani že má na průjezd nárok. Podobně je to s červenou a žlutou, když svítí současně. Neznamenají start, ale povinnost připravit se k jízdě.
V koloně to vypadá takhle. Před vámi se rozjede pár aut, zelená svítí a vy se chcete rychle zařadit za ně, než zhasne. Jenže za křižovatkou auta znovu stojí, třeba hned za přechodem. Když se rozjedete, skončíte uprostřed křižovatky. Autům z příčného směru pak naskočí zelená a vaše auto jim stojí v cestě.
Zdroj fotografie: Ondřej Komárek pro Autožive Červená se žlutou znamená připravit se k jízdě. Jestli pak smíte do křižovatky vjet, rozhoduje místo za ní. Foto: Ondřej Komárek / AutoŽivě
Se zelenou šipkou je to stejné, jen platí pro směr, kterým šipka ukazuje. Ani šipka tedy neznamená, že musíte jet, když za křižovatkou není kam. Kdy smíte projet na oranžovou, jsme rozebírali
v samostatném článku. Zákaz platí na každé křižovatce, i když máte přednost
Zákon to pravidlo popisuje jedinou větou:
„Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce.“ O semaforu v ní není ani slovo. Platí proto na křižovatce se semafory stejně jako tam, kde jedete po hlavní silnici a máte přednost.
Rozhoduje místo za křižovatkou, ne barva na semaforu. Než se rozjedete, podívejte se za křižovatku. Když tam není volno aspoň na délku vašeho auta, počkejte před křižovatkou. Přijdete nanejvýš o jednu zelenou, zato nezablokujete auta z boku. Ve správním řízení za to hrozí až 5 000 Kč, stejně jako za nedodržení
pravidla zipu. Výjimky jsou jen dvě: odbočení vlevo a přechod pro chodce
Zákon počítá s tím, že někdy v křižovatce zastavit musíte, a pro dva případy zákaz ruší. Prvním je odbočování vlevo. Kdo odbočuje vlevo, musí dát přednost protijedoucím autům a cyklistům i tramvajím v obou směrech. V křižovatce proto smíte stát a počkat, až projedou.
Zdroj fotografie: AutoŽivě Na křižovatce s tramvajovou tratí dává řidič, který odbočuje vlevo, přednost i tramvajím v obou směrech. Ilustrace: AutoŽivě
Jinak je to se zelenou šipkou vlevo a se signálem pro opuštění křižovatky, který je v protilehlém rohu. Když svítí, povinnost dát přednost protijedoucím podle zákona neplatí. Druhou výjimkou je přechod pro chodce. Když v křižovatce zastavíte před přechodem, protože před ním zastavují i ostatní auta jedoucí stejným směrem, přestupek to není. Pro kolonu za křižovatkou zákon výjimku nemá.
Na místě do 1 500 Kč, při nehodě až 10 000 Kč
Vjetí do ucpané křižovatky nemá v zákoně vlastní řádek. Patří mezi porušení pravidel provozu, pro která zákon nemá samostatný přestupek. Policista za ně může uložit pokutu příkazem na místě do 1 500 Kč. Ve správním řízení u úřadu je sazba 2 000 až 5 000 Kč.
Kdo o pokutě rozhoduje Pokuta Body Policista příkazem na místě do 1 500 Kč žádné Úřad ve správním řízení 2 000 až 5 000 Kč žádné Úřad, když přestupek způsobil nehodu až 10 000 Kč žádné, body jen za další přestupky Přehled redakce AutoŽivě podle § 125c a přílohy zákona č. 361/2000 Sb.
Samotné vjetí do zablokované křižovatky body nepřináší, v příloze zákona s bodovým hodnocením chybí. Body přijdou až s další chybou. Nedání přednosti v jízdě stojí 4 body, nezastavení na signál, který přikazuje zastavit, 6 bodů. Když zablokovaná křižovatka skončí nehodou, horní hranice pokuty ve správním řízení se zdvojnásobí na 10 000 Kč.
Zákon jsme prošli ve znění platném od ledna 2026
Pravidla jsme 31. října četli přímo v zákoně o silničním provozu ve znění platném od 1. ledna 2026, ne v příručkách autoškol ani na diskusních fórech. Prošli jsme pravidla jízdy křižovatkou, odbočování a význam světelných signálů, sazby pokut a přílohu s bodovým hodnocením. Kde zákon výjimku neuvádí, nedomýšleli jsme si ji.
Zdroj:
AutoŽivě.cz
Autor:
Daniel Karban