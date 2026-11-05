Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Až zítra v koloně naskočí zelená, nerozjíždějte se hned. Řidiči si myslí, že na zelenou smí vždy, zákon to vidí jinak

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do křižovatky nesmíte vjet ani na zelenou, když za ní stojí kolona a museli byste zastavit uprostřed. Na místě za to hrozí pokuta do 1 500 Kč, ve správním řízení až 5 000 Kč.
Až zítra v koloně naskočí zelená, nerozjíždějte se hned. Řidiči si myslí, že na zelenou smí vždy, zákon to vidí jinak

Až zítra v koloně naskočí zelená, nerozjíždějte se hned. Řidiči si myslí, že na zelenou smí vždy, zákon to vidí jinak

Zdroj: Ondřej Komárek pro Autožive
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 04:50

Reklama
Další články z AutoŽivě.cz
Varování pro majitele elektromobilů: nabíjejte jen do 80 %, jinak může baterie začít hořet. Týká se i aut v Česku
Varování pro majitele elektromobilů: nabíjejte jen do 80 %, jinak může baterie začít hořet. Týká se i aut v Česku
Smíte za jízdy ťuknout do Map Google? Policie spor rozsoudila. Na Slovensku vás to může stát řidičák
Smíte za jízdy ťuknout do Map Google? Policie spor rozsoudila. Na Slovensku vás to může stát řidičák

Britská policie připomněla, že řidič může dostat body i za ťukání do telefonu v držáku. V Česku body...

Auta našich prezidentů od Havla po Pavla: pamatujete si je? Dar z Portugalska, dvanáctiválcový Mercedes a Superby
Auta našich prezidentů od Havla po Pavla: pamatujete si je? Dar z Portugalska, dvanáctiválcový Mercedes a Superby

Havlův Renault 21 od portugalského prezidenta i dvanáctiválcový Mercedes S 600 jsou do 31. října k vidění v...

Nesmíte zapomenout: od dnešní neděle zase platí povinnost, kterou si řidiči vykládají úplně jinak, než ji popisuje zákon
Nesmíte zapomenout: od dnešní neděle zase platí povinnost, kterou si řidiči vykládají úplně jinak, než ji popisuje zákon

Zimní pneumatiky nejsou od 1. listopadu povinné za každého počasí, s přezutím ale nemůžete čekat na první...

Starší řidiči, pozor na chybějící potvrzení v peněžence: zákon ho přestal vyžadovat, ale ne u všech. Rozhoduje datum
Starší řidiči, pozor na chybějící potvrzení v peněžence: zákon ho přestal vyžadovat, ale ne u všech. Rozhoduje datum

Od ledna 2026 posudek od lékaře u sebe vozit nemusíte. Kdo ho ale dostal do konce roku 2025, musí ho mít...

Tento článek byl publikován ze zdrojů AutoŽivě.cz

AutoŽivě.cz oslovuje řidiče, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje v automobilovém světě, ale zároveň hledají i konkrétní užitek – jak ušetřit, vybrat správný vůz nebo se vyznat v nových pravidlech. Texty jsou psané přístupně, často s lehkou dávkou nadhledu a s důrazem na čtivost. Vedle...

Všechny články tohoto autora →
AutoŽivě.cz
Další články z kategorie Auto-moto
Zobrazit více
Auto-moto
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.