Siemens a OMV rozšiřují síť ultravýkonných nabíjecích stanic pro kamiony

Elektrické kamiony i osobní automobily získávají další možnosti rychlého dobíjení na důležité evropské dopravní trase mezi Německem a Itálií. V rakouském Kufsteinu zahájil komerční provoz ultravýkonný systém Siemens Sicharge Flex, který nabídne výkon až 1,68 MW a v další fázi také dobíjení těžkých nákladních vozidel výkonem až 1,2 MW.
Nový ultravýkonný dobíjecí systém rozšiřuje nabídku OMV v oblasti elektromobility a poskytuje další možnosti dobíjení podél jednoho z klíčových evropských dopravních koridorů, zejména pro těžká elektrická vozidla. Decentralizovaný systém Sicharge Flex nabízí depům a veřejným stanicím modularitu, škálovatelnost a flexibilitu. Díky výkonovému rozsahu od 480 kW do 1,68 MW lze systém přizpůsobit různým možnostem využití a rostoucím požadavkům lokalit. Společnost OMV provozuje dobíjecí body a poskytuje služby v oblasti electromobility v několika evropských zemích a provozuje komplexní síť dobíjecích stanic v Rakousku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.
Ultravýkonná dobíjecí stanice na strategickém dopravním koridoru
Kufstein byl vybrán především pro svůj strategický význam na vysoce frekventované trase na Brenner, která představuje důležitý dopravní koridor mezi Německem a Itálií. Stanice je speciálně přizpůsobena potřebám řidičů kamionů, a kromě nové dobíjecí infrastruktury OMV eMotion nabízí i další vybavení a služby, jako jsou sprchy, restaurace nebo pračky. OMV tak propojuje ultravýkonnou dobíjecí infrastrukturu se specifickými službami na míru nákladní dopravě.
Spolupráce na dalším rozšiřování dobíjecí infrastruktury
OMV plánuje další rozšiřování ultravýkonné dobíjecí infrastruktury, a proto si objednala další systémy Sicharge Flex, které plánuje během nadcházejících měsíců instalovat v Rakousku. Dobíjecí hardware doplňuje cloudové řešení Siemens Sifinity Control pro monitoring a řízení, které zaručí transparentnost a spolehlivý a efektivní provoz.
Ve spojení s dalšími službami z nabídky Siemens eMobility zajišťuje tento systém vysokou dostupnost celého řešení.
Nový systém Sicharge Flex v Kufsteinu aktuálně nabízí čtyři dobíjecí body pro osobní automobily a dva pro kamiony, každý s výkonem až 400 kW. V další fázi přibydou čtyři další dobíjecí body pro nákladní vozidla ve výkonovém rozsahu od 600 kW do 1 200 kW ve standardu MCS, což výrazně zkrátí dobu dobíjení. Dobití moderního elektrického kamionu s baterií 620 kWh z 20 na 80 % potrvá například zhruba 45 minut, takže řidiči budou moci efektivně využít zákonem stanovené přestávky na odpočinek. Díky dynamickému rozdělení výkonu lze dostupný dobíjecí výkon rozdělit mezi připojená vozidla podle jejich potřeby.
„Elektrizace nákladní dopravy je klíčovým pilířem udržitelného dopravního systému,“ uvedl generální ředitel Siemens eMobility Markus Mildner. „Sicharge Flex je škálovatelné řešení, které lze přesně konfigurovat podle konkrétního účelu – od logistických dep až po veřejné dobíjení automobilů a kamionů. Ve spolupráci s OMV chceme ukázat, jak nová generace dobíjecí infrastruktury funguje v praxi.“
„Nové ultravýkonné dobíjecí zařízení v Kufsteinu představuje další důležitý krok v rozšiřování naší dobíjecí infrastruktury. Zejména těžká elektrická vozidla vyžadují výkonné a spolehlivé dobíjení podél hlavních dopravních cest. Kufstein je díky své zeměpisné poloze na trase brennerského koridoru ideálním místem. Společně s firmou Siemens vytváříme řešení, které nejen splňuje potřeby našich zákazníků, ale zároveň ukazuje možnou budoucí podobu mobility u našich zařízení,“ uvedl Peter Vysny, viceprezident pro mezinárodní provoz a elektromobilitu, OMV.
Mariana Kellerová