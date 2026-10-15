Jablečné řezy od hraběnky: Nejsou jen retro vzpomínka. Jablka a sníh jim dávají chuť, která funguje i dnes

mám spojené s Hraběnčiny řezy , který na plechu vypadá skoro jako na neděli, ale ve skutečnosti kolem něj není potřeba předvádět žádnou cukrářskou akrobacii. Je to vlastně velmi poctivá kombinace moučníkem křehkého těsta, jablek, ořechů a bílkového sněhu, která se v českých domácnostech peče už pěkně dlouho. Jen se vyplatí vědět jednu věc předem: největší radost z nich bývá ještě tehdy, když jsou vlažné nebo v den upečení. Do druhého dne sníh zvlhne a ten první dojem už trochu povolí.
U těchto
řezů se vyplatí nepodcenit hlavně jablka. Jablka nesmí být zbytečně mokrá, jinak spodní těsto nasákne víc, než je příjemné, a při krájení se pak řezy ochotně rozjíždějí do stran. Když máte odrůdu, která pouští hodně šťávy, po nastrouhání ji bez obav lehce vymačkejte. A ještě jedna věc, taková stará kuchyňská jistota: kousek těsta dát na chvíli do mrazáku a pak ho nastrouhat nahoru. Nevypadá to nijak převratně, ale funguje to spolehlivě. Recept na klasické hraběnčiny řezy s jablky
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut Co potřebujeme
Těsto: 400 g polohrubé mouky 4 ks vejce 250 g Hery 100 g práškového cukru 1 ks vanilkového cukru 1/2 sáčku prášku do pečiva
Náplň a navrch: 5-6 ks jablek 70 g strouhaných ořechů 1 ks vanilkového cukru podle chuti rozinky Postup přípravy hraběnčiných řezů
1. Z
vajec nejprve oddělíme žloutky a bílky. Heru, žloutky, práškový cukr a vanilkový cukr utřeme do hladší hmoty, bez zbytečného spěchu, ale také bez dlouhého čekání.
2. Přidáme prosátou
polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a vypracujeme těsto. Rozdělíme ho na dvě části, jednu dáme zhruba na 20 minut do mrazáku. Foto: Cooky.cz, Hraběnčiny řezy: Starý dobrý moučník z křehkého těsta, jablek a sněhu, který vypadá slavnostně a mizí podezřele rychle
3. Druhou část těsta rozválíme a přeneseme na plech vymazaný tukem a vysypaný moukou. Kdo nechce bojovat s válečkem, může těsto vyválet mezi dvěma archy pečicího papíru. V kuchyni se počítá výsledek, ne hrdinství.
4. Na připravený základ nastrouháme nahrubo oloupaná
jablka. Pokud jsou výrazně šťavnatá, předem je lehce vymačkáme. Přidáme strouhané ořechy, vanilkový cukr a podle chuti také rozinky.
5. Z odložených
bílků vyšleháme pevný sníh a rozetřeme ho na jablečnou vrstvu. Když se vám bude zdát, že je sněhu moc a leží vysoko, neřešte to. V troubě si sedne.
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6. Ztuhlé těsto vyndáme z mrazáku, necháme ho 3 až 5 minut lehce povolit a potom ho nahrubo nastrouháme přes sníh. Plech vložíme do trouby předehřáté na
160 °C.
7. Pečeme asi
45 až 55 minut, až povrch zezlátne. Ve starších receptech se často píše o vlažné troubě a téměř hodině pečení; v běžné domácí troubě tomu odpovídá právě tento čas.
8. Před krájením necháme řezy alespoň zchladnout. Horké se snadno lámou a trhají, což zamrzí hlavně ve chvíli, kdy už na plechu vypadají opravdu povedeně.
TIP: K jablkům můžete přidat trochu skořice, chuť bude výraznější. K téhle náplni sedí úplně přirozeně. Co se dá upravit a na co se lidé ptají nejčastěji
Hera, nebo máslo? Funguje obojí. V mnoha domácích receptech najdete Heru, zatímco máslo dodá těstu o něco plnější chuť. Množství ponechte podobné a s těstem pracujte rychleji, aby zbytečně nezměklo.
Musí být nahoře ořechy? Nemusí. Nejčastěji se dávají vlašské ořechy, ale nahradit je můžete mandlemi nebo lískovými oříšky. Když doma žádné nejsou, upečou se řezy i bez nich. Jen budou chuťově prostší.
Proč sníh druhý den zvlhne? U tohoto moučníku je to normální. Jablečná náplň i bílková vrstva postupně uvolňují vlhkost, vrchní část změkne a ztratí část křehkosti. Proto se o hraběnčiných řezech často říká, že nejlepší jsou v den upečení, ideálně ještě lehce vlažné.
Píchané řezy jsou nenáročné, vláčné a čokoládové přesně tak, jak má domácí moučník být
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline