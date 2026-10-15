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Jablečné řezy od hraběnky: Nejsou jen retro vzpomínka. Jablka a sníh jim dávají chuť, která funguje i dnes

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Hraběnčiny řezy si pamatuji jako moučník, který vypadal slavnostněji, než kolik s ním bylo práce. Křehké těsto, nastrouhaná jablka, ořechy a sněhová vrstva udělají svoje, jen je potřeba uhlídat jednu věc: jablka nesmí pustit moc šťávy.
Fotografie k Hraběnčiným řezům

Fotografie k Hraběnčiným řezům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Hraběnčiny řezy: Starý dobrý moučník z křehkého těsta, jablek a sněhu, který vypadá slavnostně a mizí podezřele rychle
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 01:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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