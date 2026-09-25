Jednoduchá bublanina s tvarohem a borůvkami na velký plech

Bublanina se dá upéct na mnoho způsobů, jenže ne každá dopadne tak, jak si ji člověk představuje. Největší zklamání je suchý korpus, i když je nahoře ovoce. Tuhle tvarohovou verzi dělám rovnou na velký plech, protože zůstává vláčná, je jednoduchá a díky sněhu z bílků nepůsobí hutně, přestože tvarohu je v ní dost. Borůvky jsou samozřejmě základ, ale podstatný rozdíl udělá tvaroh přidaný mezi ovoce. V každém řezu se pak najde měkčí, šťavnatější místo.
Dobré je i to, že tahle
bublanina nevyschne hned do druhého dne. Těsto je obyčejné třené, žádná složitá cukrařina, jen se do něj na konci opatrně vmíchá sníh z bílků. Ten bych nevynechávala. Po upečení je rozdíl znát, těsto je lehčí a nemá takovou tu těžkou, litou strukturu. připravuji zvlášť a na plech ho Tvaroh dávám až mezi borůvky. Když mám čas, vezmu cukrářský sáček. Když ne, stačí lžička. Sáčkem je to úhlednější, to ano, a tvaroh se líp rozdělí po celé ploše.
Můj tip zní: U kyselejších lesních borůvek klidně přislaďte tvaroh o něco víc. Velké kanadské borůvky to většinou nepotřebují, bývají pevnější, sladší a v řezu drží pěkný tvar. Recept na tvarohovou bublaninu s borůvkami
Rozpis je na větší plech. Na takový ten, kolem kterého se doma ještě večer chodí a někdo vždycky zarovná další kraj.
Doba přípravy: 25 minut Délka pečení v troubě: asi 30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 1 plech 30 × 40 cm Ingredience, které budeme potřebovat Suroviny na těsto 4 vejce 290 g polohrubé mouky 200 g moučkového cukru 100 ml oleje 100 ml mléka nebo vlažné vody několik kapek citronové šťávy 1 lžíce rumu, nemusí být 1/2 sáčku prášku do pečiva špetka soli Na tvarohovou vrstvu 250 g tučného tvarohu v kostce 125 g mascarpone, nemusí být 1 vejce 2 až 3 lžíce moučkového cukru podle chuti 1 lžíce vanilkového pudinkového prášku nebo solamylu Dále 200 až 300 g borůvek 1 lžíce másla na vymazání plechu 1 lžíce polohrubé mouky na vysypání plechu moučkový cukr na posypání Postup přípravy vláčné bublaniny s borůvkami z tvarohového těsta
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Plech o velikosti zhruba 30 × 40 cm vymažte máslem a vysypte polohrubou moukou. Hotová bublanina se pak nebude lepit a půjde snáz vyndávat i krájet.
2. Vejce oddělte na
žloutky a bílky. Z bílků se špetkou soli vyšlehejte pevný sníh. Mísu dejte stranou, sníh přijde do těsta až úplně na konci.
3. Do druhé mísy dejte
žloutky s moučkovým cukrem a vyšlehejte je do světlejší husté pěny. Těch pár minut navíc se vyplatí, těsto pak nepůsobí tak těžce.
4. Ke žloutkové pěně pomalu přilévejte
olej, potom mléko nebo vlažnou vodu. Přidejte několik kapek citronové šťávy a podle chuti také trochu rumu. Stačí krátce promíchat nebo prošlehat.
5.
Polohrubou mouku promíchejte s práškem do pečiva a po částech ji zapracujte do těsta. Není potřeba míchat dlouho, cílem je hladké těsto bez větších hrudek.
6. Připravený
sníh z bílků vmíchejte ručně, nejlépe stěrkou a spíš zlehka. Těsto se tím provzdušní a po upečení nebude připomínat těžký litý koláč z jedné mísy.
7. Těsto nalijte na plech a rozetřete až ke krajům. Povrch posypte
borůvkami. Pokud jsou po opláchnutí hodně mokré, osušte je předem papírovou utěrkou, jinak pustí zbytečně moc vody. Příprava tvarohové směsi
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8. V misce prošlehejte
tvaroh, mascarpone, vejce, moučkový cukr a vanilkový pudinkový prášek nebo solamyl. Směs má být hladká, ale ne tekutá. Na plechu by měla držet v menších hromádkách nebo pruzích.
9. Tvarohovou směs přendejte do
cukrářského sáčku, případně ji nabírejte lžičkou. Rozmístěte ji mezi borůvky po celé ploše plechu. Díky tomu nebude v řezu jen těsto a ovoce, ale i měkká tvarohová část.
10. Plech vložte do trouby a pečte přibližně
30 minut při 180 °C. Ke konci pečení použijte klasickou zkoušku na špejli. Když na ní nezůstává syrové těsto, bublanina může ven.
11. Upečenou bublaninu nechte nejdřív vychladnout přímo na plechu. Potom ji zlehka poprašte
moučkovým cukrem, nakrájejte a podávejte. Nejlepší je v den pečení, ale v chladu zůstane pěkná i do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Upečenou bublaninu necháme vychladnout, posypeme moučkovým cukrem a krájíme. Rady hospodyňky ke skvělé tvarohové bublanině Mascarpone můžete vynechat. Tvarohová vrstva bude o něco méně jemná, ale recept bude fungovat i bez něj. Lesní borůvky dají moučníku výraznější chuť a víc obarví těsto, kanadské borůvky lépe drží tvar. Vhodné jsou obě varianty. Když je tvarohová směs příliš řídká, přidejte ještě trochu solamylu nebo pudinkového prášku. Na čisté řezy si počkejte, až bublanina opravdu vychladne. Tvaroh zpevní, borůvková šťáva se tolik nerozteče a na talíři to bude vypadat mnohem líp.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková