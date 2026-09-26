Pomazánka z kysaného zelí je svěží a rychlá, hodí se ke snídani i na chlebíčky

Tuhle pomazánku jsem dlouho míjela, i když kysané zelí u nás doma bývalo skoro pořád. V sudu, poctivě naložené, jenže používalo se úplně jinak. Do polévky, k masu, k bramborám. Až později mi došlo, že i z obyčejného kysaného zelí může být rychlá, sytá a překvapivě dobrá pomazánka. Nevaří se, má příjemný říz a díky tavenému sýru s majonézou drží pěkně pohromadě. Nejlepší je pořádně vychlazená. Pak už stačí chleba, veka nebo pár jednohubek na talíř. Ty obvykle zmizí dřív, než člověk stačí nachystat další várku.
Dělám ji hlavně ve chvíli, kdy se jde na návštěvu, chystají se
nebo v lednici zůstane pytlík chlebíčky a nikomu se nechce vařit zelňačka. Dá se s ní docela dobře hýbat podle chuti. Někdy přidám trochu kysaného zelí cibule, jindy zůstanu u základu se salámem, vejci a taveňákem. Jedno ale nevynechávám nikdy: zelí se musí opravdu vymačkat. Tady se rozhoduje, jestli bude pomazánka krémová, nebo se po chvíli v misce objeví vodnatá loužička. Kysané zelí dá pomazánce víc než jen kyselou chuť
Kysané zelí si člověk většinou spojí se zimou, knedlíkem a kusem pečeného masa. Ve studené pomazánce ale pracuje překvapivě dobře. Přinese
šťavnatost, svěžest i lehkou nakyslost, která stáhne hutnější majonézu a sýr. Možná i proto se podobné recepty drží v domácích sešitech tak dlouho. Vytahují se hlavně tehdy, když je potřeba rychle připravit něco slaného z běžných surovin. Recept na pořádnou pomazánku z kysaného zelí
Doba přípravy: 20 minut Doba chlazení: alespoň 1 hodina Počet porcí: 10-12 Ingredience, které budeme potřebovat 1 kg kysaného zelí v pytlíku 200 ml majonézy 200 g salámu typu Vysočina 8 kusů trojúhelníčků taveného sýra 3 kusy vařených vajec natvrdo sůl podle chuti mletý černý pepř podle chuti 1 malá cibule, volitelně Postup přípravy poctivé pomazánky z kysaného zelí
1. Kysané
zelí dejte do cedníku a rukama ho pořádně vymačkejte. Ne jen tak zlehka. Šťávu už do směsi nevracejte, jinak pomazánka zřídne. Zelí má být vláčné, ale ne mokré.
2. Vymačkané
zelí překrájejte na menší kousky. Dlouhé prameny vypadají v míse možná neškodně, ale na chlebíčcích se pak tahají a pomazánka se hůř roztírá.
3.
Salám nastrouhejte nahrubo, pokud máte kus vcelku. Jestli používáte krájený nebo měkčí salám, stačí ho nakrájet na drobné kostičky. Není potřeba z toho dělat hodinovou práci.
4. Uvařená
vejce oloupejte a také nastrouhejte nahrubo. Směs zjemní a zároveň ji udělají sytější, což se u pohoštění docela hodí.
5. Do větší mísy dejte nakrájené
zelí, tavený sýr, majonézu, salám a vejce. Pokud chcete ostřejší, výraznější chuť, přidejte v této chvíli najemno nasekanou cibuli.
Nivová pomazánka s cibulí, česnekem a zakysanou smetanou: Rychlá pomazánka na pečivo, chlebíčky i jednohubky
6. Všechno promíchejte, aby se
tavený sýr spojil s majonézou a obalil zelí i ostatní suroviny. Kdyby byla směs příliš hutná, pomůže ještě lžíce majonézy. Zelnou šťávu ale nevracejte, ta by udělala víc škody než užitku.
7. Pomazánku dochuťte
solí a pepřem. Se solí opatrně, protože salám i tavený sýr už bývají slané samy o sobě.
8. Hotovou pomazánku zakryjte a dejte alespoň na
1 hodinu do lednice. Podávejte ji dobře vychlazenou na čerstvém chlebu, rohlících, vece nebo na jednohubkách. V lednici vydrží přibližně 2 dny, nejlepší ale bývá ten samý den nebo druhý den dopoledne. Foto: Cooky.cz, Domácí kysané zelí Rady hospodyňky k přípravě obyčejné pomazánky z kysaného zelí Pokud chcete hladší směs, nechte tavený sýr chvíli povolit při pokojové teplotě. Do majonézy se pak vmíchá mnohem líp. Kdo má raději lehčí a o něco kyselejší chuť, může část majonézy nahradit zakysanou smetanou. Na chlebíčky se mi osvědčila pomazánka trochu hustší než ta, kterou mažu jen tak na chleba ke svačině. Jestli ji chystáte na oslavu, namažte ji na veku raději až krátce před podáváním. Pečivo zůstane pevnější a nenasákne tolik vlhkosti. Když něco zbude, druhý den ji zkuste zabalit do tortilly s listem salátu. Jednoduché, ale funguje to překvapivě dobře.
Svatební salát se šťavnatým kuřecím masem, svěžím jablkem a pórkem je skvělá prvorepubliková delikatesa
Vajíčkový salát na chlebíčky, rohlíky i domácí mlsání podle normy z roku 1976
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková