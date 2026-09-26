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Pomazánka z kysaného zelí je svěží a rychlá, hodí se ke snídani i na chlebíčky

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Jsou dny, kdy potřebuji udělat něco rychlého na večeři, na návštěvu i do krabičky do práce, a právě tehdy sahám po téhle pomazánce z kysaného zelí. Je sytá, výrazná, hotová bez vaření a díky tavenému sýru a majonéze krásně drží pohromadě. Nejlepší je pořádně vychlazená a namazaná na čerstvý chleba nebo na malé jednohubky.
Obrázek k receptu na Pomazánku z kysaného zelí, která si vás získá svěží chutí i rychlou přípravou

Obrázek k receptu na Pomazánku z kysaného zelí, která si vás získá svěží chutí i rychlou přípravou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Pomazánku z kysaného zelí, která si vás získá svěží chutí i rychlou přípravou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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