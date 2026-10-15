Turek típající doutník do větrníků. Ztělesnění nechutnosti a arogance

Vládní zmocněnec pro Green Deal nepřestává provokovat. Ostatně ničeho jiného jsme se od něj v politice popravdě nedočkali. Mnohé jeho kauzy typu schvalování popálení malé holčičky, závodění s malými dětmi a hrozivá nehoda, kdy Turek prostě nečekal ve správném pruhu, jsou nechutné. Když jsem ale zhlédl poslední papalášské video na sociální síti Meta, říkal jsem si, co je to vlastně za člověka. Vrcholem všeho bylo típnutí doutníku do sladkých větrníků na stole.
Někteří lidé trpí hlady a jiní típou doutníky do jídla
Neustále kolem sebe slyšíme, jak by se mělo šetřit s jídlem a neplýtvat. Existují různé potravinové banky a jiné instituce, které se snaží myslet na ty, jimž se nedostává. Pak přijde nějaký Turek a típne přímo do větrníků doutník. Vždyť mnozí lidé by si o takovéto dobrotě o ceně nějakých 80 korun a více mohou nechat jen zdát. Toto stvoření pak sladké větrníky znehodnotí. Proč? Jen kvůli své vlastní zlovůli a machrování? Jednání hodné arogantního vymazaného panáka.
Taky točíte oslavné a zbožné ódy sami o sobě, když máte narozeniny?
Jen nechápu, proč k tomu ten cringe influencer využívá ministerskou kancelář… https://t.co/Enn5WEsHHE
— Barbora Mercury (@MercuryBarbora) October 15, 2026
Kouření státního zaměstnance ve státní instituci
Jde také o normální věc? Na Ministerstvu životního prostředí České republiky se standardně v kancelářích kouří? Asi ano, pokud lidé potřebují ukázat svou povýšenost, nejspíše i zapálí. S největší pravděpodobností to ale nikdo nedělá, jen člověk, který si potřebuje pohladit své pokřivené ego a ukázat že může úplně všechno.
Tip: Červený jako loutka? Turek se s tím už nemaže.
Trapné obhajování svého vlastního jednání
Turek jako by měl potřebu se neustále obhajovat. Video je jasným dokladem. V mnohých svých promluvách ale jednoduše nemá pravdu. Většina jeho kauz totiž byla prokázána, byl i pokutován. Mnohé se promlčely. Mluví také o vykonávání funkce vládního zmocněnce. Tu ale přece do konce vyšetřování nevykonává. Nebo ano a zase se ztrapnil? Že by byl Babiš spokojený s tím, jak jedná a prezentuje se právě Filip Turek? Těžko. To už by fakt definitivně musel upadnout na hlavu.
Absence sebereflexe a pravdomluvnosti
Tu vidím já a poměrně jasně. Ještě štěstí, že ji viděl i pan prezident. V opačném případě by nám ministrovalo něco takového, co máte možnost zhlédnout na videu v totmko článku a na fotografii.
Zdroje info: Autor, Meta
Filip Turek: Náhledové foto Filip Turek/Meta
The post Turek típající doutník do větrníků. Ztělesnění nechutnosti a arogance
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