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Turek típající doutník do větrníků. Ztělesnění nechutnosti a arogance

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Dennívýzva
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Vládní zmocněnec pro Green Deal nepřestává provokovat. Ostatně ničeho jiného jsme se od něj v politice popravdě nedočkali. Mnohé jeho kauzy typu schvalování popálení malé holčičky, závodění s malými dětmi a hrozivá nehoda, kdy Turek prostě nečekal ve správném pruhu, jsou nechutné. Když jsem ale zhlédl poslední papalášské video na sociální síti Meta, říkal jsem si, co je to vlastně za člověka. Vrcholem všeho bylo típnutí doutníku do sladkých větrníků na stole.
Filip Turek

Filip Turek

Zdroj: Filip Turek /Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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