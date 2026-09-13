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Je čas sklízet dýně? Nespoléhejte jen na jejich barvu

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Dennívýzva
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Na záhoně už svítí oranžové plody a člověka přirozeně napadne, že nastal čas pro sklizeň. Jenže právě u dýní může vzhled tak trochu klamat. Dýně může mít barvu typickou pro danou odrůdu, a přesto ještě nemusí být úplně vyzrálá. A pokud má později několik měsíců vydržet ve spíži nebo ve sklepě, na správném termínu sklizně záleží víc, než se zdá.
Jestli dýně leží přímo na vlhké půdě, ještě teď ji můžete opatrně podložit prkénkem, dlaždicí nebo třeba cihlou. Plod tak nebude po deštích dlouho ležet na mokré zemi

Jestli dýně leží přímo na vlhké půdě, ještě teď ji můžete opatrně podložit prkénkem, dlaždicí nebo třeba cihlou. Plod tak nebude po deštích dlouho ležet na mokré zemi

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

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