Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Sivák nešetřil Záděru před trilogií v Praze a varoval ho. Dostane jednu bombu a bude na zemi, řekl podrážděně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sivák Záděru dvakrát porazil. Potřetí bere menší rukavice a o pět kilo těžší váhu, tedy podmínky, které RFA prodává jako Záděrovy. Kdo měl pravdu, ukáže Královka.
Sivák nešetřil Záděru před trilogií v Praze a varoval ho. Dostane jednu bombu a bude na zemi, řekl podrážděně

Sivák nešetřil Záděru před trilogií v Praze a varoval ho. Dostane jednu bombu a bude na zemi, řekl podrážděně

Zdroj: RFA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 10:46

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Green má 40 let a v UFC zažívá nejlepší sérii kariéry. Před dalším zápasem ale přiznal, že žil v autě
Green má 40 let a v UFC zažívá nejlepší sérii kariéry. Před dalším zápasem ale přiznal, že žil v autě
Medic má dost sledování Makhachevových výher a vzkázal šampionovi, ať jde do důchodu. Uznal ho ale jako nejlepšího
Medic má dost sledování Makhachevových výher a vzkázal šampionovi, ať jde do důchodu. Uznal ho ale jako nejlepšího

Čtyři výhry v řadě, a místo výzvy na zápas doporučení: zkus to jako podnikatel nebo politik. Co tím srbský...

Lebosnoyani má v UFC tři výhry ze tří, ale o titul se chce ucházet až za několik let. Vysvětlil svou logiku
Lebosnoyani má v UFC tři výhry ze tří, ale o titul se chce ucházet až za několik let. Vysvětlil svou logiku

Tři zápasy, tři výhry a první soupeř, kterého v UFC ukončil. Jméno veterána vystřelil do mikrofonu...

Vémolova verze se rozpadla. Spolucestující z letadla popsala, co viděla, a poslala vzkaz Lele
Vémolova verze se rozpadla. Spolucestující z letadla popsala, co viděla, a poslala vzkaz Lele

Jedno léto a dvě verze: rodinný pobyt v Česku, ze kterého Vémola podle Lely Ceterové odjel po jednom dni, a...

Brichta se pustil do Clashe a nešetřil ho. Nejhorší galavečer, na kterém jsem kdy byl, řekl o turnaji v Ústí
Brichta se pustil do Clashe a nešetřil ho. Nejhorší galavečer, na kterém jsem kdy byl, řekl o turnaji v Ústí

Prázdné dezinfekce, chybějící mýdlo a zima. Leo Brichta na Clash jezdil s kamerou a galavečery bral s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.