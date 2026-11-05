Sivák nešetřil Záděru před trilogií v Praze a varoval ho. Dostane jednu bombu a bude na zemi, řekl podrážděně

Patrik Záděra má před třetím vzájemným zápasem jednoduchý prodejní argument: do třetice prý diváci uvidí čistou bitku a malé rukavice mu sedí. Václav Sivák, neporažená hvězda české a slovenské organizace RFA, slovo bitka odmítá. Server Káóčko, který jeho reakci popsal jako naštvanou, cituje Siváka slovy „Myslí si, že mě zbije jako venku“. Dva muži, kteří půjdou v listopadu proti sobě, se tedy nejdřív pohádali o slovník. Redakce MMAmag k tomu otevřela oficiální stránku turnaje i žebříčky RFA a porovnala, co o obou aktérech tvrdí samotná organizace.
Spor o jedno slovo: bitka, nebo sport
Sivák je v RFA tváří postojových zápasů, tedy soubojů, které se nevedou na zemi. Organizace u něj na stránce turnaje uvádí 37 výher a žádnou porážku, ve vlastním žebříčku ho vede jako šampiona v K-1 do 70 kg s bilancí 10:0 v organizaci. U Záděry tatáž stránka uvádí 40 výher a 11 porážek a přirozenou váhu 75 kg.
Naposledy Sivák nastoupil 17. října 2026 v Žilině proti Brandonu Foseovi. Podle serveru FightBuzz duel skončil ve třetím kole poté, co soupeř nemohl pokračovat kvůli poškozené noze. Veřejně dostupné materiály organizace k tomuto zápasu diagnózu zranění neuvádějí, takže přesný charakter zranění potvrzený není.
Pravidla, podle kterých se trilogie v Praze odehraje, dávají slovu bitka nečekaně konkrétní obrysy.
Malé rukavice, pět kilo navrch a 23 dní do gongu
RFA 35 je vypsané na 27. listopadu 2026 v pražské Sportovní hale Královka, program začíná v 18:30. Hlavní zápas není MMA. Real Fight do 75 kg v malých rukavicích je postojový souboj s menšími rukavicemi než v kickboxu. Od 4. listopadu 2026 zbývalo do turnaje 23 dní a ceník organizace uváděl 199 Kč do 10. listopadu, 249 Kč od 11. do 26. listopadu a 299 Kč v den akce.
Organizace celý díl rámuje heslem „Tentokrát podle Záděry“ a mluví o největším risku Sivákovy kariéry. Redakce MMAmag porovnala toto heslo s oficiálním žebříčkem RFA: Záděra v něm figuruje v Real Fightu do 70 kg se skóre 1:3, zatímco v Real Fightu do 75 kg se skóre 3:1. Tvrzení o výhodnější váze tedy oporu má; žebříček ale měří jen pořadí a skóre v RFA, ne to, jak nebezpečný soupeř je.
|Díl trilogie
|Pravidla a váha
|Výsledek
|1. zápas, 12/2022, Praha
|podle Sportnetu a iDNES K-1 do 66 kg, podle serveru Fight-live Real Fight
|výhra Siváka na body
|2. zápas, RFA 20, 3/2025, Bratislava
|K-1 do 70 kg, titulový
|Sivák 49:46, 49:46, 49:46
|3. zápas, RFA 35, 27. 11. 2026, Praha
|Real Fight do 75 kg, malé rukavice
|–
V Záděrově rohu přitom už jednou zaznělo, že do prvního zápasu nešel zdravý.
Z rohu zaznělo, že první zápas odboxoval na antibiotikách
Odvetu z Bratislavy rekonstruovala redakce MMAmag z dobových reportů. Sport.cz i Káóčko shodně uvádějí verdikt 49:46 od všech tří rozhodčích a Sivákův zisk titulu v K-1 do 70 kg.
Záděra tehdy serveru Sport.cz řekl, že se nedostal k velké přestřelce: „Dopadlo to, jak to dopadlo“. V technickém a bodovaném zápase na Siváka nenašel recept.
K prvnímu duelu Michal Vančura ze Spejbl Gymu, kde Záděra trénuje, uvedl pro MMA Fanatik v listopadu 2024, že jeho svěřenec byl předtím tři týdny na antibiotikách, netrénoval a nastupoval s horečkami. Je to vysvětlení jedné strany, nikoli oficiální stanovisko organizace.
Slovo bitka má v Královce svoji cenu
ANALÝZA Proč se dva chlapi tři týdny před zápasem hádají o slovníček, když oba vědí, že lidé v hale chtějí knockout? Protože každý z nich potřebuje jiný druh zápasu. Záděra slibuje bitku, Sivák ji odmítá a organizace prodává Real Fight do 75 kg v malých rukavicích.
Záděra jinou kartu nemá. V bodovaném duelu už dvakrát odešel s prohrou, takže musí posunout očekávání směrem k chaosu, kde se série otáčí jedinou ranou. Sivák potřebuje přesný opak: čím víc se zápas tváří jako sport, tím víc hraje do karet neporaženému favoritovi. Jejich spor není morální, je taktický.
Je tu ještě jedna úvaha nad rámec oficiálních vyjádření: po případném stavu 3:0 by se čtvrtý díl prodával těžko, ať už by si Záděra pro kameru vymyslel cokoli. Organizace to nikde neřekla. Z čísel to ale plyne. Trilogie se tak v Praze neprodává nenávistí, ale pravidly. Záděrovými.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka