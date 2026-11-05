Důchod vyžaduje 35 let pojištění, chybějící roky si lze dokoupit. Od ledna to bude dražší, kalkulačka spočítá o kolik

Kdo chce odejít do řádného starobního důchodu, musí státu doložit 35 let pojištění. Pokud někomu část doby chybí, může si měsíce a roky u České správy sociálního zabezpečení legálně dokoupit. Minimální měsíční platba na dobrovolné důchodové pojištění se od 1. ledna 2027 zvýší na 3 617 korun. Zpětně se ale bez udání důvodu dá doplatit nejvýš jeden rok. Kolik zaplatíte právě vy, spočítá kalkulačka v článku.
Bez vysvětlení se dá koupit jen jediný uplynulý rok
Pokud někdo zjistí, že mu do 35 let pojištění chybí pár měsíců, a v té době nepracoval, nestudoval ani nebyl v evidenci úřadu práce, může si je doplatit bez udání důvodu. Zákon v tom případě dovolí jít zpětně nejvýš jeden rok ode dne podání přihlášky a celkem si takhle lze pojistit nejvýš 15 let. Podmínkou je, že člověk už má za sebou aspoň rok pojištění ze zaměstnání nebo podnikání. Starší mezery tímto způsobem zpětně doplatit nejde.
Měsíční částka v lednu vzroste
Zájemce o dobrovolné pojištění platí měsíčně nejméně 28 procent ze čtvrtiny průměrné mzdy. Ta se každý rok mění, a s ní i pojistné. V roce 2026 je minimum 3 428 korun, od 1. ledna 2027 vzroste na 3 617 korun. Rozhoduje přitom, kdy pojistné zaplatíte, ne za jaký měsíc. Kdo doplatí rok zpětně ještě v roce 2026, zaplatí 41 136 korun, v lednu 2027 už 43 404 korun.
|Rok
|Minimální měsíční platba
|2024
|3 078 Kč
|2025
|3 260 Kč
|2026
|3 428 Kč
|2027
|3 617 Kč
Kalkulačka
Kolik zaplatíte za svou chybějící dobu, spočítá kalkulačka. Stačí zadat, kolik vám do potřebné doby pojištění chybí a kdy podáte přihlášku.
Kolik stojí doplatit chybějící roky do důchodu
Zadejte, kolik vám chybí do potřebné doby pojištění, a kalkulačka spočítá, kolik zaplatíte.
Kolik vám chybíZjistíte to v informativním výpisu Moje konto nebo v aplikaci IDA na ePortálu ČSSZ.
Kdy podáte přihlášku k dobrovolnému pojištění
Kolik měsíců chcete doplatit zpětněBez udání důvodu nejvýš 12 měsíců před podáním přihlášky, a jen ty, kdy jste nepracovali, nepodnikali ani nebyli pojištění jinak.
Spočítat
Zaplatíte celkem nejméně0 Kč
Výpočet je orientační a počítá s minimálním pojistným: 28 % ze čtvrtiny průměrné mzdy, tedy 3 428 Kč měsíčně v roce 2026 a 3 617 Kč v roce 2027. Rozhoduje rok, ve kterém pojistné zaplatíte, ne rok, za který platíte. Kalkulačka počítá s tím, že každý další měsíc zaplatíte v tom měsíci, za který platíte. Bez udání důvodu lze celkem získat nejvýš 15 let pojištění. Pro studium nebo evidenci na úřadu práce platí jiné lhůty. Přesný postup vám poradí okresní správa sociálního zabezpečení.
Studium a úřad práce jdou doplatit i po letech
Jiná pravidla platí, když měl člověk pro mezeru takzvaný kvalifikovaný důvod. Patří sem hlavně studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole po 18. narozeninách, pokud bylo po roce 2009, protože studium před rokem 2010 se do doby pojištění počítá jako náhradní doba.
Dalším důvodem je evidence na úřadu práce nad rámec let, které stát uzná zdarma. Tyto doby jde doplatit zpětně zpravidla bez časového omezení. U jiných důvodů, například u práce v cizině po roce 1995, lze jít zpátky nejvýš dva roky.
Přihlášku vyřídíte na úřadu i z domova
Které doby v evidenci chybí, ukáže služba Moje konto na ePortálu ČSSZ. Přihlášku k dobrovolnému pojištění lze podat elektronicky přes ePortál, nebo na tiskopisu na okresní správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště. Kdo doplácí dobu studia nebo evidence na úřadu práce, přiloží potvrzení ze školy nebo z úřadu práce. Pojištění vznikne až zaplacením pojistného.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (finance, epravo, cssz.gov, e15).