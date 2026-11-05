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Důchod vyžaduje 35 let pojištění, chybějící roky si lze dokoupit. Od ledna to bude dražší, kalkulačka spočítá o kolik

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K získání starobního důchodu je potřeba 35 let pojištění. Kdo limit nesplní, může si dobu doplatit. Od ledna 2027 to stojí 3 617 Kč, částku ukáže kalkulačka.
Důchod lze zachránit dokoupením chybějících let pojištění.

Důchod lze zachránit dokoupením chybějících let pojištění.

Zdroj: FOTO:pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 10:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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