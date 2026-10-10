Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Volby v Chebu vyhrála Volba pro město, má devět mandátů, druhé je ANO

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komunální volby v Chebu vyhrála Volba pro město, získala devět mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Druhé skončilo ANO se šesti mandáty, minule volby vyhrálo. Třetí Koalice pro Cheb bude mít také šest zastupitelů. Voleb se zúčastnilo 33,17 procenta voličů.
Volby v Chebu vyhrála Volba pro město, má devět mandátů, druhé je ANO

Volby v Chebu vyhrála Volba pro město, má devět mandátů, druhé je ANO

Zdroj: Jan Luxík
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 20:56

Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
Volby v Sokolově vyhrálo ANO, má 8 mandátů, druhý je Sokolov na plný úvazek
Volby v Sokolově vyhrálo ANO, má 8 mandátů, druhý je Sokolov na plný úvazek
V Chebu se o Senát střetnou Miroslav Plevný a Sandra Tsoukernik
V Chebu se o Senát střetnou Miroslav Plevný a Sandra Tsoukernik

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Cheb podle propočtů postoupil obhajující senátor Miroslav Plevný...

ANO vyhrálo volby v Karlových Varech. Druhé je Vary+
ANO vyhrálo volby v Karlových Varech. Druhé je Vary+

Komunální volby v Karlových Varech podle dosavadních výsledků sčítání vyhrálo hnutí ANO se ziskem 26,29...

Na Božím Daru letos vybírají voliči zastupitelstvo ze čtyř kandidátek
Na Božím Daru letos vybírají voliči zastupitelstvo ze čtyř kandidátek

Na Božím Daru na Karlovarsku lidé mohou zvolit teprve druhého porevolučního starostu. V čele města stojí...

Anna Zavoralová ze Sokolova oslavila 90. narozeniny, má šestnáct pravnoučat
Anna Zavoralová ze Sokolova oslavila 90. narozeniny, má šestnáct pravnoučat

S milou zprávou přišlo na sociálních sítích město Sokolov. Jedna z obyvatelek, Anna Zavoralová, oslavila...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.