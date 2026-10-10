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Volby v Třebíči vyhrálo Pro Třebíč, má šest mandátů. ANO je druhé

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Komunální volby v Třebíči vyhrálo uskupení Pro Třebíč, získalo šest mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo hnutí ANO s pěti mandáty, minulé volby vyhrálo. Třetí Piráti budou mít čtyři zastupitele.
Volby v Třebíči vyhrálo Pro Třebíč, má šest mandátů. ANO je druhé

Volby v Třebíči vyhrálo Pro Třebíč, má šest mandátů. ANO je druhé

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 20:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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