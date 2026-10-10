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Gauffová: Nejsem zlodějka. Kvůli blikající reklamě čelí rasistickým útokům

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Dennívýzva
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Rozhodčí nechala bod opakovat, Coco Gauffová ho vyhrála a zápas otočila. Za jedno bliknutí reklamního panelu v Pekingu teď americká hvězda platí stovkami urážlivých zpráv, často s rasistickým podtextem.
Gauffová: Nejsem zlodějka. Kvůli blikající reklamě čelí rasistickým útokům

Gauffová: Nejsem zlodějka. Kvůli blikající reklamě čelí rasistickým útokům

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 21:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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