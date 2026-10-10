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Leclerc odhalil „zvláštní“ problém Ferrari po ztrátě pole position

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Charles Leclerc prozradil, že jeho Ferrari mělo během kvalifikace na Velkou cenu Singapuru „zvláštní“ problém s brzdami. Monačan tak jen těsně přišel o pole position, kterou získal Max Verstappen.
Leclerc odhalil „zvláštní“ problém Ferrari po ztrátě pole position

Leclerc odhalil „zvláštní“ problém Ferrari po ztrátě pole position

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 21:19

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