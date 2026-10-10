Leclerc odhalil „zvláštní“ problém Ferrari po ztrátě pole positionPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Leclerc odhalil „zvláštní“ problém Ferrari po ztrátě pole position
Článek byl publikován 10.10.2026 21:19
Šéf McLarenu Andrea Stella ztratil po kolizi Landa Norrise a Oscara Piastriho v závěru singapurského...
Andrea Kimi Antonelli je po kvalifikaci mnohem spokojenější s chováním vylepšeného Mercedesu než včera....
Ačkoli oba McLareny v určitých okamžicích dnešní kvalifikace působily dojmem, že by mohly vyzvat Lewise...
Isack Hadjar měl po sprintu technické problémy i v úvodních minutách singapurské kvalifikace. Po zastavení...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →