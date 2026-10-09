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Dlouhý nos z Postoloprt na státní zástupce: kostra nás nezajímá, lijeme beton

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Dennívýzva
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POZNÁMKA. Když HlídacíPes.org ve čtvrtek publikoval komentář „Mlčení jako součást paměti a proč by Adam a Eva nepřežili v Postoloprtech“ týkající se zjištění o současném i poválečném dění v Postoloprtech, v dotčeném městě se začaly dít věci. Zatímco běžně je kterýkoli mediální text, který se nějak týká města Postoloprty, v podstatě automaticky „překlopen“ městským facebookovým
profimedia-0071602709

profimedia-0071602709

Zdroj: Postoloprty, červen 2010, odhalení pomníku zavražděných Němců v roce 1945. Vlevo tehdejší starosta Miroslav Hilák a pamětník Peter Klepsch Foto: Martin Adamec / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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