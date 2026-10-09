Dlouhý nos z Postoloprt na státní zástupce: kostra nás nezajímá, lijeme beton

POZNÁMKA. Když HlídacíPes.org ve čtvrtek publikoval komentář „Mlčení jako součást paměti a proč by Adam a Eva nepřežili v Postoloprtech“ týkající se zjištění o současném i poválečném dění v Postoloprtech, v dotčeném městě se začaly dít věci.
Zatímco běžně je kterýkoli mediální text, který se nějak týká města Postoloprty, v podstatě automaticky „překlopen“ městským facebookovým účtem pro potřeby jeho zhruba osmi tisíc uživatelů, zde se to nestalo.
Ne z nezájmu, nevědomosti, či přehlédnutí. Podle informací redakce šlo o vědomé rozhodnutí administrátorů doprovozené absurdním tvrzením, že jde o text „extremistický“ a publikován proto nebude.
Provedení řádného archeologického výzkumu plochy požadované státním zastupitelstvím tak byla znemožněna.
Přístup je to extrémní spíše od vedení Postoloprt a vlivných lidí kolem něj. Připomeňme, že HlídacíPes.org zveřejnil fakta – informaci o nálezu kosterních pozůstatků na staveništi v místě bývalých jezdeckých kasáren. [souvisejici]
Právě tam v červnu 1945 zde vojáci 1. divize československé armády a Obranného zpravodajství na příkaz nejvyšších míst „čistili rajón“. Zavraždili přitom nejméně stovky německých civilistů ze Žatce a okolí.
V reakci na nález kosterních zbytků, kdy se z místa stává místo činu, státní zastupitelství nařídilo provést řádný archeologický průzkum lokality. Avšak ve čtvrtek od rána začaly na staveniště najíždět velké mixy s betonem, a plocha kolem nálezu, zakrytého modrou plachtou, byla urychleně zabetonována.
Nikoli náhodu zde má své finanční a byznysové zájmy lokálně vlivná podnikatelská skupina personálně propojená se členy městské rady.
Provedení řádného archeologického výzkumu plochy požadované státním zastupitelstvím tak byla znemožněna.
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Podobný přístup ve městě není novinkou. Když v minulosti skupina občanů navrhla vyhlásit několik lokalit ve městě, právě ty, kde v roce 1945 docházelo k masovým popravám (což je potvrzeno nálezem hromadných hrobů) za kulturní památku, přednost dostalo jiné řešení: aby se tato lokalita místo toho zastavěla.
Nikoli náhodu zde má své finanční a byznysové zájmy lokálně vlivná podnikatelská skupina personálně propojená se členy městské rady. O dalším vývoji budeme naše čtenáře informovat.