Emily Deschanel ze Sběratelů kostí slaví 50 let. Kůstka byla podivínka, její představitelka je pravý opak

Emily Deschanel v seriálu Sběratelé kostí, FOTO: 20th Century Fox / Isabella Vosmikova / distr. FTV prima Emily Deschanel v seriálu Sběratelé kostí, FOTO: 20th Century Fox / Isabella Vosmikova / distr. FTV prima Emily Deschanel v seriálu Sběratelé kostí, FOTO: 20th Century Fox / Isabella Vosmikova / distr. FTV prima Emily Deschanel v seriálu Sběratelé kostí, FOTO: 20th Century Fox / Isabella Vosmikova / distr. FTV prima Emily Deschanel v seriálu Sběratelé kostí, FOTO: 20th Century Fox / Isabella Vosmikova / distr. FTV prima Emily Deschanel v seriálu Sběratelé kostí, FOTO: 20th Century Fox / Isabella Vosmikova / distr. FTV prima Emily Deschanel v seriálu Sběratelé kostí, FOTO: 20th Century Fox / Isabella Vosmikova / distr. FTV prima
Americká herečka Emily Deschanel oslaví v neděli 11. října padesáté narozeniny. Po celém světě ji proslavila role forenzní antropoložky Temperance Brennanové v kriminálním seriálu Sběratelé kostí. K této životní příležitosti jí pomohl herecký kolega David Boreanaz. V osobním životě se herečka od své televizní postavy výrazně liší. Roli jí zajistila odvaha na castingu
Kriminální seriál Sběratelé kostí se vysílala v letech 2005 až 2017. Emily Deschanel v něm ztvárnila vědkyni, která řeší vraždy pomocí analýzy kosterních pozůstatků. Na casting přišla jako herečka s několika menšími filmovými rolemi. Její budoucí kolega David Boreanaz už tehdy platil za hvězdu díky úspěchu v upířích seriálech Buffy a Angel.
Tvůrci tehdy hledali ženu, se kterou bude mít před kamerou největší chemii. Roli Kůstky nakonec získala právě Emily Deschanel, protože z něj jako jedna z mála neměla trému. Dodnes zůstali velmi dobrými přáteli.
Během natáčení se musela své postavě vizuálně přizpůsobit. V soukromí dává přednost džínám, tričku a vlasům staženým do culíku. Kvůli seriálu jí maskéři vlasy pravidelně natáčeli a barvili, aby před kamerou působila výrazněji. Kůstka se vyznačovala upjatým chováním a rysy spojovanými s Aspergerovým syndromem. Její představitelka se podle svého okolí naopak velmi ráda směje a vyhledává lidskou společnost. Slabost má také pro čokoládu.
Ochrana zvířat a život mimo Hollywood
Herečka pochází z umělecké rodiny, matka Mary Jo a mladší sestra Zooey se rovněž živily herectvím. V dětství rodina často cestovala. Emily tak vyrůstala v Itálii, Francii, Anglii nebo v Jižní Africe. Původně snila o dráze architektky, nakonec ale vystudovala divadelní herectví na Bostonské univerzitě.
Ve svém volném čase se věnuje podpoře ekologických projektů a organizací. Stala se vegankou a nosí oblečení výhradně z přírodních materiálů. V roce 2014 zasedla v představenstvu organizace Farm Sanctuary, která chrání hospodářská zvířata. Spolupracuje také se sdružením PETA a organizací Sea Shepherd Conservation Society. V září 2010 se vdala za spisovatele a herce Davida Hornsbyho. Na svatbu v Los Angeles tehdy pozvali pouze nejbližší rodinu a přátele. Vychovávají dva syny. Očekávání obou potomků tvůrci zakomponovali přímo do děje Sběratelů kostí.
Společné setkání po letech
Po skončení Sběratelů kostí se herečka objevila v několika dalších projektech. Předloni si zahrála ve vědeckofantastické romanci ReEntry a letos natáčela snímek Monkey Bread. Loni se s Davidem Boreanazem po letech potkala na společné akci.
Na fotografii fanoušci viděli, jak se oba od dob natáčení změnili. Boreanaz po odchodu ze Sběratelů kostí účinkoval jako velitel ve válečném seriálu Tým SEAL, jehož vysílání skončilo předloni. Pro české diváky případy forenzní antropoložky a agenta FBI nekončí, protože seriál Sběratelé kostí aktuálně vysílá stanice Prima Krimi.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima, peta, movieweb).