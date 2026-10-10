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Emily Deschanel ze Sběratelů kostí slaví 50 let. Kůstka byla podivínka, její představitelka je pravý opak

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Americká herečka Emily Deschanel slaví padesáté narozeniny. Po světě ji proslavila role ve Sběratelích kostí, od které se v osobním životě velmi liší.
Emily Deschanel v seriálu Sběratelé kostí

Emily Deschanel v seriálu Sběratelé kostí

Zdroj: FOTO:20th Century Fox / Isabella Vosmikova / distr. FTV prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 21:13

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