KOMENTÁŘ. Investování je někdy volbou mezi tím, zda dobře jíst, nebo dobře spát. Kdo chce vydělat opravdu zajímavé peníze, musí počítat s rizikem. A někdy také s pořádně nepříjemným pohledem na vlastní portfolio.
Minulý týden mi to znovu připomněl. Akcie NVIDIA, CSG i Allwyn zažily výrazné cenové pohyby. Tři společnosti, tři různé příběhy, ale jedno společné: vysoká volatilita.
Na akciích se dá dlouhodobě velmi dobře vydělat a měly by tvořit základ portfolia. Krátkodobě na nich ale můžete také prodělat kalhoty. Je to horská dráha. A právě proto nechci mít celý svůj majetek v akciích.
Vedle nich vlastním stavební pozemky. Jejich ceny se nemění každou minutu, nechodí mi ráno upozornění na propad o deset procent. Dlouhodobý růst ceny pozemků mi přináší něco, co je pro investora možná stejně důležité jako samotný výnos: klid.
NVIDIA: Věřím AI, ne každodennímu růstu akcií
Do akcií NVIDIA dlouhodobě a průběžně investuji. Věřím v dlouhodobý potenciál umělé inteligence a infrastruktury, která ji bude pohánět. Aktuální vývoj je ale pořádná zkouška nervů. Z říjnového maxima kolem 239 dolarů se jejich cena v pondělí 16. listopadu propadla na 156,14 dolaru. To představuje pokles o více než třetinu.
[caption id="attachment_152054" align="aligncenter" width="591"] Vývoj hodnoty akcií společnosti Nvidia. Screenshot: autor[/caption]
Jedním z hlavních důvodů nervozity investorů bylo překvapivé odstoupení dlouholetého šéfa společnosti Jensena Huanga. NVIDIA 12. listopadu oznámila, že dočasnou generální ředitelkou se stane dosavadní finanční ředitelka Colette Kressová.
Trh současně řeší, zda se obrovské investice Microsoftu, Amazonu a Googlu do datových center dokážou v budoucnu dostatečně zhodnotit. Otázky vyvolává také financování některých společností v ekosystému umělé inteligence, které následně nakupují technologie NVIDIA.
Pro mě je ale důležité rozlišovat mezi poklesem ceny akcie a skutečným zhoršením podnikání firmy. Právě proto investuji průběžně a dlouhodobě, nikoliv podle momentální nálady trhu.
CSG: Když se z drahé akcie stane zajímavá příležitost
Se zájmem sleduji také akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group Michala Strnada. Od vstupu na burzu v lednu 2026 zažily dramatický vývoj. Při úpisu byla cena stanovena na 608 korun, krátce po zahájení obchodování se vyšplhala až na 816 korun. Ve čtvrtek 12. listopadu se ale na pražské burze obchodovaly za 245,60 koruny.
Za propadem stojí především slabší výsledky za třetí čtvrtletí a snížení očekávané celoroční provozní marže z původních 24 až 25 procent na přibližně 21 procent. Investory znepokojil také rostoucí čistý dluh, který na konci září dosáhl 4,32 miliardy eur.
Já jsem akcie CSG nakupoval v červenci za cenu kolem 315 korun. Přišly mi podhodnocené. Zhruba za měsíc jsem je prodával za 450 korun. Dnes, při ceně kolem 250 korun, se na ně dívám znovu se zájmem.
To ovšem neznamená, že je automaticky koupím. Pokles ceny sám o sobě není investiční argument. Chci rozumět tomu, proč akcie zlevnila, jak se mění hospodaření firmy a jaké riziko podstupuji.
Allwyn: Pokles o polovinu není automaticky sleva
Loterijní byznys a sázky jsou odvětví, kterému se daří i v krizi. Atraktivní jsou pro mě akcie Allwyn, skupiny spojené s Karlem Komárkem.
Po spojení s řeckou společností OPAP procházejí výrazným cenovým poklesem. Dne 13. listopadu uzavřely na athénské burze na ceně 9,65 eura, což představuje přibližně polovinu jejich ročního maxima 19,10 eura. Jen za posledních pět obchodních dní ztratily přibližně 14,6 procenta.
Za poklesem stojí především obavy z vysokého zadlužení po spojení s OPAP, složitější struktury skupiny a nejistoty ohledně budoucí ziskovosti.
Negativně působí také problémy na některých trzích. Například v Brazílii vstoupilo v září v platnost dočasné opatření zakazující online sportovní sázení a internetové hazardní hry. Allwyn má prostřednictvím svého podílu ve společnosti Kaizen Gaming expozici vůči tamnímu trhu.
Allwyn přitom zůstává významným mezinárodním provozovatelem loterií a her a pokračuje v expanzi, mimo jiné na americkém trhu. Ani tady ale neplatí, že akcie, která ztratila polovinu hodnoty, musí být levná. Rozhodující je, kolik firma skutečně vydělá, jaký má dluh a jakou cenu za její budoucí zisky investor platí.
Proto mám v portfoliu stavební pozemky
Když se mě někdo zeptá, kam dnes investovat peníze, moje odpověď je poměrně jednoduchá: do stavebních pozemků. Věřím jejich budoucí hodnotě. Česko potřebuje stavět, lidé potřebují bydlet a dobře umístěný stavební pozemek není neomezený zdroj.
Podle aktuálních dat ČSOB Indexu bydlení zdražily stavební pozemky meziročně o 10,5 procenta. Jen za třetí čtvrtletí letošního roku vzrostly jejich ceny o dalších 2,6 procenta. Index dosáhl hodnoty 362,2 bodu, přičemž základní hodnota v prvním čtvrtletí 2010 byla 100 bodů.
Za šestnáct let tak ceny podle tohoto indexu vzrostly přibližně o 262 procent. Nabídka pozemků navíc ve třetím čtvrtletí klesla o pět procent. Poptávka zůstává silná, zejména po menších parcelách v okolí velkých měst.
Pro mě to není překvapení. Dlouhodobě tvrdím, že jednou z nejzajímavějších investic v Česku je dobře vybraný stavební pozemek. Při jeho nákupu mě nezajímá jen dnešní cena za metr čtvereční. Sleduji demografii, pracovní příležitosti, dopravní infrastrukturu, školy a územní plán. Zajímá mě, zda se v daném místě bude za deset nebo patnáct let dobře žít. Nechci kupovat levnou půdu někde na konci světa. Chci kupovat pozemky v místech, která mají předpoklady pro další rozvoj.
Akcie mi dávají možnost podílet se na růstu světových firem. Pozemky mi dávají možnost vlastnit něco, co má v konkrétním místě skutečný a dlouhodobý význam. Cena akcií se mění každou chvíli a přitahuje mou pozornost. Cena pozemků roste dlouhodobě a dává mi klid.
Investování není sprint, kdo vydělá nejvíc za jeden týden. Je to maraton. Jaký majetek chci vlastnit za deset nebo dvacet let a kolik nervů jsem ochoten při jeho budování obětovat.