Nový člen Rady Českého rozhlasu Jakub Jíra o sobě mluví jako o „podnikateli v zábavním průmyslu“. Bližší pohled však ukazuje, že se jeho obchodní aktivity pohybují na hraně podnikání v médiích – což zákon rozhlasovým i televizním radním zakazuje. Jíra má podíl ve společnosti přenášející na internetu MMA zápasy. Rada pro rozhlasové a televizní avizuje, že obsah této platformy podrobněji prověří.
Jakuba Jíru zvolila Poslanecká sněmovna do Rady ČRo 20. října. Jen o pár dní později pořádala jeho platforma G MMA takzvaný galavečer – zápasový program, jehož online sledování si mohli zájemci zaplatit jednorázovým poplatkem (takzvaným PPV – pay-per-view).
K jeho zakoupení lákal diváky sám Jíra: „Užijete si několik hodin zábavy, spoustu programu, nejen těch zápasů, ale budeme tam mít i studia, rozhovory.“
RRTV v roce 2024 udělila provozovateli Clash of the Stars pokutu 50 tisíc korun za to, že podle ní vysíláním „galavečera“ provozoval nelegální televizní vysílání. Dnes rada nevylučuje, že stejným způsobem prověří i přenosy realizované přes platformy, kde má Jakub Jíra obchodní podíl.
Za platformou G MMA stojí společnost G Entertainment Czech s.r.o. Jejím desetiprocentním vlastníkem je právě Jakub Jíra. Samotné přenosy MMA zápasů a nákup PPV probíhají na videoplatformě GECKO TV.
Zákon o Českém rozhlase přitom konstatuje, že člen Rady ČRo se „nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků“.
Je to stalking, přátelé?
Otázkou tedy je, jestli výše popsané aranžmá včetně Jírova desetiprocentního podílu splňuje parametry takového podnikání v oblasti médií.
Sám Jíra se o tom bavit nechce. Když před několika týdny na etické kontroverze Jírova MMA byznysu upozornil server Page Not Found (včetně propojení na tuzemský hazard nebo marketingové využívání tváří jako Jiří Kajínek, Miroslav Sládek či Jiří Ovčáček), novopečený radní ČRo na otázky novinářů neodpověděl.
Když Jíru v listopadu zastihl na ulici reportér HlídacíPes.org a ptal se na stejné téma, radní ČRo místo odpovědi zamířil rychlým krokem pryč a novináře si začal natáčet na mobilní telefon (viz video níže). „Je to stalking, přátelé?“ hecoval do kamery fanoušky.
https://youtube.com/shorts/iJ-hhM42vEg
To, zda Jakub Jíra podniká nebo nepodniká v médiích, může nasvítit Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Ta už se v minulých letech zabývala podobnou platformou Clash of the Stars provozující a přenášející zápasy influencerů či celebrit. V té Jakub Jíra působil do loňska, než odešel do zmíněné G MMA.
RRTV v roce 2024 udělila provozovateli Clash of the Stars pokutu 50 tisíc korun za to, že podle ní vysíláním „galavečera“ provozoval nelegální televizní vysílání. Společnost se bránila u soudu, ten dal ale za pravdu vysílacímu regulátorovi.
Všechny znaky televizního vysílání
Ačkoli právní zástupce RRTV po vynesení rozsudku zdůrazňoval, že jde o výsledek jedné konkrétní kauzy a ne o stanovení obecných pravidel pro podobné případy, rozsudek nabízí zajímavou argumentaci i pro případné prověřování Jírovy současné platformy G MMA:
„Šlo nepochybně o simultánní lineární způsob sledování přenosu, neboť uživatel do obsahu pořadu nemohl nijak zasáhnout. Tento přenos se uskutečnil prostřednictvím sítě elektronických komunikací – internetu, splňuje definiční znaky pořadu a svým obsahem je srovnatelný s obdobnými televizními pořady – zejména se zábavnými a sportovními přenosy,“ shrnul soud, proč jím posuzovaný přenos galavečera MMA z roku 2024 splnil všechny znaky televizního vysílání.
[souvisejici]
Dnes vysílací rada nevylučuje, že stejným způsobem prověří i přenosy realizované přes platformy, kde má Jakub Jíra obchodní podíl.
„V rámci činnosti dané společnosti G ENTERTAINMENT CZECH s.r.o. došlo zatím k uspořádání jednoho galavečera, který proběhl dne 31. října 2026,“ konstatuje RRTV.
Rada na dotaz HlídacíPes.org dodala, že se Jírovou platformou zatím nezabývala a „bude provádět analýzu až následně na základě pořízeného záznamu daného galavečera a dalších zjištěných skutečností, přičemž součástí této analýzy bude i posouzení charakteru provozované služby“.
„Neodvolatelní“ radní
Případnou neslučitelnost obchodních aktivit Jakuba Jíry s členstvím v rozhlasové radě podle zákona by pak posuzovali poslanci, kteří 29letého influencera a promotéra MMA zápasů do funkce nedávno zvolili a mají také právo ho odvolat.
To je však v praxi jen výjimečný krok. V roce 2021 sněmovna odvolala Hanu Lipovskou z Rady ČT kvůli její kandidatuře ve volbách a zjevnému porušení zákona. Následující parlamentní většina za vlády Petra Fialy se však nedokázala shodnout na odvolání žádného z kontroverzních radních, jejichž jména se v této souvislosti skloňovala – Luboše Xavera Veselého a Pavla Matochy. Veselý byl letos do Rady ČT zvolen podruhé.
Jakub Jíra před svou kandidaturou do rozhlasové rady zkoušel letos na jaře neúspěšně kandidovat do té televizní. Dříve natáčel podcast s šéfem hnutí SPD Tomio Okamurou. Do rozhlasové rady ho nominoval spolek Šance na návrat, který má k vládním stranám – kromě SPD i k hnutí ANO – dlouhodobě blízko.