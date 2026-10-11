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Jaké důchody dostávají čeští herci a zpěváci? Neuvěříte vlastním očím

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Desítky let na televizních obrazovkách, stovky rolí nebo vyprodané koncertní sály. Člověk by čekal, že taková kariéra zajistí umělcům pohádkové stáří. Jenže skutečnost bývá mnohem skromnější. Někteří známí čeští herci přiznali důchod kolem 16 tisíc korun, jiní začínali dokonce na částkách blížících se šesti tisícům. A ani u Karla Gotta se legenda o stotisícové penzi nepotvrdila.
Jaké důchody dostávají čeští herci a zpěváci? Neuvěříte vlastním očím

Jaké důchody dostávají čeští herci a zpěváci? Neuvěříte vlastním očím

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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