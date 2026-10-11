Jaké důchody dostávají čeští herci a zpěváci? Neuvěříte vlastním očím

Když diváci sledují známé herce v seriálech nebo zpěváky na koncertech, snadno získají dojem, že se tito lidé nemusí o peníze starat. Za úspěšnými rolemi a slavnými písněmi však stojí kariéry, které často fungovaly úplně jinak než běžné zaměstnání.
Rozhodující totiž není počet filmů, ve kterých člověk hrál, ani to, kolikrát zazněl jeho hit v rádiu. Státní starobní důchod se počítá podle příjmů, ze kterých se odvádělo důchodové pojištění, a podle získané doby pojištění. Vysoké honoráře proto samy o sobě nezaručují vysokou penzi.
Pro srovnání: průměrný starobní důchod v Česku dosahoval v červnu 2026 podle údajů ČSSZ 21 892 korun měsíčně. Jak jsou na tom známé tváře českého filmu a divadla?
Jan Kuželka: Ani stovky rolí nezaručily vysokou penzi
Herec Jan Kuželka se objevil v řadě českých i zahraničních filmů. Diváci ho mohou znát například ze snímků Vrchní, prchni!, Amadeus nebo Příběh rytíře. Přesto jeho důchod nebyl nijak závratný.
V září 2024 uvedl, že mu byl původně vyměřen důchod 17 400 korun. Po valorizaci tehdy dostával 18 650 korun měsíčně. Ani taková částka podle něj nestačila na pokrytí všech životních nákladů, a proto dál pracoval, natáčel a jezdil na besedy.
Velkou výhodou pro něj bylo vlastní bydlení. Nemusel totiž ze svého důchodu platit tržní nájem, který by rozpočet seniora výrazně zatížil.
Jeho případ dobře ukazuje rozdíl mezi popularitou a finančním zajištěním. Divák si pamatuje tvář z mnoha filmů, ale důchodový systém počítá něco jiného než počet rolí.
Jaroslava Obermaierová: Důchod pod průměrem
Jaroslava Obermaierová patří k herečkám, které jsou na obrazovkách už několik desetiletí. Diváci ji znají například jako Vilmu Nyklovou ze seriálu Ulice. Přesto ani její dlouhá kariéra neznamenala automaticky vysokou penzi.
V listopadu 2024 uvedla, že po valorizacích dostává necelých 16 tisíc korun měsíčně. Při odchodu do důchodu přitom její penze podle zveřejněných informací činila přibližně deset tisíc korun.
Herečka také mluvila o tom, že v minulosti několik let neplatila sociální pojištění. Tehdejší pravidla některým umělcům umožňovala takový postup, jeho důsledky se však mohly projevit právě při výpočtu důchodu.
Obermaierová proto zůstala pracovně aktivní. Její výpověď připomíná, že dlouhá profesní dráha ještě nemusí znamenat desítky let vysokých odvodů.
Uvedená částka pochází z roku 2024 a nelze ji bez novějšího vyjádření považovat za její současný důchod.
Roman Skamene: Šestnáct tisíc a život na chalupě
Roman Skamene, známý mimo jiné z filmů Bony a klid nebo Tankový prapor, v dubnu 2024 uvedl, že pobírá důchod ve výši 16 tisíc korun měsíčně. Jeho manželka měla podle jeho slov penzi o něco nižší.
Přesto svou finanční situaci nepopisoval jako katastrofu. Manželé se přestěhovali z Prahy na chalupu na Berounsku a jejich životní náklady jsou jiné než u lidí, kteří musejí platit drahý nájem ve velkém městě.
Skamene také dál občas přijímá herecké nabídky. Nemusí už ale podle svých tehdejších slov přijmout úplně každou roli.
Jeho případ ukazuje, jak velký rozdíl může v důchodu znamenat vlastní bydlení. Částka, která by v Praze sotva pokryla základní výdaje, může být při skromnějším způsobu života snesitelnější.
Pavel Zedníček: Začínal na 10 140 korunách
Pavel Zedníček patří k oblíbeným českým hercům a televizním moderátorům. Když mu byl přiznán starobní důchod, činil podle jeho dřívějšího vyjádření 10 140 korun měsíčně.
Taková částka dnes působí směšně, je ale nutné vzít v úvahu, že jde o původní výměru z doby před řadou valorizací. Herec svou aktuální penzi veřejně přesně neuvedl, a proto nelze starou částku považovat za výši, kterou dostává nyní.
Zedníček dál hraje v divadle, vystupuje v zájezdových představeních a natáčí. Práce pro něj není jen zdrojem příjmů, ale také součástí života, které se nechce vzdát.
Jeho zkušenost zároveň ukazuje, že ani dlouholetá herecká kariéra sama o sobě nezaručuje vysoký státní důchod.
Ivan Vyskočil začínal přibližně na šesti tisících
Ještě nižší částku zmiňoval herec Ivan Vyskočil. V roce 2023 uvedl, že jeho původní důchod činil přibližně 6 012 korun. Postupnými valorizacemi se tehdy zvýšil zhruba na 12 tisíc korun měsíčně.
Vyskočil otevřeně mluvil také o tom, že na začátku devadesátých let využil možnosti neplatit sociální pojištění. Zpětně připouštěl, že právě taková rozhodnutí se mohou později projevit na výši penze.
Ani v jeho případě však nejde o současnou částku. Důchody se od té doby zvyšovaly a v roce 2026 navíc začala platit nová pravidla minimální výše starobních důchodů.
Přesto je jeho příběh výmluvný. Výše budoucí penze se může rozhodovat dávno předtím, než člověk začne přemýšlet o odchodu do důchodu.
Karel Gott a legenda o důchodu 100 tisíc korun
Také kolem penze Karla Gotta vznikaly různé dohady. Vzhledem k jeho mimořádné popularitě, zahraničním koncertům a dlouhé kariéře se tradovalo, že od státu dostával až 100 tisíc korun měsíčně.
Takovou částku ale sám odmítal. Když získal nárok na starobní důchod v roce 2004, hovořil podle zveřejněných informací přibližně o 20 tisících korunách.
Pozdější články odhadují, že se jeho penze díky valorizacím do konce života zvýšila přibližně na 34 až 35 tisíc korun. Tuto pozdější sumu je ovšem třeba chápat jako mediální odhad, nikoli jako oficiálně doloženou aktuální výměru.
Gott měl navíc zcela jiné příjmy než většina důchodců. Během kariéry vydělával na koncertech, nahrávkách a dalších aktivitách. Státní důchod proto představoval jen malou část jeho celkového finančního zázemí.
Jeho příběh ukazuje, proč není správné zaměňovat příjmy ze slavné kariéry s částkou, kterou člověku vyplácí stát.
Proč slavné jméno nezaručuje vysoký důchod
U umělců mohou příjmy v jednotlivých letech výrazně kolísat. Někdy získají dobře placenou roli nebo mají úspěšné koncertní období, jindy práce ubývá. Důležité je také to, zda se z jejich příjmů odvádělo sociální pojištění a jak dlouho byli pojištěni.
Veřejně známé částky navíc často pocházejí z rozhovorů starých několik let. Proto je potřeba rozlišovat mezi původně vyměřeným důchodem, částkou po tehdejší valorizaci a skutečnou penzí v současnosti.
A ještě jedna věc: státní důchod není totéž co celkový příjem seniora. Někteří herci dál natáčejí, hrají v divadle, dabují nebo vystupují na besedách. Jiní mají úspory, vlastní nemovitosti nebo další zdroje příjmů.
Sláva tedy může přinést nové pracovní nabídky i ve vyšším věku, ale sama o sobě výši penze nezvýší. O tom, jak pohodlně člověk prožije stáří, často rozhodují mnohem méně nápadné věci: zaplacené pojištění, vlastní bydlení a finanční rezerva.
Zdroje článku: csu.gov.cz, medium.seznam.cz, karaoketexty.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová