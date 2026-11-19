Záhadné kroky v zamčené místnosti
Nejznámější historka je spojena s rokem 1992, kdy se zámek Lemberk po dlouhé rekonstrukci znovu otevřel veřejnosti. Průvodkyně tehdy zaslechla kroky ze zamčené místnosti a přivolala policii. Policisté přijeli se služebními psy, kteří jim měli pomoci rozsáhlé prostory prohledat
Podle tradovaného vyprávění se však psi v areálu začali chovat nezvykle. Do některých místností vůbec nechtěli vstoupit a jejich chování údajně působilo, jako by se něčeho báli. Ani jejich psovodi je prý nedokázali přesvědčit, aby se vydali dovnitř.
Přesný průběh události se ovšem nepodařilo nezávisle doložit a příběh se na internetu objevuje v trochu pozměněných verzích.
V prázdné kapli prý hrají varhany
Další podivné zážitky vyprávěla někdejší kastelánka Jana Talafantová. Ta podle publikovaných svědectví zpočátku na žádné nadpřirozené síly nevěřila. Postupně však prý na zámku zažila několik situací, pro které nenašla vysvětlení.
Jednou z nich byly zvuky kroků, které se ozývaly z chodby vedoucí ke kapli Seslání Ducha svatého. Nešlo prý o obyčejné zašustění nebo vrznutí staré podlahy.
Kroky zněly těžce a postupně se přibližovaly ke dveřím. Kastelánka se proto rozhodla zjistit, kdo se v noci po zámku pohybuje.
Jednou čekala s baterkou za dveřmi a naslouchala. Když se kroky přiblížily a někdo dokonce stiskl kliku, prudce otevřela. Za dveřmi ale nikdo nebyl.
Zvláštní zvuky se údajně ozývaly také
ze zámecké kaple. Návštěvníci i zaměstnanci měli opakovaně slyšet varhanní tóny, přestože se v místnosti nikdo nenacházel. Podle vyprávění se zvuk objevoval ve dne i v noci. Nádvoří zámku Lemberk | Zdroj: Depositphotos.com Dětský pláč a rozházené předměty v Bajkovém sále
Pozornost milovníků záhad přitahuje také
Bajkový sál. Ten je přitom jednou z nejkrásnějších místností zámku. Jeho hlavní ozdobou je renesanční kazetový strop s malovanými výjevy zvířecích bajek, který vznikl kolem roku 1610 za pánů z Donína.
Právě zde se měly odehrávat další nevysvětlitelné události. Podle svědectví se po uzamčení sálu občas nacházely
posunuté předměty, rozházené květiny nebo jinak přemístěné vybavení. Z místnosti se měl navíc ozývat dětský pláč, ačkoli v ní nikdo nebyl.
Ani tyto příběhy nemají podobu nezávisle ověřených záznamů. Patří především k místním vyprávěním, která se kolem zámku postupně nahromadila.
Na Lemberku zemřelo přes tisíc vojáků
Tajemná atmosféra zámku má historické pozadí. Během sedmileté války, konkrétně v roce 1758, zde byl zřízen polní lazaret pro vojáky zraněné v bitvě u Hochkirku. Zranění muži potřebovali ošetření, jenže podmínky byly velmi špatné. Chyběly léky i zásoby a péče tehdejší medicíny měla své značné limity.
Podle historických údajů zveřejněných Národním památkovým ústavem zde zemřelo více než tisíc mužů. Jejich ostatky byly pohřbeny
v lese nedaleko zámku, kde jejich památku připomíná dřevěný kříž.
Právě s někdejším lazaretem bývají někdy spojovány i pověsti o
neklidných duších zemřelých vojáků. Jde samozřejmě opět o pověsti. Zámek s historií sahající do 13. století
Lemberk patří k nejstarším šlechtickým sídlům v severních Čechách. Jeho předchůdcem byl hrad Löwenberg, který ve 40. letech 13. století založil
Havel z rodu Markvarticů. Jeho manželkou byla svatá Zdislava, známá svou péčí o nemocné a chudé.
V 16. století prošel hrad renesanční přestavbou a v letech 1660 až 1680 získal za vlády rodu Bredů svou dnešní raně barokní podobu. Později patřil Gallasům a Clam-Gallasům. Od roku 1945 je majetkem státu.
Dnes je Lemberk přístupný veřejnosti a návštěvníci si mohou prohlédnout také kapli i slavný Bajkový sál. Psi ale do interiérů ani zámecké zahrady vstupovat nesmějí. Na nádvoří mohou pouze na vodítku.
Zda se na Lemberku skutečně děje něco nevysvětlitelného, zůstává otevřenou otázkou. Jisté je, že jeho historie nabízí dostatek skutečně ponurých kapitol i bez duchů.
Zdroje článku:
zamek-lemberk.cz, medium.seznam.cz, objevim.cz, ahaonline.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Barbora Jelínková