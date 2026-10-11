Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Babičky nechávaly kopřivy 24 hodin ve kbelíku a měly zahradu bez jediné mšice. Recept má jen dvě ingredience

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dost možná to nevíte, ale docela obyčejné kopřivy posilují zdraví vaší zahrady i vaše vlastní. Stačí je jen šikovně využít.
Česnek - postřik na jahody

Česnek - postřik na jahody

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 20:32

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Vědro kopřiv, měsíc čekání a záhony hnojíte celou sezónu zdarma. Ale jedna chyba v ředění spálí kořeny na uhel
Vědro kopřiv, měsíc čekání a záhony hnojíte celou sezónu zdarma. Ale jedna chyba v ředění spálí kořeny na uhel
Zelená rajčata zčervenají za pár dní, stačí je zavřít do lahve s jablkem. Chuť ale překvapí i zkušené zahrádkáře
Zelená rajčata zčervenají za pár dní, stačí je zavřít do lahve s jablkem. Chuť ale překvapí i zkušené zahrádkáře

Zralé jablko v třílitrové či pětilitrové lahvi přiměje zelená rajčata zrudnout zhruba do dvou týdnů. Barva...

Zákon zakazuje pálit bioodpad na zahradě, ale tři výjimky existují. Žádná z nich se ale běžného zahrádkáře netýká
Zákon zakazuje pálit bioodpad na zahradě, ale tři výjimky existují. Žádná z nich se ale běžného zahrádkáře netýká

Od března 2025 nesmí majitelé zahrad pálit listí, trávu ani čerstvé větve. Pokuta může dosáhnout 50 000 Kč...

Češi sází túje a bobkovišně, přitom existuje keř, který je stálezelený a zčervená pokaždé, když ho zastřihnete
Češi sází túje a bobkovišně, přitom existuje keř, který je stálezelený a zčervená pokaždé, když ho zastřihnete

Blýskavka Fraserova ‚Red Robin‘ drží listy po celý rok, ale každé jaro vyrazí rubínovými výhony. Podzim...

Zmrazila citron se solí do kostky a hodila ji do ucpaného dřezu. Za minutu tekla voda jako první den po instalaci
Zmrazila citron se solí do kostky a hodila ji do ucpaného dřezu. Za minutu tekla voda jako první den po instalaci

Zapomeňte na drsné chemikálie a přivítejte přirozenější a překvapivě účinnou metodu: kostky ledu s citronem.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.