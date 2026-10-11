Unesl 66 tanků, ale metro ho zaskočilo: Do Nuselského mostu museli přidat 822 tun oceli

Když se v 60. letech začal stavět Nuselský most, měl v podzemním tubusu vozit běžné tramvaje. Změna plánu na klasické metro a nákup těžkých sovětských souprav Ečs si však vynutily nečekaný zásah: dovnitř konstrukce museli stavbaři dodatečně namontovat roznášecí ocelový rošt o váze 822 tun. Skrytá úprava ochránila most před poškozením, i když za celou změnou nestála jen sovětská technika, ale zásadní obrat v dopravní koncepci Prahy.
Pro statisíce Pražanů i návštěvníků metropole je Nuselský most naprosto samozřejmou součástí města. Každý den po jeho horní mostovce projedou desítky tisíc automobilů a v uzavřeném betonovém tubusu pod vozovkou přepraví soupravy metra stovky tisíc cestujících mezi Pankrácí a Karlovem. Málokdo z cestujících uvnitř vagonu si však uvědomuje, že souprava neprojíždí přímo po betonovém dně mostu. Koleje metra jsou uloženy na obří ocelové konstrukci, která funguje jako samostatný most uvnitř mostu.
Kolem tohoto ocelového kolosu o hmotnosti 822 tun vznikla v průběhu desetiletí řada lidových vyprávění. Často se opakuje zjednodušený příběh, že komunističtí projektanti most špatně spočítali a těžké sovětské vagony stavbu málem zničily, takže se musela na poslední chvíli narychlo vyztužovat. Skutečnost je však technicky i historicky mnohem zajímavější: most byl navržen špičkově, zásadně se však změnilo to, co v něm mělo jezdit.
Od podpovrchové tramvaje k těžkému metru: Proč se plány měnily uprostřed stavby
Historie přemostění Nuselského údolí sahá hluboko do první poloviny 20. století, ale ke skutečné realizaci dospěla až v šedesátých letech. Vítězný projekt architektů Vojtěcha Michálka, Stanislava Hubičky a inženýra Svatopluka Kobra představoval elegantní jednokomorový nosník z předpjatého betonu. Šlo o technicky mimořádně odvážné dílo budované technologií letmé betonáže, které překlenulo údolí čtyřmi mohutnými pilíři ve výšce přes čtyřicet metrů.
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Původní zadání ze začátku šedesátých let však s žádným klasickým metrem nepočítalo. Praha tehdy plánovala síť takzvané podpovrchové tramvaje. V podzemním tubusu mostu měly jezdit
legendární tramvaje Tatra T3 z ČKD Tatra Smíchov, řazené do souprav po dvou až třech vozech. Konstrukce mostu byla navržena přesně pro tento typ provozu. Čtyřnápravová tramvaj T3 vážila prázdná přibližně šestnáct tun a ani při plném obsazení cestujícími nepřekročil její nápravový tlak osm tun. Mostní inženýři navíc počítali s velkorysou normovou rezervou a spodní desku tubusu dimenzovali na nápravový tlak 10,5 tuny.
Zásadní zlom přišel 9. srpna 1967. Vláda ČSSR pod vlivem dopravních expertíz a zahraničních zkušeností schválila usnesení č. 272/1967, kterým koncepci podpovrchové tramvaje zrušila a rozhodla o okamžité výstavbě plnohodnotného, kapacitního metra. Toto rozhodnutí bylo z dopravního hlediska nepochybně správné a v dalších letech si vyžádalo také zásadní
přestavbu tramvajových tratí v centru města. Pro rozestavěný Nuselský most však znamenalo obrovskou technickou komplikaci: nosná konstrukce už byla v pokročilém stádiu realizace a tubus měl pevně dané rozměry. Československý lehký prototyp R1 proti šestnácti tunám sovětských vozů Ečs
Když se rozhodlo o metru, československý průmysl se pokusil zareagovat vlastní cestou. Vývojové oddělení ČKD Tatra Smíchov pod vedením konstruktéra Antonína Honzíka začalo vyvíjet lehkou soupravu pražského metra označenou jako Tatra R1. Konstruktéři věděli o limitech rozestavěného Nuselského mostu, a proto vsadili na pokrokové materiály. Skříň vozu měla laminátová čela i části obložení, využívala hliníkové slitiny a vážila prázdná pouhých 23 tun. Plně obsazený vůz R1 by se vešel do nápravového tlaku kolem 11 až 12 tun, což by mostní tubus zvládl bez drastických dodatečných úprav.
Prototyp československé soupravy Tatra R1 z ČKD Tatra Smíchov sázel na odlehčenou konstrukci z laminátu a hliníku. S nápravovým tlakem do dvanácti tun přesně odpovídal původním nosnostním limitům mostu.
Politická situace po srpnu 1968 a nástup normalizace však karty rozdaly jinak. Výrobní kapacity ČKD byly přetížené zakázkami na tramvaje pro celý východní blok a vývoj zcela nového vozidla metra nabíral zpoždění. Definitivní ránu projektu R1 zasadila nehoda v lednu 1972, kdy se při zkušebních jízdách v depu Kačerov srazily dva prototypy a jeden vůz byl zcela zničen. V té době už ale politické vedení v čele s KSČ stejně prosadilo jiné řešení: již na jaře 1971 bylo podepsáno rozhodnutí o nákupu hotových vlaků ze Sovětského svazu.
Do Prahy zamířily soupravy typu Ečs, vyráběné Mytiščinským strojírenským závodem u Moskvy. Šlo o modifikaci osvědčených vozů moskevského metra řady E, jejichž koncepce však vycházela z těžkého ruského železničního stavitelství. Místo lehkých kompozitů tvořila skříň masivní profilovaná ocel. Prázdný vůz Ečs vážil 32,5 tuny a při plném obsazení cestujícími přesáhla jeho hmotnost 48 tun. Na jediné nápravě tak na kolejnice tlačilo přibližně šestnáct tun. Proti původně plánovaným tramvajím šlo o dvojnásobek a proti projektovému limitu spodní desky mostu o nárůst o více než padesát procent.
Konstrukční finta za 822 tun: Jak ocelový rošt odlehčil spodní desku tubusu
V tomto bodě je nutné uvést na pravou míru hlavní mýtus. Nuselský most jako celek rozhodně nebyl poddimenzovaný. V listopadu 1970 proběhla na mostovce velkolepá statická zatěžovací zkouška. Na most najelo 66 plně vyzbrojených tanků T-55 z rakovnického tankového pluku o celkové hmotnosti přes 2 400 tun, doplněných raketovými nosiči a nákladními automobily. Most se pod touto obrovskou masou prohnul o pouhých třináct milimetrů, což bylo hluboko pod teoretickým výpočtem. Globální nosnost mostu, jeho pilířů a předpjatých kabelů byla naprosto dostačující.
Skutečným problémem byl lokální přenos sil uvnitř komorového tubusu. Spodní betonová deska, po které měly vést koleje, měla tloušťku zhruba 30 až 35 centimetrů. Byla dimenzována na rozptýlené nápravové tlaky tramvají. Kdyby na ni byly koleje metra uloženy přímo na pražcích, opakovaný nápravový tlak 16 tun od projíždějících vlaků Ečs by působil jako soustředěné bodové rázové zatížení. V betonovém dně by vznikaly extrémní ohybové momenty v příčném směru, které by po několika letech vedly k masivnímu vzniku trhlin a destrukci podlahy tubusu.
Stavbaři a statici proto přišli s geniálním inženýrským řešením. Uvnitř tubusu vybudovali nezávislý ocelový roznášecí rošt, který vyrobily Vítkovické železárny a smontovaly Hutní montáže Ostrava. Rošt má délku 485 metrů a jeho celková hmotnost činí úctyhodných 822 tun. Skládá se z podélných nosníků, na nichž leží samotné koleje, a soustavy příčníků. Tyto příčníky jsou pevně ukotveny přímo do masivních, šikmých bočních stěn komorového nosníku. Ocelový rošt tak přenáší veškerou váhu projíždějících vlaků přímo do nosných svislých stěn a spodní betonovou desku mostu zcela obchází.
Zaoblené čelo a laminátové sedačky. Tramvaj Tatra T3 dobyla svět Když most chytal rádio: Zátěžové zkoušky, tanky T-55 a rušení stanice Praha
Instalace 822 tun oceli do úzkého betonového tubusu však přinesla i nečekané komplikace, z nichž jedna vstoupila do dějin jako kuriózní technická anomálie. Když byl rošt v letech 1972 a 1973 dokončen, bylo potřeba provést podrobné dynamické zkoušky s testovacími vlaky metra. Výzkumníci z Kloknerova ústavu ČVUT osadili konstrukci stovkami citlivých odporových tenzometrů, které měly snímat mikroskopické deformace oceli při průjezdu soupravy.
Když však přístroje zapnuli, namísto křivek mechanického napětí zaznamenali naprostý chaos. Měřicí aparatury byly zcela zahlceny silným střídavým signálem. Příčina se ukázala být neuvěřitelná: kovový rošt o délce 485 metrů, uložený vysoko nad údolím uvnitř betonového tělesa, zafungoval jako dokonalá dipólová rezonanční anténa. V té době vysílala hlavní stanice Československého rozhlasu Praha na středních vlnách s frekvencí 639 kHz (ze známého vysílače Liblice). Fyzikální vzorec pro vlnovou délku elektromagnetického vlnění dává jednoduchý výsledek: 300 000 km/s děleno 639 kHz se rovná zhruba 469 metrům. Délka roštu tak téměř přesně odpovídala vlnové délce rozhlasového vysílání.
Indukované vysokofrekvenční napětí v ocelové konstrukci bylo tak silné, že jakékoliv měření během dne bylo nemožné. Jak později připomínal i archiv, o který se stará
Český rozhlas, inženýři museli zkoušky provádět výhradně hluboko v noci po půlnoci, kdy rozhlasový vysílač ukončil denní relaci, případně si správa stavby musela u telekomunikací vyžádat mimořádnou technickou odstávku vysílání. Předpjatá betonová konstrukce Nuselského mostu překonává údolí ve výšce přes čtyřicet metrů. Uvnitř komorového nosníku se nachází tubus metra, do něhož byl během výstavby dodatečně vložen masivní ocelový rošt. Únavové trhliny po čtvrtstoletí provozu a moderní životnost skryté oceli
Most Klementa Gottwalda byl pro silniční dopravu otevřen 22. února 1973 a 9. května 1974 se v jeho tubusu slavnostně rozjely první vlaky pražského metra pod hlavičkou podniku, který dnes známe jako
Dopravní podnik hl. m. Prahy. Ocelový rošt odvedl svou práci dokonale. Po celá sedmdesátá a osmdesátá léta spolehlivě roznášel zátěž vlaků Ečs i jejich následovníků, novějších souprav řady 81-71.
Dynamické namáhání z miliónů projetých náprav si však po čtvrtstoletí vybralo svou daň. Při pravidelných defektoskopických kontrolách v roce 1997 odhalili statici v místech styčníků podélníků a příčníků únavové trhliny v oceli. Příčinou byl nevhodně navržený detail svaru z počátku sedmdesátých let, který neodolal dlouhodobým cyklickým kmitům. V letech 1997 až 1998 proto proběhla zásadní rekonstrukce roštu. Všechny původní podélníky byly demontovány a nahrazeny novými profily s upravenou geometrií přípojů, které spolehlivě slouží dodnes a bez problémů zvládají i provoz modernizovaných vlaků 81-71M.
Příběh 822 tun oceli v Nuselském mostě tak není kapitolou o stavebním selhání, ale naopak ukázkou mimořádné technické adaptability československých mostařů. Změna plánu z lehkých tramvají na těžké metro postavila inženýry před úkol, který neměl ve světě obdoby. Výsledkem byl skrytý vnitřní most, který už více než půl století bezpečně drží páteř pražské hromadné dopravy.