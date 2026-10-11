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Unesl 66 tanků, ale metro ho zaskočilo: Do Nuselského mostu museli přidat 822 tun oceli

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Když se v 60. letech začal stavět Nuselský most, měl v podzemním tubusu vozit běžné tramvaje. Změna plánu na klasické metro a nákup těžkých sovětských souprav Ečs si však vynutily nečekaný zásah: dovnitř konstrukce museli stavbaři dodatečně namontovat roznášecí ocelový rošt o váze 822 tun. Skrytá úprava ochránila most před poškozením, i když za celou změnou nestála jen sovětská technika, ale zásadní obrat v dopravní koncepci Prahy.
Čelo historického vozu metra sovětské výroby typu Ečs s kulatými reflektory na nástupišti stanice.

Čelo historického vozu metra sovětské výroby typu Ečs s kulatými reflektory na nástupišti stanice.

Zdroj: Jklamo / Wikimedia / CC BY-SA 2.5
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 11.10.2026 20:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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