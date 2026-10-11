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Údajný plivanec v tunelu a sklopené hlavy při hymně. Trenér Irska po dvou duelech s Izraelem žádá UEFA, ať je rozdělí

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Islandský trenér irské reprezentace Heimir Hallgrímsson má za sebou týden, ve kterém fotbal ustoupil gestům, obviněním a vzájemným výčitkám. Teď řekl, co si myslí o dalších zápasech s Izraelem, a zároveň přiznal, že rozhodnutí v jeho rukou není.
Údajný plivanec v tunelu a sklopené hlavy při hymně. Trenér Irska po dvou duelech s Izraelem žádá UEFA, ať je rozdělí

Údajný plivanec v tunelu a sklopené hlavy při hymně. Trenér Irska po dvou duelech s Izraelem žádá UEFA, ať je rozdělí

Zdroj: Foto: Viljo - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 20:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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