Údajný plivanec v tunelu a sklopené hlavy při hymně. Trenér Irska po dvou duelech s Izraelem žádá UEFA, ať je rozdělí

Bačka Topola je malé město na severu Srbska. V neděli 4. října hostila zápas, který se původně měl hrát v Dublinu. Irsko v něm na stadionu bez diváků remizovalo s Izraelem 1:1. Reportér RTÉ Sport se pak Hallgrímssona zeptal, jestli by spolu obě reprezentace měly ještě někdy hrát. „Ne, neměli by,“ odpověděl trenér. Podle Sky Sports hned připojil, že UEFA „musí zasáhnout a něco udělat“.
Černé pásky, otočená záda a brankář, který odmítl nastoupit
Za oběma utkáními Ligy národů stála válka v Gaze a silná podpora Palestiny v Irsku. Hallgrímsson ji v rozhovoru sám zmínil. První zápas se hrál 27. září v maďarském Debrecínu a Irsko ho vyhrálo 3:0. Výsledek se ale ztratil v tom, co se dělo před výkopem. Irští hráči nastoupili s černými páskami, soupeřům nepodali ruce a při izraelské hymně sklonili hlavy. Podle zpráv médií se Hallgrímsson během hymny otočil k hřišti zády.
Gavin Bazunu nenastoupil ani do jednoho ze zápasů. Brankář odmítl hrát a podle Al Jazeery vysvětlil, že by bylo špatné se jich účastnit. Z celého dvojzápasu jde o nejdůslednější postoj. Ostatní své gesto udělali na hřišti, Bazunu na hřiště vůbec nevyšel.
Odveta byla formálně irským domácím zápasem, svaz FAI ji ale přesunul na neutrální půdu do Srbska. Agentura AP uvedla, že se hrálo bez diváků „z organizačních důvodů“ a pod tlakem výzev k bojkotu. Gesta se opakovala a podle Sky Sports se k nim tentokrát přidal i realizační tým a vedení svazu. Penaltu proměnil Troy Parrott, krátce po přestávce vyrovnal Dor Peretz.
Proč UEFA nevyšetřovala rasistické pokřiky na útočníka Idaha
Nejvážnější obvinění padlo v Srbsku. Damien Doyle, šéf kondičního úseku irského týmu, tvrdí, že na něj po poločasovém hvizdu v tunelu plivl izraelský hráč. Hallgrímsson potvrdil, že takové obvinění existuje, sám incident ale neviděl. Izraelský trenér Ran Ben Šimon podle Irish Times řekl, že už byl v kabině a ničeho si nevšiml. Popřel také, že by jeho hráči cíleně šli po irském záložníkovi Jaysonu Molumbym. Izraelský svaz se odmítl vyjádřit.
Případ z Debrecína skončil ještě dřív, než začal. FAI po prvním zápase řešila údajné rasistické pokřiky izraelských fanoušků na útočníka Adama Idaha. Delegát UEFA kvůli procesnímu problému nespustil protokol, a k oficiálnímu vyšetřování proto nedošlo. Obvinění z rasismu tak zůstalo bez jakéhokoli posouzení, a to kvůli postupu delegáta, nikoli kvůli tomu, že by se ukázalo jako nepodložené. Na celém dvojzápase je to nejslabší místo.
Izraelská strana přišla s vlastními výtkami. Kapitán Manor Solomon obvinil irské hráče z nepříjemných výroků během hry, konkrétní slova ale neuvedl. Brankář Daniel Peretz označil gesta při hymně za projev neznalosti. Před odvetou izraelský novinář tvrdil, že izraelští hráči viní Iry z rasistických urážek, a irský tiskový mluvčí to odmítl jako nepravdu. Prokázané zatím není nic z toho. U plivnutí může věc převzít disciplinární komise, pokud Irové podají formální stížnost a doloží ji.
Odmítnutí nastoupit by podle článku 26 znamenalo kontumaci
„Není to naše rozhodnutí,“ řekl Hallgrímsson. Trenér nesestavuje los, nepřesouvá zápasy a neurčuje soupeře. Může tlumočit, co se děje v kabině, a vyvíjet veřejný tlak. Řekl také, že by žádnému národnímu týmu nepřál projít tím, čím Irsko prošlo za poslední dva týdny.
Pravidla Ligy národů počítají v článku 26 pro tým, který odmítne hrát, s kontumací. Svazu by navíc hrozily další disciplinární tresty, v krajním případě vyloučení ze soutěže a ztráta plateb od UEFA. Jednostranný bojkot by tak zaplatil celý irský fotbal.
S těmi pravidly v zádech je Hallgrímssonova výzva promyšleným tahem. Hráče k bojkotu nevybízí, svaz nevystavuje riziku kontumace a odpovědnost posílá k UEFA, která jediná může oba týmy v budoucích soutěžích oddělit. Jestli to udělá, je otevřené. Oficiální reakci izraelského svazu na trenérův výrok zatím dostupné zdroje neuvádějí.
O den dřív v Oviedu: zrušený gól na 2:2 proti mistrům světa
Česká reprezentace hrála v sobotu 3. října ve španělském Oviedu proti mistrům světa a prohrála 1:3. Po hře se řešil hlavně jeden neuznaný gól a jedna druhá žlutá karta. Podle Football Clubu měli Španělé v prvním poločase 13 střel proti jediné české, takže hosté skoro neohrozili branku. Ve vápně soupeře neměli Češi ani jeden dotek, domácí jich nasbírali dvacet. Do přestávky vedlo Španělsko 2:0 po gólech Lamine Yamala a Rodriho.
Trenér Luis de la Fuente o přestávce stáhl Yamala i Álexe Baenu. Zranění zdroje neuvádějí, Španělsko šetřilo síly v programu čtyř zápasů za necelých dvanáct dní. Česko po změně stran zvýšilo presink a střídající Lukáš Červ s Ryanem Naderim znejistili španělskou rozehrávku. V 69. minutě snížil Jiří Sláma po kombinaci Naderiho s Hložkem.
O deset minut později dostal Naderi míč do sítě po zaváhání Davida Rayi. Řecký rozhodčí Vasilis Fotias gól neuznal kvůli faulu Červa na Robina Le Normanda, který podle Football Clubu opravdu byl faulem. Krátce nato dostal Ladislav Krejčí druhou žlutou kartu a pojistku přidal Mikel Merino. De la Fuente po zápase přiznal, že jeho tým trpěl v pasážích, na které není zvyklý. Česko je po třech zápasech skupiny A3 stále bez bodu a v úterý 6. října nastoupí ve Wembley proti Anglii. Zápas vysílá ČT sport.