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Na hřišti si přála menší ňadra. Volejbalová kráska Kayla Simmonsová je teď vystavuje na obdiv

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Na hřišti jí vlastní postava podle jejích slov spíš překážela, a tak si už jako dívka přála menší poprsí. Když pak bývalá univerzitní volejbalistka Kayla Simmonsová začala zveřejňovat fotky, vedení školy po ní chtělo smazat Instagram. Účet si nechala a dnes ji sleduje bezmála milion lidí.
Na hřišti si přála menší ňadra. Volejbalová kráska Kayla Simmonsová je teď vystavuje na obdiv

Na hřišti si přála menší ňadra. Volejbalová kráska Kayla Simmonsová je teď vystavuje na obdiv

Zdroj: Marshall University Athletics
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 19:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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