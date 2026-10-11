Na hřišti si přála menší ňadra. Volejbalová kráska Kayla Simmonsová je teď vystavuje na obdiv

- Simmonsová v září varovala fanoušky před falešnými profily, které zneužívaly její jméno.
- Na Marshallově univerzitě hrála nejvyšší divizi NCAA jako nahrávačka.
- Univerzitní kariéru uzavřela s více než dvěma tisíci asistencemi.
- Vedení školy podle ní považovalo její fotografie za nevhodné.
- Na Instagramu ji sleduje zhruba 950 tisíc lidí.
Ticho, které mělo důvod
Sledující Kayly Simmonsové jsou zvyklí na pravidelný přísun snímků z pláží, módních focení a sportovních akcí. O to víc překvapilo, když se bývalá americká volejbalistka na několik týdnů odmlčela.
Vysvětlení přišlo až s jejím návratem. Podle korejského serveru Starnews Simmonsová přiznala, že ji zasáhl incident s krádeží identity a falešnými účty, po kterém se nedokázala přimět cokoli zveřejnit. Fanouškům proto opakovaně zdůraznila, že jejím jediným oficiálním profilem je ten s ověřovacím odznakem. Zprávy z jiných účtů, které sama neohlásila, mají brát jako podvrh.
Nahrávačka, které překáželo vlastní tělo
Rodačka z floridského Gainesville se k volejbalu dostala přes roztleskávání, později si vybojovala stipendium na Marshallově univerzitě v Západní Virginii. V týmu Thundering Herd nastupovala jako nahrávačka v nejvyšší divizi NCAA a za univerzitní kariéru, kterou uzavřela v roce 2018, připsala přes dva tisíce asistencí.
Cesta to přitom nebyla jednoduchá. Když v roce 2023 odpovídala fanouškům na YouTube, jak tehdy zaznamenal web OutKick, přiznala, že jí na hřišti komplikovala život vlastní postava. Už na druhém stupni si přála menší poprsí, protože by jí podle vlastních slov všechno ve volejbale usnadnilo. „Mám pocit, že nemůžete skákat tak vysoko, nemůžete běhat tak rychle, pády bolí. Všechno je těžší,“ popsala.
Účet, který měl zmizet
Ještě během studií narazila na odpor vlastní školy. „Vedení mi říkalo, že fotky, které zveřejňuji, jsou kvůli mému tělu nevhodné. Jednu chvíli po mně dokonce chtěli, abych si Instagram smazala. Byla jsem rozpolcená, protože jsem měla pocit, že nemůžu zároveň přijmout své tělo a hrát sport, který miluji,“ svěřila se v roce 2019, kdy se hlásila do castingu plavkového vydání Sports Illustrated.
Účet nesmazala. Po skončení kariéry z něj udělala hlavní pracovní nástroj a z bývalé nahrávačky se stala modelka a influencerka. Podobně dnes balancují mezi vrcholovým sportem a objektivem i olympijské hvězdy, například freestylová lyžařka Eileen Guová, která po olympijském zlatu zazářila v plavkách, nebo rychlobruslařka Jutta Leerdamová se snímky z italské dovolené.
Před pozorností okolí se Simmonsová nikdy neschovávala. Tentokrát ale musela řešit, že jejím jménem a tváří se ohání někdo jiný. Pro statisíce sledujících teď platí jediné vodítko k té pravé Kayle Simmonsové: modrý odznak u jména.